https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/zafer-partisi-lideri-umit-ozdagdan-suikast-aciklamasi-tek-korkum-kozinoglu-gibi-olmek-1092916671.html
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan suikast açıklaması: 'Tek korkum Kozinoğlu gibi ölmek'
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan suikast açıklaması: 'Tek korkum Kozinoğlu gibi ölmek'
Sputnik Türkiye
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın tutuklanmasının ardından, avukatı Sevdagül Tunçer basına açıklamalarda bulundu. Özdağ’ın moralinin oldukça yüksek olduğunu... 21.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-21T21:48+0300
2025-01-21T21:48+0300
2025-01-21T21:54+0300
politika
ümit özdağ
zafer partisi
suikast
suikast girişimi
suikast hücreleri
cezaevi
metris cezaevi
hapis
hapis cezası
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tek korkusunun cezaevinde suikasta uğramak olduğunu duyurdu.Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, 'halkı kin ve nefrete sevk' suçlamasıyla tutuklandıktan sonra avukatı Sevdagül Tunçer, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tunçer, Özdağ’ın moralinin oldukça yüksek olduğunu ve tutukluluğuna rağmen mücadeleye devam edeceğini söyledi. Avukat Tunçer, müvekkilinin tek korkusunun, Kaşif Kozinoğlu'na yapılan suikast gibi bir saldırıya uğramak olduğunu açıkladı.'Tek korkum suikast'Tutuklanarak cezaevine gönderilen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ avukatı aracılığıyla şu ifadeleri kullandı:Kaşif Kozinoğlu nasıl öldü?Milli İstihbarat Teşkilatı'nda (MİT) üst düzey görevlerde bulunan Kaşif Kozinoğlu, Ergenekon davalarında şüpheli olarak kabul edilmesinin ardından kısa bir süre önce cezaevinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. İfadesi alınmadan önce, Kozinoğlu'nun cezaevinde geçirdiği sağlık sorunları sonucu vefat ettiği bildirildi. Ancak ölümü şüpheli olarak kamuoyunda günlerce konuşuldu.
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ümit özdağ, zafer partisi, suikast, suikast girişimi, suikast hücreleri, cezaevi, metris cezaevi, hapis, hapis cezası, hapis istemi, zorlama hapis kararı, hapishane, kaşif kozinoğlu
ümit özdağ, zafer partisi, suikast, suikast girişimi, suikast hücreleri, cezaevi, metris cezaevi, hapis, hapis cezası, hapis istemi, zorlama hapis kararı, hapishane, kaşif kozinoğlu
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan suikast açıklaması: 'Tek korkum Kozinoğlu gibi ölmek'
21:48 21.01.2025 (güncellendi: 21:54 21.01.2025)
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın tutuklanmasının ardından, avukatı Sevdagül Tunçer basına açıklamalarda bulundu. Özdağ’ın moralinin oldukça yüksek olduğunu belirten Tunçer, müvekkilinin tek korkusunun, Kaşif Kozinoğlu'na yapılan suikast gibi bir saldırıya uğramak olduğunu ifade etti.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tek korkusunun cezaevinde suikasta uğramak olduğunu duyurdu.
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, 'halkı kin ve nefrete sevk' suçlamasıyla tutuklandıktan sonra avukatı Sevdagül Tunçer, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tunçer, Özdağ’ın moralinin oldukça yüksek olduğunu ve tutukluluğuna rağmen mücadeleye devam edeceğini söyledi. Avukat Tunçer, müvekkilinin tek korkusunun, Kaşif Kozinoğlu'na yapılan suikast gibi bir saldırıya uğramak olduğunu açıkladı.
Tutuklanarak cezaevine gönderilen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ avukatı aracılığıyla şu ifadeleri kullandı:
Atatürk'ün askeriyim, kurduğu cumhuriyeti sonuna kadar savunacak ve bu mücadeleyi hapishanede de sürdüreceğim. Tek korkum, Kaşif Kozinoğlu'na yapılan suikast gibi bir olayın başıma gelmesidir.
Kaşif Kozinoğlu nasıl öldü?
Milli İstihbarat Teşkilatı'nda (MİT) üst düzey görevlerde bulunan Kaşif Kozinoğlu, Ergenekon davalarında şüpheli olarak kabul edilmesinin ardından kısa bir süre önce cezaevinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. İfadesi alınmadan önce, Kozinoğlu'nun cezaevinde geçirdiği sağlık sorunları sonucu vefat ettiği bildirildi. Ancak ölümü şüpheli olarak kamuoyunda günlerce konuşuldu.