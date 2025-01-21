https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/otel-yanginindan-kurtulanlar-konustu-hicbir-guvenlik-onlemi-yoktu-ne-yangin-merdiveni-ne-duman-1092897663.html

Otel yangınından kurtulanlar konuştu: 'Hiçbir güvenlik önlemi yoktu, ne yangın merdiveni, ne duman dedektörü'

Otel yangınından kurtulanlar konuştu: 'Hiçbir güvenlik önlemi yoktu, ne yangın merdiveni, ne duman dedektörü'

Sputnik Türkiye

Bolu'daki otel yangınından kurtulanlar otelde yangına dair hiçbir önlem alınmadığını iddia etti. Hiçbir uyarı anonsu yapılmadığına dikkat çeken otel... 21.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-21T12:59+0300

2025-01-21T12:59+0300

2025-01-21T12:59+0300

türkiye

bolu

otel

otel yangını

grand kartal oteli

grand kartal otel

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Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde çıkan yangından kendi imkanlarıyla kurtulan müşterilerden biri otelin önlem almadığına dikkat çekti. Otel misafiri: Camdan atlayarak kurtuldukYangından kurtulan otel misafiri Ekol TV'ye yaptığı konuşmasında "Hiçbir güvenlik önlemi yoktu; ne yangın merdiveni, ne duman dedektörü, ne yangın tüpü vardı. Çocuklarımın arkadaşları ve annesinden haber alamıyoruz. Camdan atlayarak kurtulduk." dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/kartalkayada-tatil-yapiyordu--mahsun-kirmizigulden-yangin-aciklamasi-1092896386.html

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