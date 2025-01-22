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Asgari ücrete ara zam yapılır mı? SGK uzmanı son tahminini paylaştı
Asgari ücrete ara zam yapılır mı? SGK uzmanı son tahminini paylaştı
Sputnik Türkiye
2025 asgari ücrete ara zam konusu milyonların gündeminde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ihtiyaç halinde güncelleme yapılabileceğini... 22.01.2025, Sputnik Türkiye
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Yüzde 30 artışla 22 bin 104 liraya yükselen 2025 asgari ücret için temmuz ayında bir ara zam yapılma ihtimali tartışılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz gülerde bu konuda yaptığı açıklamada, “Vatandaşlarımızın satın alma gücünü korumak zorundayız. İhtiyaç hasıl olursa Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda karar alınarak güncelleme yapabiliriz” dedi.SGK uzmanı açıkladı: Asgari ücrete ara zam yapılır mı?SGK uzmanı Özgür Erdursun, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) enflasyon oranlarına işaret ederek, mevcut hedeflerin asgari ücrete ara zam yapılma ihtimalini azalttığını ifade etti. Erdursun, “Hedeflenen enflasyon yüzde 21 olarak belirlendi. Bu oranlar tutturulursa temmuz ayında bir ara zam yapılmasını beklemiyorum” dedi.
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asgari ücrete ara zam yapılacak mı, 2025 asgari ücret, temmuz ayında asgari ücret zammı, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı vedat ışıkhan açıklamaları, sgk uzmanı özgür erdursun asgari ücret tahmini, asgari ücret yüzde 30 artış, 22 bin 104 lira asgari ücret, 2025 temmuz asgari ücret zammı, ekonomi koordinasyon kurulu asgari ücret güncellemesi, asgari ücret enflasyon oranı, tüik enflasyon hedefi, asgari ücrete zam gelir mi, temmuz 2025 asgari ücret tahminleri, vedat ışıkhan asgari ücret açıklaması, enflasyon hedefleri ve asgari ücret, 2025 asgari ücrete zam ne zaman, sgk uzmanı açıklamaları, 2025 asgari ücret hesaplama, temmuzda asgari ücret artar mı

Asgari ücrete ara zam yapılır mı? SGK uzmanı son tahminini paylaştı

10:16 22.01.2025 (güncellendi: 10:24 22.01.2025)
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2025 asgari ücrete ara zam konusu milyonların gündeminde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ihtiyaç halinde güncelleme yapılabileceğini belirtirken, SGK uzmanı Özgür Erdursun, asgari ücrete ara zam tahminini paylaştı. Peki, asgari ücrete ara zam gelir mi?
Yüzde 30 artışla 22 bin 104 liraya yükselen 2025 asgari ücret için temmuz ayında bir ara zam yapılma ihtimali tartışılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz gülerde bu konuda yaptığı açıklamada, “Vatandaşlarımızın satın alma gücünü korumak zorundayız. İhtiyaç hasıl olursa Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda karar alınarak güncelleme yapabiliriz” dedi.

SGK uzmanı açıkladı: Asgari ücrete ara zam yapılır mı?

SGK uzmanı Özgür Erdursun, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) enflasyon oranlarına işaret ederek, mevcut hedeflerin asgari ücrete ara zam yapılma ihtimalini azalttığını ifade etti. Erdursun, “Hedeflenen enflasyon yüzde 21 olarak belirlendi. Bu oranlar tutturulursa temmuz ayında bir ara zam yapılmasını beklemiyorum” dedi.
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