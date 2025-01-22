https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/bakan-tunctan-kartalkayadaki-yangin-faciasiyla-ilgili-aciklama-sorusturma-cok-yonlu-ve-titizlikle-1092948178.html

Bakan Tunç'tan, Kartalkaya'daki yangın faciasıyla ilgili açıklama: 'Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülüyor'

Bakan Tunç'tan, Kartalkaya'daki yangın faciasıyla ilgili açıklama: 'Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülüyor'

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kartalkaya'daki otel yangınıyla ilgili soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü belirtirken, 11 kişinin gözaltında... 22.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-22T18:20+0300

2025-01-22T18:20+0300

2025-01-22T18:20+0300

türkiye

yılmaz tunç

kartalkaya

bolu belediyesi

bolu cumhuriyet başsavcılığı

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Türkiye'yi yasa boğan Kartalkaya'da 76 kişinin yaşamını yitirdiği yangınla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturmanın büyük bir hassasiyetle çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü belirtti. Bakan Tunç soruşturma kapsamında aralarında işletme sahibi, şirket genel müdürü, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürü ve Bolu Belediyesi İtfaiyeden Sorumlu Başkan Yardımcısı'nın da bulunduğu 11 kişinin gözaltına olduğunu dile getirdi. 11 kişi gözaltında Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:Soruşturmada görevlendirilen alanında uzman 7 kişilik bilirkişi heyetinin incelemelere devam ettiğini belirten Tunç, herkesi derinden üzen yangın felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına ve millete başsağlığı ve sabır diledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/otel-yangininda-bolu-belediye-baskan-yardimcisi-ve-itfaiye-mudur-vekili-de-gozaltina-alindi-1092946753.html

türkiye

kartalkaya

bolu belediyesi

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yılmaz tunç, kartalkaya, bolu belediyesi, bolu cumhuriyet başsavcılığı