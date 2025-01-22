https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/antalyada-saganak-ve-dolu-etkili-oldu-bolge-beyaza-burundu-1092954842.html
Antalya'da sağanak ve dolu etkili oldu: Bölge beyaza büründü
Antalya'da sağanak ve dolu etkili oldu: Bölge beyaza büründü
Sputnik Türkiye
Antalya'nın Demre ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu. Beymelek Mahallesi beyaza büründü. 22.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-22T23:34+0300
2025-01-22T23:34+0300
2025-01-22T23:34+0300
türkiye
antalya
kar yağışı
dolu
dolu yağışı
sağanak yağış
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Antalya'nın Demre ilçesinde akşam saatlerinde yaklaşık 15 dakika süren dolu yağışı nedeniyle Beymelek Mahallesi'nin İskele mevkisi beyaza büründü.Yağışlar nedeniyle seralar zarar gördü. Kaş-Demre D400 karayolu dolu yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı, uzun araç kuyrukları medyada geldi.Jandarma ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise iş makineleriyle kapanan yolun açılması için çalışma başlattı.Antalya'yı Konya'ya bağlayan 1825 metre rakımlı Alacabel mevkisinde kar yağışı başladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/mersine-kar-yagdi-arabalar-beyaza-burundu-1092953109.html
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antalya, kar yağışı, dolu, dolu yağışı, sağanak yağış
antalya, kar yağışı, dolu, dolu yağışı, sağanak yağış
Antalya'da sağanak ve dolu etkili oldu: Bölge beyaza büründü
Antalya'nın Demre ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu. Beymelek Mahallesi beyaza büründü.
Antalya'nın Demre ilçesinde akşam saatlerinde yaklaşık 15 dakika süren dolu yağışı nedeniyle Beymelek Mahallesi'nin İskele mevkisi beyaza büründü.
Yağışlar nedeniyle seralar zarar gördü. Kaş-Demre D400 karayolu dolu yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı, uzun araç kuyrukları medyada geldi.
Jandarma ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise iş makineleriyle kapanan yolun açılması için çalışma başlattı.
Antalya'yı Konya'ya bağlayan 1825 metre rakımlı Alacabel mevkisinde kar yağışı başladı.