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Yemin töreninde gündem oldu: İş insanı Elon Musk Nazi selamı verdi
Yemin töreninde gündem oldu: İş insanı Elon Musk Nazi selamı verdi
Sputnik Türkiye
Elon Musk'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın yemin töreni sırasında arka arkaya iki Nazi selamı verdiği iddia edildi. Olayın görüntüleri sosyal medyada hızla... 21.01.2025, Sputnik Türkiye
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dünya
amerika birleşik devletleri
seçim
genel seçim
seçim sonuçları
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abd başkanlık seçimleri
elon musk
nazi
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İş insanı Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump’ın başkanlık yemin töreni sırasında sergilediği hareketlerle kamuoyunun tepkisini çekti.Yemin töreni sırasında çekildiği iddia edilen videolarda, Musk’ın Nazi selamı olarak bilinen hareketi yaparken görüldüğü ileri sürüldü. Görüntülerin yayılmasının ardından sosyal medyada birçok kişi duruma sert tepki gösterirken Elon Musk'ın hareketi, birçok çevre tarafından 'aşırı sağ ideolojilere destek' olarak yorumlandı.Musk cephesinde sessizlikDünyanın en zenginleri arasında gösterilen Elon Musk iddialara ilişkin henüz bir açıklama yapmadı. Ancak olayın ardından Tesla ve SpaceX gibi Musk’ın sahibi olduğu şirketlerin sosyal medya hesapları eleştiri yağmuruna tutuldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/elon-musk-george-soros-amerika-ve-avrupayi-mahveden-sahte-siginmaci-kabusunu-yaratmak-icin-1092426743.html
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amerika birleşik devletleri, seçim, genel seçim, seçim sonuçları, donald trump, abd, abd başkanlık seçimleri, elon musk, nazi, nazi almanyası, neo-nazi, nazi işbirlikçisi, neo-nazi, nazi rejimi, nazi selamı

Yemin töreninde gündem oldu: İş insanı Elon Musk Nazi selamı verdi

00:09 21.01.2025 (güncellendi: 00:13 21.01.2025)
© AP Photo / Julia NikhinsonElon Musk
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2025
© AP Photo / Julia Nikhinson
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Elon Musk'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın yemin töreni sırasında arka arkaya iki Nazi selamı verdiği iddia edildi. Olayın görüntüleri sosyal medyada hızla yayılırken, birçok kişi bu hareketi kınadı. Musk cephesinden henüz bir açıklama yapılmazken, hareket sosyal medyada gündem oldu.
İş insanı Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump’ın başkanlık yemin töreni sırasında sergilediği hareketlerle kamuoyunun tepkisini çekti.
Yemin töreni sırasında çekildiği iddia edilen videolarda, Musk’ın Nazi selamı olarak bilinen hareketi yaparken görüldüğü ileri sürüldü. Görüntülerin yayılmasının ardından sosyal medyada birçok kişi duruma sert tepki gösterirken Elon Musk'ın hareketi, birçok çevre tarafından 'aşırı sağ ideolojilere destek' olarak yorumlandı.

Musk cephesinde sessizlik

Dünyanın en zenginleri arasında gösterilen Elon Musk iddialara ilişkin henüz bir açıklama yapmadı. Ancak olayın ardından Tesla ve SpaceX gibi Musk’ın sahibi olduğu şirketlerin sosyal medya hesapları eleştiri yağmuruna tutuldu.
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