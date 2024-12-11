https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/bakan-tunc-yargida-yapay-zekaya-yonelik-calismalarimizi-surduruyoruz-1091383491.html

Bakan Tunç: Yargıda yapay zekaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz

Bakan Tunç: Yargıda yapay zekaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz

Sputnik Türkiye

TBMM Genel Kurulu'nda Adalet Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesine ilişkin sunum yapan Bakan Tunç konuşmasında yargıda yapay zekaya yönelik çalışmaları... 11.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-11T01:13+0300

2024-12-11T01:13+0300

2024-12-11T01:23+0300

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yapay zeka

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TBMM Genel Kurulu'nda 2025 yılı için bütçe tartışmaları sürüyor. Bakanlığının sunumunu gerçekleştiren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise çok sayıda konu başlığına değindi.Tunç, 2025 yılında Adalet Bakanlığı'na öngörülen bütçenin 280 milyar 275 milyon 802 bin lira olduğunu belirtti.Dijital çağın gereklerine uygun, teknolojinin hangi imkanları varsa adaletin hizmetine kazandırmak için çalıştıklarına aktaran Tunç yapay zekanın sisteme kullanımına dair şu açıklamayı yaptı:'Mahkeme sayısını 8 bin 383'e yükselttik'Tunç, 22 yılda hakim savcı sayısında artışa gidildiğini 2002'de 9 bin 349 olan hakim/savcı sayısının yüzde164 artışla 24 bin 682'ye yükseldiğini belirtti.Bakan Tunç, "2002 yılında adli yargıda 3 bin 581 mahkeme varken, bugün mahkeme sayısını 8 bin 383'e yükselttik. 2023 yılından bu yana da yargıdaki gecikmenin önüne geçmek için ihtiyaç duyulan yerlerde 2 bin 814 yeni mahkemenin kurulmasını sağladık. İdari yargıda da mahkeme sayısını 146'dan 233'e yükselttik" bilgilerini de paylaştı.Adalet Bakanı Tunç, istinaf mahkemesi sayısının, Tekirdağ ve Denizli'de açılan bölge adliye mahkemeleriyle 17'ye yükseldiğini, Malatya Bölge Adliye Mahkemesi'nin de önümüzdeki süreçte faaliyete geçeceğini anımsattı.'68 adliye yapılması için teklifte bulunduk'Bakan Tunç, "2025 Yılı Yatırım Programı'na 68 adliye, 2 adli tıp binası, 20 ceza infaz kurumu, 3 personel eğitim merkezi ve 30 mahalde toplam 896 dairelik kamu konutu yapılması için teklifte bulunduk" şeklinde konuştu.'Biz başörtüsü mücadelesi yaparak buralara geldik'Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki iddialar hakkında açıklama yapan Tunçi İstanbul'da tutuklanan kişilerin cezaevlerine sevkinde kötü muameleye maruz bırakıldığı iddialarının doğru olmadığını söyledi. Konuyla ilgili başörtüsü mücadelesi yaparak buralara geldikleri aktaran Bakan Tunç şu açıklamayı yaptı:Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgesi ile ilgili açıklama yapacakAdalet Bakanı Tunç, hukukun üstünlüğünü esas alan, öngörülebilir ve gecikmeyen bir adalet sistemi vizyonuyla hazırlanan Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin kısa süre içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanacağını söyledi.Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyaç duyduğunu yineleyen Tunç şöyle konuştu:'Türkiye'nin üzerinde gösterilen onlarca ülkede demokrasi bile yok'Türkiye'nin üzerinde gösterilen onlarca ülkede demokrasi olmadığını ifade eden Bakan Tunç, şunları söyledi:'Bundan böyle yargı hiç kimsenin arka bahçesi olmayacak'Adalet Bakanı Tunç, 2024 yılında 12 milyonu aşkın dosyada karar verildiğini, istisna olan birkaç dosyanın gündeme getirilerek 12 milyon dosyanın göz ardı edildiğini, yargı teşkilatına haksızlık yapıldığını vurguladı.Tunç sözlerini şöyle sürdürdü:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/hakim-ve-savcilara-saglik-muayenesinde-oncelik-hakki-getirildi-1091382810.html

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yılmaz tunç, tbmm, tbmm genel kurulu, yapay zeka