https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/trump-cok-yakinda-putinle-gorusebilirim-her-sey-olabilir-1092888784.html

Trump: Çok yakında Putin'le görüşebilirim, her şey olabilir

Trump: Çok yakında Putin'le görüşebilirim, her şey olabilir

Sputnik Türkiye

ABD'de dün itibarıyla yeni dönem başladı. Yeni dönemde en çok merak edilen konulardan biri Putin ile Trump'ın buluşup buluşmayacağı olurken, ABD kanadından... 21.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-21T10:29+0300

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dünya

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rusya güvenlik konseyi

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vladimir putin

ukrayna krizi

görüşme

ikili görüşme

rusya-abd ilişkileri

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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmeyi planladığını söyledi.Beyaz Saray'a 8 yıl aranın ardından yeniden çıktıktan sonra ilk kararnamelerini imzalayan Trump, gazetecilere açıklama yaptı.Rus lider Putin'le görüşeceğini belirten Trump, bu buluşma için planlanan bir tarih olup olmadığının sorulması üzerine, "Bilmiyorum, bu konuda bir şey söyleyemem" yanıtını verdi.Trump, Putin'le yapacağı görüşmenin çok yakında gerçekleşebileceğinin de altını çizdi.'Her şey olabilir'Gazeteciler Trump'a Ukrayna'da çatışmayı sonlandırmak için ne kadar zamana ihtiyaç olduğunu da sordu.Putin'le bir araya gelerek bu konuyu açıklığa kavuşturmaları gerektiğini söyleyen ABD Başkanı, "Birçok insan, savaşın bir haftada sona ereceğini düşünüyordu, ancak üç yıldır sürüyor. Her şey olabilir. Fakat ben, bu savaşa son vermenin çok iyi olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.'Zelenskiy, Rusya'yla anlaşma yapmaya hazır'Bununla beraber Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Rusya'yla anlaşma yapmaya hazır olduğunu belirtti."Bana anlaşma yapmak istediğini söyledi. Zelenskiy, anlaşma imzalamak istiyor" diyen Trump, Putin'i de anlaşma için hazır olmaya çağırarak bunun Rusya'nın çıkarına olacağını kaydetti.Rusya Devlet Başkanı Putin, dün kurmaylarıyla yaptığı Rusya Güvenlik Konseyi toplantısında Trump'ı göreve başlaması dolayısıyla tebrik ederek Moskova'nın yeni ABD yönetimiyle Ukrayna ihtilafı konusunda diyaloğa açık olduğunu vurgulamıştı.Trump, seçimden önceki açıklamalarında, Beyaz Saray'a yeniden çıkması halinde Ukrayna'daki çatışmayı 24 saat içinde sonlandırmayı vaat etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/trumpin-disisleri-bakani-adayi-marco-rubio-senatodan-onay-aldi-1092881960.html

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abd, ukrayna, rusya güvenlik konseyi, donald trump, vladimir putin, ukrayna krizi, görüşme, ikili görüşme, rusya-abd ilişkileri