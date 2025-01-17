https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/besiktas-yeni-teknik-direktorunu-resmen-duyurdu-kapa-aciklama-yapildi-1092780525.html
Beşiktaş yeni teknik direktörünü resmen duyurdu: KAP'a açıklama yapıldı
Beşiktaş yeni teknik direktörünü resmen duyurdu: KAP'a açıklama yapıldı
Sputnik Türkiye
Beşiktaş, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile görüşmelere başlandığını açıkladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Şirketimiz... 17.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-17T11:24+0300
2025-01-17T11:24+0300
2025-01-17T11:30+0300
spor
beşiktaş
ole gunnar solskjaer
istanbul
kamuyu aydınlatma platformu (kap)
kap
kulüp
teknik direktör
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0b/03/1043147868_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_d754dfb2a8aa8f325e5e634843c89190.jpg
Beşiktaş, teknik direktör arayışında önemli bir adım attı. Kulüp, Manchester United’ın eski çalıştırıcısı Ole Gunnar Solskjaer ile görüşmelere başlandığını resmen duyurdu. Solskjaer'in İstanbul'a gelmesi, siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı.Beşiktaş resmi açıklama yaptıBeşiktaş Kulübü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:“Şirketimiz, Futbol A Takım teknik direktörlük görevi için Ole Gunnar Solskjaer ile görüşmelere başlamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”Solskjaer’in uçağı i̇stanbul’a i̇niyorNorveçli teknik adamı taşıyan uçağın, bugün 14.00 - 15.00 saatleri arasında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne ineceği açıklandı. Beşiktaş yönetimi, Solskjaer ile İstanbul’da yapılacak görüşmelerin ardından resmi anlaşmanın detaylarını kamuoyuyla paylaşacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/canan-karataydan-sakin-tuketmeyin-uyarisi-kalp-ve-beyin-icin-buyuk-tehlike-dogal-kolajenin-sirrini-1092776977.html
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0b/03/1043147868_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e178e7ef31a055504f72d7ea2ab0782a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
beşiktaş, ole gunnar solskjaer, istanbul, kamuyu aydınlatma platformu (kap), kap, kulüp, teknik direktör
beşiktaş, ole gunnar solskjaer, istanbul, kamuyu aydınlatma platformu (kap), kap, kulüp, teknik direktör
Beşiktaş yeni teknik direktörünü resmen duyurdu: KAP'a açıklama yapıldı
11:24 17.01.2025 (güncellendi: 11:30 17.01.2025)
Ayrıntılar geliyor
Beşiktaş, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile görüşmelere başlandığını açıkladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Şirketimiz, Futbol A Takım teknik direktörlük görevi için Ole Gunnar Solskjaer ile görüşmelere başlamıştır" ifadelerine yer verildi.
Beşiktaş, teknik direktör arayışında önemli bir adım attı. Kulüp, Manchester United’ın eski çalıştırıcısı Ole Gunnar Solskjaer ile görüşmelere başlandığını resmen duyurdu. Solskjaer'in İstanbul'a gelmesi, siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı.
Beşiktaş resmi açıklama yaptı
Beşiktaş Kulübü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Şirketimiz, Futbol A Takım teknik direktörlük görevi için Ole Gunnar Solskjaer ile görüşmelere başlamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”
Solskjaer’in uçağı i̇stanbul’a i̇niyor
Norveçli teknik adamı taşıyan uçağın, bugün 14.00 - 15.00 saatleri arasında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne ineceği açıklandı.
Beşiktaş yönetimi, Solskjaer ile İstanbul’da yapılacak görüşmelerin ardından resmi anlaşmanın detaylarını kamuoyuyla paylaşacak.