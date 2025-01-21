https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/yeni-abd-disisleri-bakani-rubiodan-ukrayna-krizine-dair-ilk-aciklama-taviz-vurgusu-yapti-1092891862.html

Yeni ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan Ukrayna krizine dair ilk açıklama: Taviz vurgusu yaptı

Yeni ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan Ukrayna krizine dair ilk açıklama: Taviz vurgusu yaptı

Sputnik Türkiye

Trump kabinesinin Dışişleri Bakanı Rubio, Senato'dan onay aldıktan hemen sonra Ukrayna krizi hakkındaki ilk demecini vererek kendilerini bekleyen süreci... 21.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-21T11:34+0300

2025-01-21T11:34+0300

2025-01-21T11:34+0300

ukrayna krizi

abd

marco rubio

vladimir zelenskiy

ukrayna

kırım

senato

dışişleri bakanlığı

vladimir putin

rusya

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ABD Senatosu'nda Dışişleri Bakanlığı için onay aldıktan sonra açıklama yapan Marco Rubio, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmek için bir zaman çerçevesi ortaya koyamayacağını belirtti.Gazetecilerin Ukrayna krizinin sonlanma ihtimaliyle ilgili sorularını yanıtlayan Rubio, her iki tarafın da, herhangi bir çatışmaya çözüm bulmanın doğal bir parçası olarak 'bir şeylerden' taviz vermesi gerektiğini savundu.Rubio, "Savaşın sona ermesini istiyoruz. Bu oldukça açık. Başkanın bunu söylediğini gördünüz, barışı teşvik eden ve çatışmaları sona erdiren bir başkan olmak istiyor ve bu da karmaşık bir süreç olacak. Bunlar karmaşık şeyler. Ben bunun için bir zaman çerçevesi koyamam, ancak iki taraf arasındaki bir çatışmaya çözüm bulduğunuzda, ikisi de azami hedeflerine ulaşamayacak, her iki taraf da bir şeylerden vazgeçmek zorunda kalacak" dedi.Rubio'ya Ukrayna'da çatışmaları sonlandırmanın ne kadar sürede mümkün olabileceğiyle ilgili bir soru da yöneltilirken ABD Dışişleri Bakanı'nın cevabı şöyle oldu:Putin, hiçbir taviz vermeyeceklerini vurgulamıştıRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce Moskova'nın Ukrayna'da çözüm için taviz verip vermeyeceğiyle ilgili soruları yanıtlamıştı.Ukrayna'yla yapılacak olası müzakerelerden çıkacak sonucun Rusya'nın lehine olması gerektiğini vurgulayan Putin, "Direkt, hiç çekinmeden söyleyeyim, sonuç Rusya'nın lehine olmalı ve muharebe sahasındaki gerçeklere dayanmalı. Hiç şüphesiz burada hiçbir taviz vermeyeceğiz, herhangi bir değiş-tokuş olmayacak" mesajını göndermişti.Putin'in çözüm önerisiPutin, 14 Haziran 2024 tarihinde Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelerek Ukrayna'daki çatışmanın çözümü için Kırım, Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporojye bölgelerinin statüsünün Rus bölgesi olarak tanınmasını, Ukrayna'nın NATO’ya katılım planlarından vazgeçmesini, bağlantısız ve nükleer silahlardan arındırılmış statüsünün pekiştirilmesini, askersizleştirilmesini ve aynı zamanda Rusya karşıtı yaptırımların kaldırılmasını öngören yeni barış önerilerinde bulunmuştu.Ukrayna tarafı bu girişimi reddederken Vladimir Zelenskiy, Moskova'nın önerisini ültimatom olarak nitelendirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/trump-cok-yakinda-putinle-gorusebilirim-her-sey-olabilir-1092888784.html

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kırım

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