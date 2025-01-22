https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/adalet-bakanligi-tarafindan-5-ilde-idare-mahkemesi-kurulmasi-kararlastirildi-1092920337.html

Adalet Bakanlığı tarafından 5 ilde idare mahkemesi kurulması kararlaştırıldı

Adalet Bakanlığı tarafından 5 ilde idare mahkemesi kurulması kararlaştırıldı

Sputnik Türkiye

İdare ve vergi mahkemelerinin kurulmasına ve yargı çevrelerinin belirlenmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 5 ilde idare mahkemesi... 22.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-22T03:02+0300

2025-01-22T03:02+0300

2025-01-22T03:06+0300

türkiye

bitlis

kırşehir

adalet bakanlığı

niğde

mahkeme

resmi gazete

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Adalet Bakanlığı'nın İdare ve Vergi Mahkemelerinin Kurulmasına ve Yargı Çevresinin Belirlenmesine İlişkin Kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, Bitlis'te idare mahkemesi kurulması ve yargı çevresinin 'Bitlis ilinin mülki sınırları' olarak belirlenmesi, Hakkari'de 1, 2, 3, ve 4. idare mahkemeleri ile vergi mahkemesinin kurulması ve yargı çevrelerinin 'Hakkari ilinin mülki sınırları' olarak belirlenmesi, Kırşehir'de idare mahkemesi kurulması ve yargı çevresinin 'Kırşehir ilinin mülki sınırları' olarak belirlenmesi, Niğde'de idare mahkemesi kurulması ve yargı çevresinin 'Niğde ilinin mülki sınırları' olarak belirlenmesi ve Sinop'ta idare mahkemesi kurulması ve yargı çevresinin 'Sinop ilinin mülki sınırları' olarak belirlenmesi kararlaştırıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/zafer-partisi-lideri-umit-ozdag-tutuklandi--1092916082.html

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bitlis, kırşehir, adalet bakanlığı, niğde, mahkeme, resmi gazete