https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/avrupadan-abdye-sert-yanit-sayin-trump-geri-basin-1092919421.html
Avrupa'dan ABD'ye sert yanıt: 'Sayın Trump, geri basın'
Avrupa'dan ABD'ye sert yanıt: 'Sayın Trump, geri basın'
Sputnik Türkiye
Avrupa Parlamentosu üyesi Anders Vistisen, Trump'ın Grönland'ı ABD'ye 'dahil etme' isteği hakkında konuştu. Vistisen, Trump'a 'Anlayacağınız şekilde konuşayım'... 22.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-22T01:21+0300
2025-01-22T01:21+0300
2025-01-22T01:21+0300
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avrupa parlamentosu (ap)
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donald trump
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Danimarka'nın Avrupa Parlamentosu üyesi Anders Vistisen, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland üzerindeki iddialarına yanıt verdi. DR yayın kuruluşunun aktardığına göre, konuşmasının bir bölümünde Vistisen, Trump'ın Grönland üzerindeki iddiaları için şu ifadeleri kullandı:Habere göre, milletvekili sarf ettiği sözler nedeniyle konuşmasının ardından uyarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/trumpin-ek-vergileri-ara-secimlerin-sonuclarini-degistirebilir-1092917043.html
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avrupa, anders vistisen, grönland, avrupa parlamentosu (ap), abd, donald trump
avrupa, anders vistisen, grönland, avrupa parlamentosu (ap), abd, donald trump
Avrupa'dan ABD'ye sert yanıt: 'Sayın Trump, geri basın'
Avrupa Parlamentosu üyesi Anders Vistisen, Trump'ın Grönland'ı ABD'ye 'dahil etme' isteği hakkında konuştu. Vistisen, Trump'a 'Anlayacağınız şekilde konuşayım' diyerek küfür etti.
Danimarka'nın Avrupa Parlamentosu üyesi Anders Vistisen, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland üzerindeki iddialarına yanıt verdi.
DR yayın kuruluşunun aktardığına göre, konuşmasının bir bölümünde Vistisen, Trump'ın Grönland üzerindeki iddiaları için şu ifadeleri kullandı:
“Sayın Başkan Trump! Lütfen çok dikkatli dinleyin. Grönland 800 yıldır Danimarka Krallığı'nın ayrılmaz bir parçasıdır. Satılık değildir. Bunu muhtemelen anlayacağınız şekilde söylememe izin verin: Bay Trump .... s...g...!”
Habere göre, milletvekili sarf ettiği sözler nedeniyle konuşmasının ardından uyarıldı.