https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/yangin-uzmani-otelde-yangin-cikinca-otomatik-su-puskurten-yagmurlama-tesisati-yok-veya-devre-disi-1092899692.html
Yangın uzmanı: Otelde yangın çıkınca otomatik su püskürten yağmurlama tesisatı yok veya devre dışı
Yangın uzmanı: Otelde yangın çıkınca otomatik su püskürten yağmurlama tesisatı yok veya devre dışı
Sputnik Türkiye
Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde çıkan yangın felaketinde 10 kişi yaşamını yitirdi, 32 kişi yaralandı. Sputnik'e konuşan yangın uzmanı Esat Ersoy... 21.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-21T13:24+0300
2025-01-21T13:24+0300
2025-01-21T13:24+0300
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kartalkaya
kartalkaya kayak merkezi
yangın söndürme
yangın
yağmurlama tesisatı
otomatik su püskürten sistem
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Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde çıkan yangın felaketinde söndürme çalışmaları devam ediyor. 10 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasıyla ilgili konuşan Yangın Uzmanı Esat Ersoy, "Bu otelde yangın yağmurlama tesisatı yok veya devre dışı. Bizim sorunumuz bu. Çünkü bu otomatik olarak su püskürtüyor. İnsanla alakası yok. Yangın çıkınca otomatik su püskürten tesisat hangi odada veya mutfakta başladıysa yangın oraya otomatik olarak su püskürtüyor. Böylece yangın ve duman yayılmıyor" dedi. Ersoy, Türkiye'deki 'binlerce binanın' bu durumda olduğuna dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi:Ahşap kaplamalara sürülen yangın geciktirici boyaAhşap kaplamaların dışına yanmayı geciktirici boya sürebildiğini vurgulayan Yangın Uzmanı Ersoy, "Yangın geciktirici boya sürebiliyorsun. Ama bu şöyle, senin önce bir yangın yağmurlama tesisatın olacak. Her yıl bakımını yapacaksın, çalışır durumda tutacaksın, otomatik su püskürtmeye başlayacak" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/otel-yanginindan-kurtulanlar-konustu-hicbir-guvenlik-onlemi-yoktu-ne-yangin-merdiveni-ne-duman-1092897663.html
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bolu, türkiye, kartalkaya, kartalkaya kayak merkezi, yangın söndürme, yangın, yağmurlama tesisatı, otomatik su püskürten sistem
bolu, türkiye, kartalkaya, kartalkaya kayak merkezi, yangın söndürme, yangın, yağmurlama tesisatı, otomatik su püskürten sistem
Yangın uzmanı: Otelde yangın çıkınca otomatik su püskürten yağmurlama tesisatı yok veya devre dışı
Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde çıkan yangın felaketinde 10 kişi yaşamını yitirdi, 32 kişi yaralandı. Sputnik'e konuşan yangın uzmanı Esat Ersoy, "Bu otelde yangın yağmurlama tesisatı yok veya devre dışı. Bizim sorunumuz bu. Çünkü bu otomatik olarak su püskürtüyor" dedi.
Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde çıkan yangın felaketinde söndürme çalışmaları devam ediyor. 10 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasıyla ilgili konuşan Yangın Uzmanı Esat Ersoy, "Bu otelde yangın yağmurlama tesisatı yok veya devre dışı. Bizim sorunumuz bu. Çünkü bu otomatik olarak su püskürtüyor. İnsanla alakası yok. Yangın çıkınca otomatik su püskürten tesisat hangi odada veya mutfakta başladıysa yangın oraya otomatik olarak su püskürtüyor. Böylece yangın ve duman yayılmıyor" dedi.
Ersoy, Türkiye'deki 'binlerce binanın' bu durumda olduğuna dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi:
"Yangın yağmurlama tesisatı olmadığı zaman iş zaten baştan bitiyor. Ve yangın birçok kata yayıldığı için itfaiye de söndüremez bunu. Zaten söndüremiyor. Yangın yağmurlama tesisatı olsaydı, otomatik olarak su püskürtmeye başlasaydı.."
Ahşap kaplamalara sürülen yangın geciktirici boya
Ahşap kaplamaların dışına yanmayı geciktirici boya sürebildiğini vurgulayan Yangın Uzmanı Ersoy, "Yangın geciktirici boya sürebiliyorsun. Ama bu şöyle, senin önce bir yangın yağmurlama tesisatın olacak. Her yıl bakımını yapacaksın, çalışır durumda tutacaksın, otomatik su püskürtmeye başlayacak" dedi.