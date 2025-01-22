https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/asgari-ucrete-ara-zam-yapilir-mi-sgk-uzmani-son-tahminini-paylasti-1092924982.html

Asgari ücrete ara zam yapılır mı? SGK uzmanı son tahminini paylaştı

Asgari ücrete ara zam yapılır mı? SGK uzmanı son tahminini paylaştı

Sputnik Türkiye

2025 asgari ücrete ara zam konusu milyonların gündeminde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ihtiyaç halinde güncelleme yapılabileceğini... 22.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-22T10:16+0300

2025-01-22T10:16+0300

2025-01-22T10:24+0300

ekonomi

asgari ücret

asgari ücret tespit komisyonu

brüt asgari ücret

asgari ücret zammı 2025

ara zam

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Yüzde 30 artışla 22 bin 104 liraya yükselen 2025 asgari ücret için temmuz ayında bir ara zam yapılma ihtimali tartışılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz gülerde bu konuda yaptığı açıklamada, “Vatandaşlarımızın satın alma gücünü korumak zorundayız. İhtiyaç hasıl olursa Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda karar alınarak güncelleme yapabiliriz” dedi.SGK uzmanı açıkladı: Asgari ücrete ara zam yapılır mı?SGK uzmanı Özgür Erdursun, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) enflasyon oranlarına işaret ederek, mevcut hedeflerin asgari ücrete ara zam yapılma ihtimalini azalttığını ifade etti. Erdursun, “Hedeflenen enflasyon yüzde 21 olarak belirlendi. Bu oranlar tutturulursa temmuz ayında bir ara zam yapılmasını beklemiyorum” dedi.

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