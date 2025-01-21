https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/gozaltina-alinan-umit-ozdag-adliyeye-sevk-edildi-1092898828.html

Gözaltına alınan Ümit Özdağ adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan Ümit Özdağ adliyeye sevk edildi

Sputnik Türkiye

Ankara’da yemek yediği restoranda gözaltına alınan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ adliyeye sevk edildi. 21.01.2025, Sputnik Türkiye

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türkiye

ümit özdağ

zafer partisi

adliye

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Ankara’da dün yemek yediği restoranda gözaltına alınan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul'a getirilen Ümit Özdağ, adliyeye sevk edildi. "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Özdağ, hakkındaki soruşturma "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçu yönünden de genişletilmişti.

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ümit özdağ, zafer partisi, adliye