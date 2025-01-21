https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/zafer-partisi-genel-baskani-umit-ozdag-serbest-birakildi-1092909083.html

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ için tutuklama talep edildi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ için tutuklama talep edildi

Sputnik Türkiye

Gözaltına alınan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ için adli tutuklama talep edildi. 21.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-21T16:48+0300

2025-01-21T16:48+0300

2025-01-21T17:49+0300

türkiye

ümit özdağ

zafer partisi

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Çağlayan Adliyesindeki ifadesi sona erdi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Çağlayan Adliyesindeki ifadesi sona ermesinin ardından halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ümit Özdağ’ın serbest bırakıldığı iddialarıyla ilgili "Özdağ'ın serbest bırakıldığı haberleri doğru değildir. Tedbir talebi için çalışmalar yürütülüyor." açıklaması yapmıştı. Ümit Özdağ neden gözaltına alındı?İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında, 19 Ocak 2025'te partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sarf ettiği sözler gerekçesiyle Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan soruşturma başlatılmıştı. Özdağ, soruşturma kapsamında Ankara'da yemek yediği restoranda gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından İstanbul'a getirilen Ümit Özdağ, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Ümit Özdağ ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmanın, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçu yönünden de genişletildiği öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/gozaltina-alinan-umit-ozdag-adliyeye-sevk-edildi-1092898828.html

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