https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/boludaki-otel-yanginina-iliskin-ozgur-ozelden-aciklama-hepimizi-daha-da-uzecek-haberler-alacagiz-1092901146.html

Bolu'daki otel yangınına ilişkin Özgür Özel'den açıklama: Hepimizi daha da üzecek haberler alacağız

Bolu'daki otel yangınına ilişkin Özgür Özel'den açıklama: Hepimizi daha da üzecek haberler alacağız

Sputnik Türkiye

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangına çok sayıda ekibin müdahalesi sürüyor. Otel yangınında en az 10 kişi hayatını kaybetti. CHP lideri... 21.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-21T13:43+0300

2025-01-21T13:43+0300

2025-01-21T13:48+0300

türkiye

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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 10 kişi yaşamını yitirdi. 32 kişi ise yaralandı. Yaklaşık 10 saattir yangına müdahale devam ederken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kayak merkezindeki yangın çıkan otele ziyarette bulunacağını açıkladı. Özel, "Önümüzdeki dakikalar içinde ilgili bakanlardan hepimizi daha üzecek haberler alacğız. Sayı artıyor, tablo çok vahim" ifadelerini kullandı. Özgür Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:"Yüreğimiz yandı. Önümüzdeki dakikalarda ilgili bakanlardan hepimizi daha üzecek haberler alacağız. Sayı artıyor, tablo çok vahim.Bu şartlar altında grup toplantısı yapamazdık. 81 il başkanımız, milletvekillerimiz, PM'miz buradaydı. Bir yeni başlangıcı, CHP'ye ve Türkiye'ye her gün yaşatılan yeni acılar, yeni baskılar, yeni haksızlıklar, yeni yıldırmalara karşı hep birlikte kenetlenerek bir yeni başlangıcı, yeni bir süreci tarif edeceğimiz bir toplantıydı. Onu ilerleyen zamanlarda yaparız. Siyasetin sıcak gündemine girme günü değil ama gün, yaşatılan acıları, yapılan haksızlıkları unutma günü de değil.İl başkanlarımla değerlendirme yaptıktan sonra buradan ayrılıp Çağlayan Adliyesi'ne gideceğim. Sonra Bolu'ya gideceğim. Bir siyasi partinin genel başkanı da adliyede tutuluyor, belki tutuklamaya sevk edilecek.İstanbulluların bir araya gelip kendilerini yönetmesine karar verdikleri belediye başkanları Silivri'de, her gün yeni bir saldırı, yeni bir acı.Maalesef Türkiye artık bir güne, bir yasın sığmadığı, birden çok acıların yaşandığı bir ülkeye dönüştü. Acımız, öfkemiz çok büyük. Türkiye'yi bu girdaptan bir şekilde kurtaracağız. Böyle bir günde kimseye üzülmeyin diyemez, acı çekilecek, yas tutulacak, bazı şeyler ertelenecek. Ama emin olun öfkemiz birikiyor ve bundan sonrasına ilişkin yüz yıl önce en umutsuz günlerde umudunu kaybetmeyenlerin kurduğu bir parti CHP. Önümüzdeki süreçte de kimse pes edeceğimizi düşünmesin. Bugün yasın günüdür, orada yaşanan büyük felaketin de sorumluları var, hepsinin konuşulacağı günler, saatler gelecek."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/kartalkaya-kayak-merkezinde-otel-yangini-cok-sayida-olu-ve-yarali-var-1092884078.html

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