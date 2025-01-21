https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/zafer-partisi-lideri-umit-ozdagdan-suikast-aciklamasi-tek-korkum-kozinoglu-gibi-olmek-1092916671.html

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan suikast açıklaması: 'Tek korkum Kozinoğlu gibi ölmek'

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan suikast açıklaması: 'Tek korkum Kozinoğlu gibi ölmek'

Sputnik Türkiye

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın tutuklanmasının ardından, avukatı Sevdagül Tunçer basına açıklamalarda bulundu. Özdağ’ın moralinin oldukça yüksek olduğunu... 21.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-21T21:48+0300

2025-01-21T21:48+0300

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politika

ümit özdağ

zafer partisi

suikast

suikast girişimi

suikast hücreleri

cezaevi

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hapis

hapis cezası

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tek korkusunun cezaevinde suikasta uğramak olduğunu duyurdu.Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, 'halkı kin ve nefrete sevk' suçlamasıyla tutuklandıktan sonra avukatı Sevdagül Tunçer, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tunçer, Özdağ’ın moralinin oldukça yüksek olduğunu ve tutukluluğuna rağmen mücadeleye devam edeceğini söyledi. Avukat Tunçer, müvekkilinin tek korkusunun, Kaşif Kozinoğlu'na yapılan suikast gibi bir saldırıya uğramak olduğunu açıkladı.'Tek korkum suikast'Tutuklanarak cezaevine gönderilen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ avukatı aracılığıyla şu ifadeleri kullandı:Kaşif Kozinoğlu nasıl öldü?Milli İstihbarat Teşkilatı'nda (MİT) üst düzey görevlerde bulunan Kaşif Kozinoğlu, Ergenekon davalarında şüpheli olarak kabul edilmesinin ardından kısa bir süre önce cezaevinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. İfadesi alınmadan önce, Kozinoğlu'nun cezaevinde geçirdiği sağlık sorunları sonucu vefat ettiği bildirildi. Ancak ölümü şüpheli olarak kamuoyunda günlerce konuşuldu.

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