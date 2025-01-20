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Maç sunarken kalp krizi geçiren TRT spikeri Erdoğan Arıkan'ın sağlık durumu nasıl? Bakanlıktan ilk açıklama
Maç sunarken kalp krizi geçiren TRT spikeri Erdoğan Arıkan'ın sağlık durumu nasıl? Bakanlıktan ilk açıklama
Sputnik Türkiye
Trendyol 1. Lig’in 20. haftasında oynanan Ankara Keçiörengücü - Sakaryaspor maçını sunarken kalp krizi geçiren TRT Spor spikeri Erdoğan Arıkan, hastaneye... 20.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-20T11:07+0300
2025-01-20T11:07+0300
spor
kalp krizi
erdoğan arıkan
spiker
akut kalp krizi
sağlık bakanlığı
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TRT Spor’un deneyimli spikeri Erdoğan Arıkan, Ankara Keçiörengücü - Sakaryaspor maçının son dakikalarında kalp krizi geçirerek yayın sırasında fenalaştı. Olayın ardından Arıkan, acil olarak hastaneye kaldırıldı. Tecrübeli spikerin yoğun bakımda olduğu öğrenildi.Sağlık Bakanlığı’ndan ilk açıklamaSağlık Bakanlığı, Erdoğan Arıkan’ın sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Dün akşam saatlerinde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan spor spikeri Erdoğan Arıkan’ın bilinci açık olup, tedavisi Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.Arıkan’ın geçirdiği kalp krizinin ardından spor dünyasından pek çok geçmiş olsun mesajı geldi. TRT Spor yetkilileri ve meslektaşları, Arıkan’ın sağlık durumunun yakından takip edildiğini belirtti.Erdoğan Arıkan kimdir?Erdoğan Arıkan, 1963 yılında Sakarya doğdu.Yıldız Teknik Üniversitesi Kocaeli Meslek Yüksekokulu İşletme Bölümü mezunu olan Arıkan, 3 yıl Diyarbakır Radyosu'nda olarak görev yaptı. Arıkan daha sonra halen devam eden spikerlik görevine başlamıştır.2006 ve 2008 yılları Hürriyet Gazetesi Altın Kelebek Ödülü’nü kazanan Erdoğan Arıkan, yine 2006 yılında Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği’nin ödülüne “En İyi Program” kategorisinde sahip oldu.
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erdoğan arıkan sağlık durumu, trt spor spikeri kalp krizi, ankara keçiörengücü sakaryaspor maçı, erdoğan arıkan sağlık durumu nasıl, erdoğan arıkan kimdir, erdoğan arıkan kaç yaşında
erdoğan arıkan sağlık durumu, trt spor spikeri kalp krizi, ankara keçiörengücü sakaryaspor maçı, erdoğan arıkan sağlık durumu nasıl, erdoğan arıkan kimdir, erdoğan arıkan kaç yaşında

Maç sunarken kalp krizi geçiren TRT spikeri Erdoğan Arıkan'ın sağlık durumu nasıl? Bakanlıktan ilk açıklama

11:07 20.01.2025
© Fotoğraf : Erdoğan Arıkan instagramErdoğan Arıkan
Erdoğan Arıkan - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2025
© Fotoğraf : Erdoğan Arıkan instagram
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Trendyol 1. Lig’in 20. haftasında oynanan Ankara Keçiörengücü - Sakaryaspor maçını sunarken kalp krizi geçiren TRT Spor spikeri Erdoğan Arıkan, hastaneye kaldırıldı. Sağlık Bakanlığı, deneyimli spikerin bilincinin açık olduğunu ve tedavisinin Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sürdüğünü açıkladı.
TRT Spor’un deneyimli spikeri Erdoğan Arıkan, Ankara Keçiörengücü - Sakaryaspor maçının son dakikalarında kalp krizi geçirerek yayın sırasında fenalaştı. Olayın ardından Arıkan, acil olarak hastaneye kaldırıldı. Tecrübeli spikerin yoğun bakımda olduğu öğrenildi.

Sağlık Bakanlığı’ndan ilk açıklama

Sağlık Bakanlığı, Erdoğan Arıkan’ın sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Dün akşam saatlerinde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan spor spikeri Erdoğan Arıkan’ın bilinci açık olup, tedavisi Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.
Arıkan’ın geçirdiği kalp krizinin ardından spor dünyasından pek çok geçmiş olsun mesajı geldi. TRT Spor yetkilileri ve meslektaşları, Arıkan’ın sağlık durumunun yakından takip edildiğini belirtti.

Erdoğan Arıkan kimdir?

Erdoğan Arıkan, 1963 yılında Sakarya doğdu.
Yıldız Teknik Üniversitesi Kocaeli Meslek Yüksekokulu İşletme Bölümü mezunu olan Arıkan, 3 yıl Diyarbakır Radyosu'nda olarak görev yaptı. Arıkan daha sonra halen devam eden spikerlik görevine başlamıştır.
2006 ve 2008 yılları Hürriyet Gazetesi Altın Kelebek Ödülü’nü kazanan Erdoğan Arıkan, yine 2006 yılında Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği’nin ödülüne “En İyi Program” kategorisinde sahip oldu.
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