https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/gozaltina-alinan-umit-ozdag-adliyeye-sevk-edildi-1092898828.html
Gözaltına alınan Ümit Özdağ adliyeye sevk edildi
Gözaltına alınan Ümit Özdağ adliyeye sevk edildi
Sputnik Türkiye
Ankara’da yemek yediği restoranda gözaltına alınan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ adliyeye sevk edildi. 21.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-21T13:08+0300
2025-01-21T13:08+0300
2025-01-21T13:35+0300
türkiye
ümit özdağ
zafer partisi
adliye
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Ankara’da dün yemek yediği restoranda gözaltına alınan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul'a getirilen Ümit Özdağ, adliyeye sevk edildi. "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Özdağ, hakkındaki soruşturma "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçu yönünden de genişletilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/kartalkaya-kayak-merkezinde-otel-yangini-cok-sayida-olu-ve-yarali-var-1092884078.html
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ümit özdağ, zafer partisi, adliye
ümit özdağ, zafer partisi, adliye
Gözaltına alınan Ümit Özdağ adliyeye sevk edildi
13:08 21.01.2025 (güncellendi: 13:35 21.01.2025)
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Ankara’da yemek yediği restoranda gözaltına alınan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ adliyeye sevk edildi.
Ankara’da dün yemek yediği restoranda gözaltına alınan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul'a getirilen Ümit Özdağ, adliyeye sevk edildi.
"Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Özdağ, hakkındaki soruşturma "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçu yönünden de genişletilmişti.