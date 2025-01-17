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Beşiktaş yeni teknik direktörünü resmen duyurdu: KAP'a açıklama yapıldı
Beşiktaş yeni teknik direktörünü resmen duyurdu: KAP'a açıklama yapıldı
Sputnik Türkiye
Beşiktaş, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile görüşmelere başlandığını açıkladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Şirketimiz... 17.01.2025, Sputnik Türkiye
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Beşiktaş, teknik direktör arayışında önemli bir adım attı. Kulüp, Manchester United’ın eski çalıştırıcısı Ole Gunnar Solskjaer ile görüşmelere başlandığını resmen duyurdu. Solskjaer'in İstanbul'a gelmesi, siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı.Beşiktaş resmi açıklama yaptıBeşiktaş Kulübü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:“Şirketimiz, Futbol A Takım teknik direktörlük görevi için Ole Gunnar Solskjaer ile görüşmelere başlamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”Solskjaer’in uçağı i̇stanbul’a i̇niyorNorveçli teknik adamı taşıyan uçağın, bugün 14.00 - 15.00 saatleri arasında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne ineceği açıklandı. Beşiktaş yönetimi, Solskjaer ile İstanbul’da yapılacak görüşmelerin ardından resmi anlaşmanın detaylarını kamuoyuyla paylaşacak.
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beşiktaş, ole gunnar solskjaer, istanbul, kamuyu aydınlatma platformu (kap), kap, kulüp, teknik direktör
beşiktaş, ole gunnar solskjaer, istanbul, kamuyu aydınlatma platformu (kap), kap, kulüp, teknik direktör

Beşiktaş yeni teknik direktörünü resmen duyurdu: KAP'a açıklama yapıldı

11:24 17.01.2025 (güncellendi: 11:30 17.01.2025)
© AP Photo / Oli Scarff Ole Gunnar Solskjaer
 Ole Gunnar Solskjaer - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2025
© AP Photo / Oli Scarff
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Ayrıntılar geliyor
Beşiktaş, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile görüşmelere başlandığını açıkladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Şirketimiz, Futbol A Takım teknik direktörlük görevi için Ole Gunnar Solskjaer ile görüşmelere başlamıştır" ifadelerine yer verildi.
Beşiktaş, teknik direktör arayışında önemli bir adım attı. Kulüp, Manchester United’ın eski çalıştırıcısı Ole Gunnar Solskjaer ile görüşmelere başlandığını resmen duyurdu. Solskjaer'in İstanbul'a gelmesi, siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı.

Beşiktaş resmi açıklama yaptı

Beşiktaş Kulübü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Şirketimiz, Futbol A Takım teknik direktörlük görevi için Ole Gunnar Solskjaer ile görüşmelere başlamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Solskjaer’in uçağı i̇stanbul’a i̇niyor

Norveçli teknik adamı taşıyan uçağın, bugün 14.00 - 15.00 saatleri arasında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne ineceği açıklandı.
Beşiktaş yönetimi, Solskjaer ile İstanbul’da yapılacak görüşmelerin ardından resmi anlaşmanın detaylarını kamuoyuyla paylaşacak.
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