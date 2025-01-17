https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/besiktas-yeni-teknik-direktorunu-resmen-duyurdu-kapa-aciklama-yapildi-1092780525.html

Beşiktaş yeni teknik direktörünü resmen duyurdu: KAP'a açıklama yapıldı

Beşiktaş yeni teknik direktörünü resmen duyurdu: KAP'a açıklama yapıldı

Sputnik Türkiye

Beşiktaş, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile görüşmelere başlandığını açıkladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Şirketimiz... 17.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-17T11:24+0300

2025-01-17T11:24+0300

2025-01-17T11:30+0300

spor

beşiktaş

ole gunnar solskjaer

istanbul

kamuyu aydınlatma platformu (kap)

kap

kulüp

teknik direktör

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Beşiktaş, teknik direktör arayışında önemli bir adım attı. Kulüp, Manchester United’ın eski çalıştırıcısı Ole Gunnar Solskjaer ile görüşmelere başlandığını resmen duyurdu. Solskjaer'in İstanbul'a gelmesi, siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı.Beşiktaş resmi açıklama yaptıBeşiktaş Kulübü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:“Şirketimiz, Futbol A Takım teknik direktörlük görevi için Ole Gunnar Solskjaer ile görüşmelere başlamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”Solskjaer’in uçağı i̇stanbul’a i̇niyorNorveçli teknik adamı taşıyan uçağın, bugün 14.00 - 15.00 saatleri arasında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne ineceği açıklandı. Beşiktaş yönetimi, Solskjaer ile İstanbul’da yapılacak görüşmelerin ardından resmi anlaşmanın detaylarını kamuoyuyla paylaşacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/canan-karataydan-sakin-tuketmeyin-uyarisi-kalp-ve-beyin-icin-buyuk-tehlike-dogal-kolajenin-sirrini-1092776977.html

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beşiktaş, ole gunnar solskjaer, istanbul, kamuyu aydınlatma platformu (kap), kap, kulüp, teknik direktör