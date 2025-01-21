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Yangının ilk anında çekilen görüntüler ortaya çıktı, yatakları serdiler: 'Çocuklarını pencereden atmayı düşünenler oldu'
Yangının ilk anında çekilen görüntüler ortaya çıktı, yatakları serdiler: 'Çocuklarını pencereden atmayı düşünenler oldu'
Sputnik Türkiye
Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangının ilk anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, otelin üst katlarındaki misafirlerin... 21.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-21T13:58+0300
2025-01-21T14:08+0300
türkiye
bolu
yangın
otel
grand kartal oteli
grand kartal otel
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Bolu'daki otel yangınında yangından kaçmaya çalışanlar da büyük panik yaşadı. Yangının ilk dakikalarında cep telefonu ile çekilen görüntüler telaşı ortaya koydu.Zemine yatak serdilerGörüntülerde, yangından kurtulmayı başaranların bina dışından binadakileri kurtarmaya çalıştığı görülüyor. Binanın 6 ve 7. katındakiler otelin içinden ilerleyemedikleri için pencerelere yöneldi. Ancak bulundukları katın yüksekliğinden dolayı camdan aşağı da atlayamadılar. Bina dışındakiler ise buldukları yatakları zemine yayarak olası bir düşme olayına karşı önlem almaya çalıştı.Bu esnada bulunan bir merdivenin de elden ele pencerelere ulaştırılmaya çalışıldığı dikkat çekti. 'İp, yastık, yorgan getirdik'Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otelde çıkan yangında yaşananları görgü tanıkları anlattı.Görgü tanığı Barış Salgür, yandaki otelde çalıştığını, mesaisi bittikten sonra odasına geldiğini, sesler üzerine dışarı çıktığında herkesin pencereden "imdat" diye bağırdığını gördüğünü söyledi.Telaşlandıklarını, otelin üst tarafında dumanları gördüğünü aktaran Salgür, "İp, yastık, yorgan getirdik. İtfaiye bekliyorduk, herkes orada bağırıyordu. 2 saat falan sürdü. İtfaiye gelmeden üst kısım yanmaya başladı. Orada 2 kadın vardı. Direkt kendilerini attılar. İtfaiye geldiği zaman bizi geri çektiler, itfaiye müdahale etti. Biz ipi atabildiğimiz kadar ileriye atmaya çalıştık. Orada yaşlı adam vardı, o bağladı. Tutunmaya çalıştı ama eli kaydı düştü, ayağı kırıldı. Ona yardımcı olmaya çalıştık." diye konuştu.Yardıma gelenlerden İdris Bilgin de sabah saat 06.00 sıralarında bölgeye vardığını, cenazelerin çıkarılmasına yardımcı olduğunu anlattı.Yandaki otellerden battaniye alarak bölgeye getirdiğini ifade eden Bilgin, "Geldiğimde otel yanıyordu. Ekipler yangını söndürmeye çalışıyordu. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştık." dedi.'Atma çocuğu'Görüntülerde yardımcı olmaya çalışanların pencerelere doğru 'atma çocuğu' diye bağırdıkları anlar da var.Bölgedeki otellerden birinde konaklayan Ali Atmaca da insanların sesine kalktıklarını, yardım çığlıklarını duyunca aşağıya indiklerini söyledi.İnsanların yangının dehşetiyle camlardan atladığını aktaran Atmaca, yardımcı olmak için yatak getirerek yere koyduklarını kaydetti.Atmaca, böylece insanların sert zemine düşmesinin önüne geçmeye çalıştıklarını dile getirerek, "Çabamız ne kadar faydalı oldu, onu bilemiyorum. Gözümüzün önünde insanlar can verdi, bu durum psikolojimizi bozdu. Sonra itfaiye geldi ama otelin yüksek olması itfaiyenin çalışmasını zorlaştırdı. Biz de yardımcı olmak için battaniye, yatak getirdik. İnsanlar çocuklarıyla pencereden atlamayı düşünüyordu. 'Battaniye falan getirin.' diyordu, Allah'tan o ara itfaiye geldi de çocuğu kurtardı. Kurtarma çalışmaları hızlı olsa da alan geniş olduğu için çoğu insan gözümüzün önünde can verdi." ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/boludaki-otel-yanginina-iliskin-ozgur-ozelden-aciklama-hepimizi-daha-da-uzecek-haberler-alacagiz-1092901146.html
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bolu, yangın, otel, grand kartal oteli, grand kartal otel
bolu, yangın, otel, grand kartal oteli, grand kartal otel

Yangının ilk anında çekilen görüntüler ortaya çıktı, yatakları serdiler: 'Çocuklarını pencereden atmayı düşünenler oldu'

13:58 21.01.2025 (güncellendi: 14:08 21.01.2025)
© AAOteldeki yangının ilk dakikalarında ne oldu? Cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı, yatakları çatıya serdiler
Oteldeki yangının ilk dakikalarında ne oldu? Cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı, yatakları çatıya serdiler - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2025
© AA
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Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangının ilk anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, otelin üst katlarındaki misafirlerin camlardan atlamaya çalıştığı, binanın dışındakilerin de zemine yatak serdikleri ortaya çıktı. Yardım etmeye çalışanlar 'Çocuklarını pencereden atmayı düşünenler oldu' dedi.
Bolu'daki otel yangınında yangından kaçmaya çalışanlar da büyük panik yaşadı. Yangının ilk dakikalarında cep telefonu ile çekilen görüntüler telaşı ortaya koydu.

Zemine yatak serdiler

Görüntülerde, yangından kurtulmayı başaranların bina dışından binadakileri kurtarmaya çalıştığı görülüyor. Binanın 6 ve 7. katındakiler otelin içinden ilerleyemedikleri için pencerelere yöneldi.
Ancak bulundukları katın yüksekliğinden dolayı camdan aşağı da atlayamadılar. Bina dışındakiler ise buldukları yatakları zemine yayarak olası bir düşme olayına karşı önlem almaya çalıştı.
Bu esnada bulunan bir merdivenin de elden ele pencerelere ulaştırılmaya çalışıldığı dikkat çekti.

'İp, yastık, yorgan getirdik'

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otelde çıkan yangında yaşananları görgü tanıkları anlattı.
Görgü tanığı Barış Salgür, yandaki otelde çalıştığını, mesaisi bittikten sonra odasına geldiğini, sesler üzerine dışarı çıktığında herkesin pencereden "imdat" diye bağırdığını gördüğünü söyledi.
Telaşlandıklarını, otelin üst tarafında dumanları gördüğünü aktaran Salgür, "İp, yastık, yorgan getirdik. İtfaiye bekliyorduk, herkes orada bağırıyordu. 2 saat falan sürdü. İtfaiye gelmeden üst kısım yanmaya başladı. Orada 2 kadın vardı. Direkt kendilerini attılar. İtfaiye geldiği zaman bizi geri çektiler, itfaiye müdahale etti. Biz ipi atabildiğimiz kadar ileriye atmaya çalıştık. Orada yaşlı adam vardı, o bağladı. Tutunmaya çalıştı ama eli kaydı düştü, ayağı kırıldı. Ona yardımcı olmaya çalıştık." diye konuştu.
Yardıma gelenlerden İdris Bilgin de sabah saat 06.00 sıralarında bölgeye vardığını, cenazelerin çıkarılmasına yardımcı olduğunu anlattı.
Yandaki otellerden battaniye alarak bölgeye getirdiğini ifade eden Bilgin, "Geldiğimde otel yanıyordu. Ekipler yangını söndürmeye çalışıyordu. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştık." dedi.

'Atma çocuğu'

Görüntülerde yardımcı olmaya çalışanların pencerelere doğru 'atma çocuğu' diye bağırdıkları anlar da var.
Bölgedeki otellerden birinde konaklayan Ali Atmaca da insanların sesine kalktıklarını, yardım çığlıklarını duyunca aşağıya indiklerini söyledi.
İnsanların yangının dehşetiyle camlardan atladığını aktaran Atmaca, yardımcı olmak için yatak getirerek yere koyduklarını kaydetti.
Atmaca, böylece insanların sert zemine düşmesinin önüne geçmeye çalıştıklarını dile getirerek, "Çabamız ne kadar faydalı oldu, onu bilemiyorum. Gözümüzün önünde insanlar can verdi, bu durum psikolojimizi bozdu. Sonra itfaiye geldi ama otelin yüksek olması itfaiyenin çalışmasını zorlaştırdı. Biz de yardımcı olmak için battaniye, yatak getirdik. İnsanlar çocuklarıyla pencereden atlamayı düşünüyordu. 'Battaniye falan getirin.' diyordu, Allah'tan o ara itfaiye geldi de çocuğu kurtardı. Kurtarma çalışmaları hızlı olsa da alan geniş olduğu için çoğu insan gözümüzün önünde can verdi." ifadelerini kullandı.
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