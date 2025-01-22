https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/adalet-bakanligi-tarafindan-5-ilde-idare-mahkemesi-kurulmasi-kararlastirildi-1092920337.html
Adalet Bakanlığı tarafından 5 ilde idare mahkemesi kurulması kararlaştırıldı
Adalet Bakanlığı tarafından 5 ilde idare mahkemesi kurulması kararlaştırıldı
Sputnik Türkiye
İdare ve vergi mahkemelerinin kurulmasına ve yargı çevrelerinin belirlenmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 5 ilde idare mahkemesi... 22.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-22T03:02+0300
2025-01-22T03:02+0300
2025-01-22T03:06+0300
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bitlis
kırşehir
adalet bakanlığı
niğde
mahkeme
resmi gazete
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Adalet Bakanlığı'nın İdare ve Vergi Mahkemelerinin Kurulmasına ve Yargı Çevresinin Belirlenmesine İlişkin Kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, Bitlis'te idare mahkemesi kurulması ve yargı çevresinin 'Bitlis ilinin mülki sınırları' olarak belirlenmesi, Hakkari'de 1, 2, 3, ve 4. idare mahkemeleri ile vergi mahkemesinin kurulması ve yargı çevrelerinin 'Hakkari ilinin mülki sınırları' olarak belirlenmesi, Kırşehir'de idare mahkemesi kurulması ve yargı çevresinin 'Kırşehir ilinin mülki sınırları' olarak belirlenmesi, Niğde'de idare mahkemesi kurulması ve yargı çevresinin 'Niğde ilinin mülki sınırları' olarak belirlenmesi ve Sinop'ta idare mahkemesi kurulması ve yargı çevresinin 'Sinop ilinin mülki sınırları' olarak belirlenmesi kararlaştırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/zafer-partisi-lideri-umit-ozdag-tutuklandi--1092916082.html
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bitlis, kırşehir, adalet bakanlığı, niğde, mahkeme, resmi gazete
bitlis, kırşehir, adalet bakanlığı, niğde, mahkeme, resmi gazete
Adalet Bakanlığı tarafından 5 ilde idare mahkemesi kurulması kararlaştırıldı
03:02 22.01.2025 (güncellendi: 03:06 22.01.2025)
İdare ve vergi mahkemelerinin kurulmasına ve yargı çevrelerinin belirlenmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 5 ilde idare mahkemesi kurulacak.
Adalet Bakanlığı'nın İdare ve Vergi Mahkemelerinin Kurulmasına ve Yargı Çevresinin Belirlenmesine İlişkin Kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Bitlis'te idare mahkemesi kurulması ve yargı çevresinin 'Bitlis ilinin mülki sınırları' olarak belirlenmesi, Hakkari'de 1, 2, 3, ve 4. idare mahkemeleri ile vergi mahkemesinin kurulması ve yargı çevrelerinin 'Hakkari ilinin mülki sınırları' olarak belirlenmesi, Kırşehir'de idare mahkemesi kurulması ve yargı çevresinin 'Kırşehir ilinin mülki sınırları' olarak belirlenmesi, Niğde'de idare mahkemesi kurulması ve yargı çevresinin 'Niğde ilinin mülki sınırları' olarak belirlenmesi ve Sinop'ta idare mahkemesi kurulması ve yargı çevresinin 'Sinop ilinin mülki sınırları' olarak belirlenmesi kararlaştırıldı.