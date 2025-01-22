Bakan Tunç'tan, Kartalkaya'daki yangın faciasıyla ilgili açıklama: 'Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülüyor'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'İş verenlerin yararına olacak bir düzenleme geliyor'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
11 dk
YERİ VE ZAMANI
Verem savaş dispanserleri kapanıyor: Toplum sağlığı açısından olumsuz bir tablo
09:12
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
29 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Ümit Özdağ neden gözaltına alındı?
11:29
32 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
GÜN ORTASI
Siyasilerden Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına tepki
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Süper Lig’de 20 . haftaya toplu bakış
14:05
49 dk
ANKARA FARKI
Ateşkes İsrail'i karıştırdı
15:05
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
10 dk
EKSEN
‘Artan Körfez etkisiyle birlikte Suriye ve Lübnan da İsrail ile masaya oturabilir’
16:10
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
SESLİ HABER
Görevi biten Biden’dan ‘final’ şaşkınlığı: Merdivenleri bulamadı
17:42
2 dk
SESLİ HABER
Trump: Putin’le görüşebilirim
17:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
TARİHTE BUGÜN
Tarihin akışını değiştiren lider: Lenin
18:19
24 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
ÖZEL HABER
ABD ve İsrail’in Türkiye’ye Doğu Akdeniz baskısı
19:19
8 dk
ÖZEL HABER
Yangından önce otelden nasıl şikâyet ediliyordu?
19:51
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
8 dk
SEYİR HALİ
ABD'de 157 yıllık 'doğum yoluyla vatandaşlık hakkı' sona mı eriyor?
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Ev almak için kaç yıl çalışmak gerekiyor?
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
18 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
9 dk
ÖZEL HABER
Yangından önce otelden nasıl şikâyet ediliyordu?
12:12
7 dk
HABER MASASI
Türkiye yasta...
13:00
64 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yangın sprinkler sistemi nedir?
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Trump'lı Ortadoğu
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
ÖZEL HABER
ABD ve İsrail’in Türkiye’ye Doğu Akdeniz baskısı
17:41
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
ÖZEL HABER
Adana'dan Bolu'ya: Türkiye tarihinde iz bırakan yangınlar
18:41
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
ÖZEL HABER
Macron'dan savunma harcamalarını yükseltme çağrısı
20:36
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/bakan-tunctan-kartalkayadaki-yangin-faciasiyla-ilgili-aciklama-sorusturma-cok-yonlu-ve-titizlikle-1092948178.html
Bakan Tunç'tan, Kartalkaya'daki yangın faciasıyla ilgili açıklama: 'Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülüyor'
Bakan Tunç'tan, Kartalkaya'daki yangın faciasıyla ilgili açıklama: 'Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülüyor'
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kartalkaya'daki otel yangınıyla ilgili soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü belirtirken, 11 kişinin gözaltında... 22.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-22T18:20+0300
2025-01-22T18:20+0300
türkiye
yılmaz tunç
kartalkaya
bolu belediyesi
bolu cumhuriyet başsavcılığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/15/1092892535_0:107:3072:1835_1920x0_80_0_0_e7ab99ca5eef133e6d17dc6b6ba16cf5.jpg
Türkiye'yi yasa boğan Kartalkaya'da 76 kişinin yaşamını yitirdiği yangınla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturmanın büyük bir hassasiyetle çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü belirtti. Bakan Tunç soruşturma kapsamında aralarında işletme sahibi, şirket genel müdürü, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürü ve Bolu Belediyesi İtfaiyeden Sorumlu Başkan Yardımcısı'nın da bulunduğu 11 kişinin gözaltına olduğunu dile getirdi. 11 kişi gözaltında Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:Soruşturmada görevlendirilen alanında uzman 7 kişilik bilirkişi heyetinin incelemelere devam ettiğini belirten Tunç, herkesi derinden üzen yangın felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına ve millete başsağlığı ve sabır diledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/otel-yangininda-bolu-belediye-baskan-yardimcisi-ve-itfaiye-mudur-vekili-de-gozaltina-alindi-1092946753.html
türkiye
kartalkaya
bolu belediyesi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/15/1092892535_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f722c39fb32a1f63bff7a5a9710debfa.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
yılmaz tunç, kartalkaya, bolu belediyesi, bolu cumhuriyet başsavcılığı
yılmaz tunç, kartalkaya, bolu belediyesi, bolu cumhuriyet başsavcılığı

Bakan Tunç'tan, Kartalkaya'daki yangın faciasıyla ilgili açıklama: 'Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülüyor'

18:20 22.01.2025
© AA / İbrahim YozoğluCumhurbaşkanı Erdoğan: Soruşturma başlatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Soruşturma başlatıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2025
© AA / İbrahim Yozoğlu
Abone ol
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kartalkaya'daki otel yangınıyla ilgili soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü belirtirken, 11 kişinin gözaltında olduğunu dile getirdi.
Türkiye'yi yasa boğan Kartalkaya'da 76 kişinin yaşamını yitirdiği yangınla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturmanın büyük bir hassasiyetle çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü belirtti. Bakan Tunç soruşturma kapsamında aralarında işletme sahibi, şirket genel müdürü, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürü ve Bolu Belediyesi İtfaiyeden Sorumlu Başkan Yardımcısı'nın da bulunduğu 11 kişinin gözaltına olduğunu dile getirdi.

11 kişi gözaltında

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel yangınıyla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma büyük bir hassasiyetle çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. Soruşturma kapsamında şu ana kadar aralarında Bolu Belediyesi İtfaiyeden Sorumlu Başkan Yardımcısı, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürü, işletme sahibi, şirket genel müdürü ve otel müdürünün de aralarında bulunduğu toplam 11 kişi gözaltına alınmıştır."
Soruşturmada görevlendirilen alanında uzman 7 kişilik bilirkişi heyetinin incelemelere devam ettiğini belirten Tunç, herkesi derinden üzen yangın felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına ve millete başsağlığı ve sabır diledi.
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2025
TÜRKİYE
Yangın felaketiyle ilgili yeni gelişme: Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve İtfaiye Müdür Vekili de gözaltına alındı
17:40
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала