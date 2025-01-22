https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/2024-yili-konut-satislari-en-cok-tercih-edilen-5-ilce-aciklandi-1092949577.html

2024 yılı konut satışları: En çok tercih edilen 5 ilçe açıklandı

2024 yılı konut satışları: En çok tercih edilen 5 ilçe açıklandı

Sputnik Türkiye

Türkiye genelinde konut satışları 2024 yılında büyük bir artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, konut satışları bir önceki yıla göre... 22.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-22T18:56+0300

2025-01-22T18:56+0300

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2024 yılında 31 bin 263 konut satışıyla İstanbul Esenyurt, Türkiye genelinde en çok konut satılan ilçe oldu.TÜİK tarafından açıklanan konut satışı verilerine göre şehir bazında İstanbul açık ara en önde yer alan il oldu. İstanbul’u 134 bin 46 konut satışıyla Ankara, 80 bin 398 konut satışıyla İzmir takip etti. İlçe bazında ise Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi 22 bin 552 konut satışıyla Esenyurt’un ardından ikinci sırada yer aldı. Ankara’nın Çankaya ilçesi 21 bin 671 konut satışıyla üçüncü sırayı alırken, Antalya Kepez (20 bin 932) ve Bursa Nilüfer (20 bin 528) en çok konut satılan ilçeler arasında yer aldı.Esenyurt 67 ili geride bıraktıEsenyurt, 31 bin 263 konut satışıyla Türkiye’deki birçok ili geride bıraktı. Aralarında Trabzon, Diyarbakır, Aydın ve Manisa’nın da olduğu 67 ildeki toplam satış rakamları, tek başına Esenyurt’un gerisinde kaldı. En az konut satışı Elazığ Alacakaya’daÖte yandan, 2024’te en az konut satışı yapılan ilçe Elazığ’ın Alacakaya ilçesi oldu. Alacakaya’da sadece 26 konut satışı gerçekleşti. Onu, Bursa Harmancık (34 konut) ve Çorum Dodurga (35 konut) izledi. En düşük konut satışının gerçekleştiği diğer ilçeler arasında Afyonkarahisar Bayat (48 konut) ve Batman Beşiri (49 konut) da yer aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/konut-satislarinda-hareketlilik-1-milyon-tl-konut-kredisi-cekenler-ne-kadar-odeyecek-iste-guncel-1092922709.html

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