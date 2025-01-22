https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/bakan-tunctan-kartalkayadaki-yangin-faciasiyla-ilgili-aciklama-sorusturma-cok-yonlu-ve-titizlikle-1092948178.html
Bakan Tunç'tan, Kartalkaya'daki yangın faciasıyla ilgili açıklama: 'Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülüyor'
Bakan Tunç'tan, Kartalkaya'daki yangın faciasıyla ilgili açıklama: 'Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülüyor'
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kartalkaya'daki otel yangınıyla ilgili soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü belirtirken, 11 kişinin gözaltında... 22.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-22T18:20+0300
2025-01-22T18:20+0300
2025-01-22T18:20+0300
türkiye
yılmaz tunç
kartalkaya
bolu belediyesi
bolu cumhuriyet başsavcılığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/15/1092892535_0:107:3072:1835_1920x0_80_0_0_e7ab99ca5eef133e6d17dc6b6ba16cf5.jpg
Türkiye'yi yasa boğan Kartalkaya'da 76 kişinin yaşamını yitirdiği yangınla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturmanın büyük bir hassasiyetle çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü belirtti. Bakan Tunç soruşturma kapsamında aralarında işletme sahibi, şirket genel müdürü, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürü ve Bolu Belediyesi İtfaiyeden Sorumlu Başkan Yardımcısı'nın da bulunduğu 11 kişinin gözaltına olduğunu dile getirdi. 11 kişi gözaltında Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:Soruşturmada görevlendirilen alanında uzman 7 kişilik bilirkişi heyetinin incelemelere devam ettiğini belirten Tunç, herkesi derinden üzen yangın felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına ve millete başsağlığı ve sabır diledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/otel-yangininda-bolu-belediye-baskan-yardimcisi-ve-itfaiye-mudur-vekili-de-gozaltina-alindi-1092946753.html
türkiye
kartalkaya
bolu belediyesi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/15/1092892535_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f722c39fb32a1f63bff7a5a9710debfa.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
yılmaz tunç, kartalkaya, bolu belediyesi, bolu cumhuriyet başsavcılığı
yılmaz tunç, kartalkaya, bolu belediyesi, bolu cumhuriyet başsavcılığı
Bakan Tunç'tan, Kartalkaya'daki yangın faciasıyla ilgili açıklama: 'Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülüyor'
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kartalkaya'daki otel yangınıyla ilgili soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü belirtirken, 11 kişinin gözaltında olduğunu dile getirdi.
Türkiye'yi yasa boğan Kartalkaya'da 76 kişinin yaşamını yitirdiği yangınla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturmanın büyük bir hassasiyetle çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü belirtti. Bakan Tunç soruşturma kapsamında aralarında işletme sahibi, şirket genel müdürü, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürü ve Bolu Belediyesi İtfaiyeden Sorumlu Başkan Yardımcısı'nın da bulunduğu 11 kişinin gözaltına olduğunu dile getirdi.
Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel yangınıyla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma büyük bir hassasiyetle çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. Soruşturma kapsamında şu ana kadar aralarında Bolu Belediyesi İtfaiyeden Sorumlu Başkan Yardımcısı, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürü, işletme sahibi, şirket genel müdürü ve otel müdürünün de aralarında bulunduğu toplam 11 kişi gözaltına alınmıştır."
Soruşturmada görevlendirilen alanında uzman 7 kişilik bilirkişi heyetinin incelemelere devam ettiğini belirten Tunç, herkesi derinden üzen yangın felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına ve millete başsağlığı ve sabır diledi.