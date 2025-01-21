https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/altin-fiyatlarinda-rekor-gram-ve-ceyrek-altin-bugun-ne-kadar-1092885844.html
Altın fiyatlarında rekor: Gram ve çeyrek altın bugün ne kadar?
Altın fiyatlarında rekor: Gram ve çeyrek altın bugün ne kadar?
Sputnik Türkiye
Altın fiyatları ne kadar? Gram altın bugün kaç TL? Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni vergi açıklamalarının ardından yükselişini sürdürüyor... 21.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-21T08:39+0300
2025-01-21T08:39+0300
2025-01-21T08:39+0300
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2024 yılının son haftalarından itibaren yükselişe geçen altın fiyatları, yeni yılla birlikte rekor seviyelere ulaştı. ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı korumacılık politikaları ve küresel piyasalardaki belirsizlikler, yatırımcıların altına yönelmesine neden oldu.Ons altın 2 bin 727 doları gördüGüne 2 bin 709 dolardan başlayan ons altın, gün içinde 2 bin 702 dolar seviyesine kadar gerilerken en yüksek 2 bin 727 dolar seviyesini gördü. Şu sıralarda 2724 dolardan işlem görüyor. Uzmanlar, küresel talebin devam etmesi durumunda ons altında yeni zirvelerin yaşanabileceğini belirtiyor.Gram altında rekorGram altın güne 3 bin 99 liradan başladı. Gün içindeki işlemlerde 3 bin 92 lira seviyesine kadar gerileyen gram altın, en yüksek 3 bin 121 lira seviyesine ulaştı. Gram altın şu an 3 bin 118 liradan alıcı buluyor.Kapalıçarşı’da hareketli saatlerKapalıçarşı’da altın alım satımı yoğun şekilde devam ediyor. Gram altın Kapalıçarşı’da 3 bin 101 liradan alınıp 3 bin 144 liradan satılıyor. Çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları da yükselişini sürdürürken, yatırımcılar Kapalıçarşı’daki hareketliliği yakından takip ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/tasit-kredilerinde-uygun-faiz-oranlari-belli-oldu-yilin-ikinci-yarisinda-neler-olacak-1092884792.html
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Altın fiyatlarında rekor: Gram ve çeyrek altın bugün ne kadar?
Altın fiyatları ne kadar? Gram altın bugün kaç TL? Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni vergi açıklamalarının ardından yükselişini sürdürüyor. Gram altın 3 bin 121 lirayla rekor kırdı. İşte 21 Ocak güncel altın fiyatları...
2024 yılının son haftalarından itibaren yükselişe geçen altın fiyatları, yeni yılla birlikte rekor seviyelere ulaştı. ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı korumacılık politikaları ve küresel piyasalardaki belirsizlikler, yatırımcıların altına yönelmesine neden oldu.
Ons altın 2 bin 727 doları gördü
Güne 2 bin 709 dolardan başlayan ons altın, gün içinde 2 bin 702 dolar seviyesine kadar gerilerken en yüksek 2 bin 727 dolar seviyesini gördü. Şu sıralarda 2724 dolardan işlem görüyor. Uzmanlar, küresel talebin devam etmesi durumunda ons altında yeni zirvelerin yaşanabileceğini belirtiyor.
Gram altın güne 3 bin 99 liradan başladı. Gün içindeki işlemlerde 3 bin 92 lira seviyesine kadar gerileyen gram altın, en yüksek 3 bin 121 lira seviyesine ulaştı. Gram altın şu an 3 bin 118 liradan alıcı buluyor.
Kapalıçarşı’da hareketli saatler
Kapalıçarşı’da altın alım satımı yoğun şekilde devam ediyor. Gram altın Kapalıçarşı’da 3 bin 101 liradan alınıp 3 bin 144 liradan satılıyor. Çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları da yükselişini sürdürürken, yatırımcılar Kapalıçarşı’daki hareketliliği yakından takip ediyor.