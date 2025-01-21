https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/yemin-toreninde-gundem-oldu-is-insani-elon-musk-nazi-selami-verdi-1092880203.html

Yemin töreninde gündem oldu: İş insanı Elon Musk Nazi selamı verdi

Yemin töreninde gündem oldu: İş insanı Elon Musk Nazi selamı verdi

Sputnik Türkiye

Elon Musk'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın yemin töreni sırasında arka arkaya iki Nazi selamı verdiği iddia edildi. Olayın görüntüleri sosyal medyada hızla... 21.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-21T00:09+0300

2025-01-21T00:09+0300

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İş insanı Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump’ın başkanlık yemin töreni sırasında sergilediği hareketlerle kamuoyunun tepkisini çekti.Yemin töreni sırasında çekildiği iddia edilen videolarda, Musk’ın Nazi selamı olarak bilinen hareketi yaparken görüldüğü ileri sürüldü. Görüntülerin yayılmasının ardından sosyal medyada birçok kişi duruma sert tepki gösterirken Elon Musk'ın hareketi, birçok çevre tarafından 'aşırı sağ ideolojilere destek' olarak yorumlandı.Musk cephesinde sessizlikDünyanın en zenginleri arasında gösterilen Elon Musk iddialara ilişkin henüz bir açıklama yapmadı. Ancak olayın ardından Tesla ve SpaceX gibi Musk’ın sahibi olduğu şirketlerin sosyal medya hesapları eleştiri yağmuruna tutuldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/elon-musk-george-soros-amerika-ve-avrupayi-mahveden-sahte-siginmaci-kabusunu-yaratmak-icin-1092426743.html

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