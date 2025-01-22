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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/4-yargi-reformu-strateji-belgesi-yarin-kamuoyuyla-paylasilacak-1092934445.html
4. Yargı Reformu Strateji Belgesi yarın kamuoyuyla paylaşılacak
4. Yargı Reformu Strateji Belgesi yarın kamuoyuyla paylaşılacak
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanlığı, 5 amaç, 45 hedef ve 264 faaliyetten oluşan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin yarın kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı. Açıklamayı... 22.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-22T12:39+0300
2025-01-22T12:39+0300
türkiye
adalet bakanlığı
yargı reformu strateji belgesi
recep tayyip erdoğan
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Yargı Reformu Strateji Belgesi, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulacak. Hukukun üstünlüğünü esas alan, öngörülebilir ve gecikmeyen bir adalet sistemi vizyonuyla hazırlanan Türkiye Yüzyılı'nın ilk Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin, 2025-2029 yıllarını kapsadığı kaydedildi.5 amaç, 45 hedef ve 264 faaliyet bulunuyorAdalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, belgede, "kurumsal yapının güçlendirilmesi ve süreçlerin yeniden yapılandırılması, insan kaynakları kapasitesinin güçlendirilmesi, ceza adaleti sisteminin etkinliğinin artırılması, hukuk ve idari yargılama süreçlerinin etkinliğinin artırılması ve adalete erişimin kolaylaştırılması" başlıkları altında 5 amacın yer aldığı, bu amaçların alt başlıklarında ise 45 hedef ve 264 faaliyetin bulunduğu ifade edildi.Belgeyle, adalete güvenin daha da artması, vatandaşların yargı hizmetlerinden en adil ve etkin şekilde yararlanabilmesi, temel hak ve özgürlüklerin korunarak güçlendirilmesi ve cezasızlık algısının ortadan kaldırmasının amaçlandığı aktarılan açıklamada, daha güvenilir ve erişilebilir adalet sisteminin tesisinin sağlanacağı vurgulandı.56 bini aşkın vatandaşın görüşü alındıAçıklamada, belgenin hazırlık aşamasında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç başkanlığında çok sayıda toplantının yapıldığı, bu toplantılarda adalet alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmelerin incelendiği, paydaşların görüşlerinin dikkate alındığı ve adalet istatistiklerine dayalı analizlerin yapıldığı kaydedildi.Ayrıca yurt dışında görev yapan adalet müşavirlerinden, başta iyi uygulama örnekleri olmak üzere bulundukları ülke uygulamalarına ilişkin görüş ve bilgi temin edildiği belirtilen açıklamada, Adalet Bakanlığının oluşturduğu "yargireformu.adalet.gov.tr" uzantılı internet sayfası üzerinden de 56 bini aşkın vatandaşın görüş ve önerisini sunduğu anlatıldı. Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin ilkinin 2009, ikincisinin 2015, üçüncüsünün ise 2019'da kamuoyuyla paylaşıldığı anımsatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/bakan-tunc-yargida-yapay-zekaya-yonelik-calismalarimizi-surduruyoruz-1091383491.html
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adalet bakanlığı, yargı reformu strateji belgesi, recep tayyip erdoğan
adalet bakanlığı, yargı reformu strateji belgesi, recep tayyip erdoğan

4. Yargı Reformu Strateji Belgesi yarın kamuoyuyla paylaşılacak

12:39 22.01.2025
© DHAAdalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2025
© DHA
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Adalet Bakanlığı, 5 amaç, 45 hedef ve 264 faaliyetten oluşan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin yarın kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı. Açıklamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak.
Yargı Reformu Strateji Belgesi, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulacak. Hukukun üstünlüğünü esas alan, öngörülebilir ve gecikmeyen bir adalet sistemi vizyonuyla hazırlanan Türkiye Yüzyılı'nın ilk Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin, 2025-2029 yıllarını kapsadığı kaydedildi.

5 amaç, 45 hedef ve 264 faaliyet bulunuyor

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, belgede, "kurumsal yapının güçlendirilmesi ve süreçlerin yeniden yapılandırılması, insan kaynakları kapasitesinin güçlendirilmesi, ceza adaleti sisteminin etkinliğinin artırılması, hukuk ve idari yargılama süreçlerinin etkinliğinin artırılması ve adalete erişimin kolaylaştırılması" başlıkları altında 5 amacın yer aldığı, bu amaçların alt başlıklarında ise 45 hedef ve 264 faaliyetin bulunduğu ifade edildi.
Belgeyle, adalete güvenin daha da artması, vatandaşların yargı hizmetlerinden en adil ve etkin şekilde yararlanabilmesi, temel hak ve özgürlüklerin korunarak güçlendirilmesi ve cezasızlık algısının ortadan kaldırmasının amaçlandığı aktarılan açıklamada, daha güvenilir ve erişilebilir adalet sisteminin tesisinin sağlanacağı vurgulandı.

56 bini aşkın vatandaşın görüşü alındı

Açıklamada, belgenin hazırlık aşamasında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç başkanlığında çok sayıda toplantının yapıldığı, bu toplantılarda adalet alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmelerin incelendiği, paydaşların görüşlerinin dikkate alındığı ve adalet istatistiklerine dayalı analizlerin yapıldığı kaydedildi.
Ayrıca yurt dışında görev yapan adalet müşavirlerinden, başta iyi uygulama örnekleri olmak üzere bulundukları ülke uygulamalarına ilişkin görüş ve bilgi temin edildiği belirtilen açıklamada, Adalet Bakanlığının oluşturduğu "yargireformu.adalet.gov.tr" uzantılı internet sayfası üzerinden de 56 bini aşkın vatandaşın görüş ve önerisini sunduğu anlatıldı. Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin ilkinin 2009, ikincisinin 2015, üçüncüsünün ise 2019'da kamuoyuyla paylaşıldığı anımsatıldı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2024
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Bakan Tunç: Bundan böyle yargı hiç kimsenin arka bahçesi olmayacak
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