https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/zafer-partisi-lideri-umit-ozdag-tutuklandi--1092916082.html
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ tutuklandı
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ tutuklandı
Sputnik Türkiye
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan tutuklandı. 21.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-21T20:47+0300
2025-01-21T20:47+0300
2025-01-21T21:02+0300
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'Cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla gözaltına alınan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, savcılıktaki ifadesinin ardından 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan tutuklandı.Özdağ'ın tutuklanmasına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan tepki gösterdi. İmamoğlu, "Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ’ın tutuklanmasını kabul etmiyoruz. Herkes bunun yargıya siyasetin müdahalesi olduğunu biliyor. Bu uygulamaların altında imzası olan akıl elbet millet iradesine yenilecek ve o koltuklardan gidecek. Milletimize sözümüzdür" değerlendirmesinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/zafer-partisi-lideri-ozdagin-ifadesi-ortaya-cikti-suriyelilerin-gercek-dostu-bizleriz-1092915633.html
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ümit özdağ, son dakika, tutuklama, tutuklanma, zafer partisi
ümit özdağ, son dakika, tutuklama, tutuklanma, zafer partisi
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ tutuklandı
20:47 21.01.2025 (güncellendi: 21:02 21.01.2025)
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan tutuklandı.
'Cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla gözaltına alınan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, savcılıktaki ifadesinin ardından 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan tutuklandı.
Özdağ'ın tutuklanmasına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan tepki gösterdi.
İmamoğlu, "Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ’ın tutuklanmasını kabul etmiyoruz. Herkes bunun yargıya siyasetin müdahalesi olduğunu biliyor. Bu uygulamaların altında imzası olan akıl elbet millet iradesine yenilecek ve o koltuklardan gidecek. Milletimize sözümüzdür" değerlendirmesinde bulundu.