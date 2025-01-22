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Adalet Bakanlığı tarafından 5 ilde idare mahkemesi kurulması kararlaştırıldı
Adalet Bakanlığı tarafından 5 ilde idare mahkemesi kurulması kararlaştırıldı
Sputnik Türkiye
İdare ve vergi mahkemelerinin kurulmasına ve yargı çevrelerinin belirlenmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 5 ilde idare mahkemesi... 22.01.2025, Sputnik Türkiye
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adalet bakanlığı
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Adalet Bakanlığı'nın İdare ve Vergi Mahkemelerinin Kurulmasına ve Yargı Çevresinin Belirlenmesine İlişkin Kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, Bitlis'te idare mahkemesi kurulması ve yargı çevresinin 'Bitlis ilinin mülki sınırları' olarak belirlenmesi, Hakkari'de 1, 2, 3, ve 4. idare mahkemeleri ile vergi mahkemesinin kurulması ve yargı çevrelerinin 'Hakkari ilinin mülki sınırları' olarak belirlenmesi, Kırşehir'de idare mahkemesi kurulması ve yargı çevresinin 'Kırşehir ilinin mülki sınırları' olarak belirlenmesi, Niğde'de idare mahkemesi kurulması ve yargı çevresinin 'Niğde ilinin mülki sınırları' olarak belirlenmesi ve Sinop'ta idare mahkemesi kurulması ve yargı çevresinin 'Sinop ilinin mülki sınırları' olarak belirlenmesi kararlaştırıldı.
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bitlis, kırşehir, adalet bakanlığı, niğde, mahkeme, resmi gazete
bitlis, kırşehir, adalet bakanlığı, niğde, mahkeme, resmi gazete

Adalet Bakanlığı tarafından 5 ilde idare mahkemesi kurulması kararlaştırıldı

03:02 22.01.2025 (güncellendi: 03:06 22.01.2025)
© AAResmi Gazete
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2025
© AA
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İdare ve vergi mahkemelerinin kurulmasına ve yargı çevrelerinin belirlenmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 5 ilde idare mahkemesi kurulacak.
Adalet Bakanlığı'nın İdare ve Vergi Mahkemelerinin Kurulmasına ve Yargı Çevresinin Belirlenmesine İlişkin Kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Bitlis'te idare mahkemesi kurulması ve yargı çevresinin 'Bitlis ilinin mülki sınırları' olarak belirlenmesi, Hakkari'de 1, 2, 3, ve 4. idare mahkemeleri ile vergi mahkemesinin kurulması ve yargı çevrelerinin 'Hakkari ilinin mülki sınırları' olarak belirlenmesi, Kırşehir'de idare mahkemesi kurulması ve yargı çevresinin 'Kırşehir ilinin mülki sınırları' olarak belirlenmesi, Niğde'de idare mahkemesi kurulması ve yargı çevresinin 'Niğde ilinin mülki sınırları' olarak belirlenmesi ve Sinop'ta idare mahkemesi kurulması ve yargı çevresinin 'Sinop ilinin mülki sınırları' olarak belirlenmesi kararlaştırıldı.
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