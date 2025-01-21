https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/yangin-uzmani-otelde-yangin-cikinca-otomatik-su-puskurten-yagmurlama-tesisati-yok-veya-devre-disi-1092899692.html

Yangın uzmanı: Otelde yangın çıkınca otomatik su püskürten yağmurlama tesisatı yok veya devre dışı

Yangın uzmanı: Otelde yangın çıkınca otomatik su püskürten yağmurlama tesisatı yok veya devre dışı

Sputnik Türkiye

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde çıkan yangın felaketinde 10 kişi yaşamını yitirdi, 32 kişi yaralandı. Sputnik'e konuşan yangın uzmanı Esat Ersoy... 21.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-21T13:24+0300

2025-01-21T13:24+0300

2025-01-21T13:24+0300

türkiye

bolu

türkiye

kartalkaya

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yangın söndürme

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yağmurlama tesisatı

otomatik su püskürten sistem

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Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde çıkan yangın felaketinde söndürme çalışmaları devam ediyor. 10 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasıyla ilgili konuşan Yangın Uzmanı Esat Ersoy, "Bu otelde yangın yağmurlama tesisatı yok veya devre dışı. Bizim sorunumuz bu. Çünkü bu otomatik olarak su püskürtüyor. İnsanla alakası yok. Yangın çıkınca otomatik su püskürten tesisat hangi odada veya mutfakta başladıysa yangın oraya otomatik olarak su püskürtüyor. Böylece yangın ve duman yayılmıyor" dedi. Ersoy, Türkiye'deki 'binlerce binanın' bu durumda olduğuna dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi:Ahşap kaplamalara sürülen yangın geciktirici boyaAhşap kaplamaların dışına yanmayı geciktirici boya sürebildiğini vurgulayan Yangın Uzmanı Ersoy, "Yangın geciktirici boya sürebiliyorsun. Ama bu şöyle, senin önce bir yangın yağmurlama tesisatın olacak. Her yıl bakımını yapacaksın, çalışır durumda tutacaksın, otomatik su püskürtmeye başlayacak" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/otel-yanginindan-kurtulanlar-konustu-hicbir-guvenlik-onlemi-yoktu-ne-yangin-merdiveni-ne-duman-1092897663.html

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