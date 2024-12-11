https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/bakan-tunc-yargida-yapay-zekaya-yonelik-calismalarimizi-surduruyoruz-1091383491.html
Bakan Tunç: Yargıda yapay zekaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz
Bakan Tunç: Yargıda yapay zekaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz
Sputnik Türkiye
TBMM Genel Kurulu'nda Adalet Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesine ilişkin sunum yapan Bakan Tunç konuşmasında yargıda yapay zekaya yönelik çalışmaları... 11.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-11T01:13+0300
2024-12-11T01:13+0300
2024-12-11T01:23+0300
politika
yılmaz tunç
tbmm
tbmm genel kurulu
yapay zeka
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TBMM Genel Kurulu'nda 2025 yılı için bütçe tartışmaları sürüyor. Bakanlığının sunumunu gerçekleştiren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise çok sayıda konu başlığına değindi.Tunç, 2025 yılında Adalet Bakanlığı'na öngörülen bütçenin 280 milyar 275 milyon 802 bin lira olduğunu belirtti.Dijital çağın gereklerine uygun, teknolojinin hangi imkanları varsa adaletin hizmetine kazandırmak için çalıştıklarına aktaran Tunç yapay zekanın sisteme kullanımına dair şu açıklamayı yaptı:'Mahkeme sayısını 8 bin 383'e yükselttik'Tunç, 22 yılda hakim savcı sayısında artışa gidildiğini 2002'de 9 bin 349 olan hakim/savcı sayısının yüzde164 artışla 24 bin 682'ye yükseldiğini belirtti.Bakan Tunç, "2002 yılında adli yargıda 3 bin 581 mahkeme varken, bugün mahkeme sayısını 8 bin 383'e yükselttik. 2023 yılından bu yana da yargıdaki gecikmenin önüne geçmek için ihtiyaç duyulan yerlerde 2 bin 814 yeni mahkemenin kurulmasını sağladık. İdari yargıda da mahkeme sayısını 146'dan 233'e yükselttik" bilgilerini de paylaştı.Adalet Bakanı Tunç, istinaf mahkemesi sayısının, Tekirdağ ve Denizli'de açılan bölge adliye mahkemeleriyle 17'ye yükseldiğini, Malatya Bölge Adliye Mahkemesi'nin de önümüzdeki süreçte faaliyete geçeceğini anımsattı.'68 adliye yapılması için teklifte bulunduk'Bakan Tunç, "2025 Yılı Yatırım Programı'na 68 adliye, 2 adli tıp binası, 20 ceza infaz kurumu, 3 personel eğitim merkezi ve 30 mahalde toplam 896 dairelik kamu konutu yapılması için teklifte bulunduk" şeklinde konuştu.'Biz başörtüsü mücadelesi yaparak buralara geldik'Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki iddialar hakkında açıklama yapan Tunçi İstanbul'da tutuklanan kişilerin cezaevlerine sevkinde kötü muameleye maruz bırakıldığı iddialarının doğru olmadığını söyledi. Konuyla ilgili başörtüsü mücadelesi yaparak buralara geldikleri aktaran Bakan Tunç şu açıklamayı yaptı:Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgesi ile ilgili açıklama yapacakAdalet Bakanı Tunç, hukukun üstünlüğünü esas alan, öngörülebilir ve gecikmeyen bir adalet sistemi vizyonuyla hazırlanan Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin kısa süre içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanacağını söyledi.Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyaç duyduğunu yineleyen Tunç şöyle konuştu:'Türkiye'nin üzerinde gösterilen onlarca ülkede demokrasi bile yok'Türkiye'nin üzerinde gösterilen onlarca ülkede demokrasi olmadığını ifade eden Bakan Tunç, şunları söyledi:'Bundan böyle yargı hiç kimsenin arka bahçesi olmayacak'Adalet Bakanı Tunç, 2024 yılında 12 milyonu aşkın dosyada karar verildiğini, istisna olan birkaç dosyanın gündeme getirilerek 12 milyon dosyanın göz ardı edildiğini, yargı teşkilatına haksızlık yapıldığını vurguladı.Tunç sözlerini şöyle sürdürdü:
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yılmaz tunç, tbmm, tbmm genel kurulu, yapay zeka
yılmaz tunç, tbmm, tbmm genel kurulu, yapay zeka
Bakan Tunç: Yargıda yapay zekaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz
01:13 11.12.2024 (güncellendi: 01:23 11.12.2024)
TBMM Genel Kurulu'nda Adalet Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesine ilişkin sunum yapan Bakan Tunç konuşmasında yargıda yapay zekaya yönelik çalışmaları sürdürdüklerini açıkladı. Türkiye'de yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığına da değinen Tunç "Bundan böyle yargı hiç kimsenin arka bahçesi olmayacak. Yargı, milletin yargısı olmaya devam edecek" dedi.
TBMM Genel Kurulu'nda 2025 yılı için bütçe tartışmaları sürüyor. Bakanlığının sunumunu gerçekleştiren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise çok sayıda konu başlığına değindi.
Tunç, 2025 yılında Adalet Bakanlığı'na öngörülen bütçenin 280 milyar 275 milyon 802 bin lira olduğunu belirtti.
Dijital çağın gereklerine uygun, teknolojinin hangi imkanları varsa adaletin hizmetine kazandırmak için çalıştıklarına aktaran Tunç yapay zekanın sisteme kullanımına dair şu açıklamayı yaptı:
"UYAP entegrasyon çalışmaları kapsamında, 57 kurumla 185 farklı entegrasyonu tamamladık. Vatandaş portal 22 milyon kullanıcı sayısına ulaştı. Dünya çapında bir projemiz. Ayrıca UYAP Avukat, Uzlaştırmacı, Arabulucu, Bilirkişi, Kurum ve e-Satış portallarında hizmet vermeye devam ediyoruz. SEGBİS, e-Duruşma, e-Tebligat, icrada e-Satış uygulamalarıyla yargı hizmetlerinde hem zaman tasarrufu, hem de daha az masrafla daha etkin bir hizmet alınmasını sağladık. Yargıda yapay zekaya yönelik çalışmalarımızı da sürdürüyoruz."
'Mahkeme sayısını 8 bin 383'e yükselttik'
Tunç, 22 yılda hakim savcı sayısında artışa gidildiğini 2002'de 9 bin 349 olan hakim/savcı sayısının yüzde164 artışla 24 bin 682'ye yükseldiğini belirtti.
Bakan Tunç, "2002 yılında adli yargıda 3 bin 581 mahkeme varken, bugün mahkeme sayısını 8 bin 383'e yükselttik. 2023 yılından bu yana da yargıdaki gecikmenin önüne geçmek için ihtiyaç duyulan yerlerde 2 bin 814 yeni mahkemenin kurulmasını sağladık. İdari yargıda da mahkeme sayısını 146'dan 233'e yükselttik" bilgilerini de paylaştı.
Adalet Bakanı Tunç, istinaf mahkemesi sayısının, Tekirdağ ve Denizli'de açılan bölge adliye mahkemeleriyle 17'ye yükseldiğini, Malatya Bölge Adliye Mahkemesi'nin de önümüzdeki süreçte faaliyete geçeceğini anımsattı.
'68 adliye yapılması için teklifte bulunduk'
Bakan Tunç, "2025 Yılı Yatırım Programı'na 68 adliye, 2 adli tıp binası, 20 ceza infaz kurumu, 3 personel eğitim merkezi ve 30 mahalde toplam 896 dairelik kamu konutu yapılması için teklifte bulunduk" şeklinde konuştu.
'Biz başörtüsü mücadelesi yaparak buralara geldik'
Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki iddialar hakkında açıklama yapan Tunçi İstanbul'da tutuklanan kişilerin cezaevlerine sevkinde kötü muameleye maruz bırakıldığı iddialarının doğru olmadığını söyledi. Konuyla ilgili başörtüsü mücadelesi yaparak buralara geldikleri aktaran Bakan Tunç şu açıklamayı yaptı:
"Kuruma girişte, ceza infaz kurumları yönetmeliğinin ilgili maddeleri kapsamında uygulama gerçekleştirilmiş olup, çıplak arama yapılması kesinlikle söz konusu değildir. Ceza ve tevkifevlerimizde yapılan uygulamalar mahremiyete, insan haysiyetine saygı esas alınarak gerçekleştirilmektedir. Söz konusu olayda da fiziki ve detaylı arama da insan onurunu zedelemeyecek şekilde uluslararası kriterler çerçevesinde yapılmıştır. Ceza ve tevkifevlerinde kemer, ayakkabı bağcığı gibi başta intihar gibi kişi güvenliğine zarar verici amaçla kullanılabilecek eşyalar güvenlik gerekçesiyle denetime tabi tutulmaktadır. Burada başörtüsüne yönelik kesinlikle bir kısıtlama söz konusu değildir. Nitekim tutukluların da 'Başörtüsüne yönelik böyle bir ifade söz konusu değil' şeklinde beyanları söz konusu. Biz başörtüsü mücadelesi yaparak buralara geldik. Biz 'Başörtüsüne özgürlük' diyerek Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde yargılandık."
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgesi ile ilgili açıklama yapacak
Adalet Bakanı Tunç, hukukun üstünlüğünü esas alan, öngörülebilir ve gecikmeyen bir adalet sistemi vizyonuyla hazırlanan Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin kısa süre içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanacağını söyledi.
Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyaç duyduğunu yineleyen Tunç şöyle konuştu:
"Türkiye Yüzyılı vizyonu, ülkemizin her alanda yaşadığı gelişmeleri ortaya koyan nihai bir perspektiftir. Bu perspektifin tam anlamıyla hayata geçirilmesi, yeni ve sivil bir anayasayla kolaylaşacaktır. Yeni anayasayı, hak ve özgürlüklerimizi koruyacak, birlikte yaşamaya dair ortak sözümüzü ve bu topraklar üzerindeki barış ve huzur arzumuzu tesis edecek bir toplum sözleşmesi olarak görüyoruz. Bu anlayışla, millet iradesinin tecelligahı olan Gazi Meclisimizde yapılacak çalışmalara Bakanlık olarak katkı vermeyi bir görev addediyoruz."
'Türkiye'nin üzerinde gösterilen onlarca ülkede demokrasi bile yok'
Türkiye'nin üzerinde gösterilen onlarca ülkede demokrasi olmadığını ifade eden Bakan Tunç, şunları söyledi:
"Türkiye'nin üzerinde gösterilen ülkelere bir bakın, Türkiye'nin üzerinde gösterilen onlarca ülkede demokrasi bile yok. Serbest seçimler yok. Bu proje kimin projesi? Eski ABD Barolar Birliği Başkanı'nın kurduğu bir dernek. Bunu fonlayanlar var. Bağış yapanlarla listede ilk sırada olanlar aynı. Ne kadar bağış yaparsan listede o kadar yukarı çıkıyorsun. Ama bizim bütçemizde bu bağışa ilişkin bir bütçe konulmadı. 2025'te böyle bir rakam söz konusu değil."
'Bundan böyle yargı hiç kimsenin arka bahçesi olmayacak'
Adalet Bakanı Tunç, 2024 yılında 12 milyonu aşkın dosyada karar verildiğini, istisna olan birkaç dosyanın gündeme getirilerek 12 milyon dosyanın göz ardı edildiğini, yargı teşkilatına haksızlık yapıldığını vurguladı.
Tunç sözlerini şöyle sürdürdü:
"Türkiye'de yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığıyla ilgili olarak eleştiri sınırlarını aşanlara şunu ifade etmek istiyorum. Bugün eleştirdiğiniz bu yargı sistemi eğer 1961'de 27 Mayıs'ta iş başında olsaydı Adnan Menderes ve arkadaşları asılmazdı, dar ağacına gitmezdi. Beğenmediğiniz bugünkü yargı sistemi 12 Eylül 1980'de iş başında olsaydı, 'bir sağdan bir soldan' diye gençlerin yaşı büyütülerek dar ağacına gönderilmezdi. Hesap sorulması bugüne kalmazdı.
Bağımsız ve tarafsız olmamakla suçladığınız bugünkü yargı sistemi 28 Şubat'ta iş başında olsaydı, o üniversite birincisi başörtülü kızlarımızı kürsülerden ağızları kapatılarak yaka paça atmaya kimse cesaret edemezdi. Vesayetçilerin, darbecilerin koruyucu ve kollayıcısı olan 27 Mayıs'ta merhum Menderes'e 'Seni buraya tıkan kuvvet böyle istiyor.' diyen, 28 Şubat'ta adeta cübbelerini darbecilerin önüne seren yargı anlayışı eğer 15 Temmuz'da işbaşında olsaydı bugün hiçbirimiz burada olamazdık. İyi ki bugünkü yargı sistemi var, iyi ki 15 Temmuz'da iş başındalarmış. İyi ki darbecilere karşı milletiyle beraber dik durdular, adeta savaştılar. Demokratik hukuk devletinin, milli iradenin yanında oldular. Bundan böyle yargı hiç kimsenin arka bahçesi olmayacak. Yargı, milletin yargısı olmaya devam edecek."