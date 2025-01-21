https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/otel-yanginindan-kurtulanlar-konustu-hicbir-guvenlik-onlemi-yoktu-ne-yangin-merdiveni-ne-duman-1092897663.html
Otel yangınından kurtulanlar konuştu: 'Hiçbir güvenlik önlemi yoktu, ne yangın merdiveni, ne duman dedektörü'
Otel yangınından kurtulanlar konuştu: 'Hiçbir güvenlik önlemi yoktu, ne yangın merdiveni, ne duman dedektörü'
Sputnik Türkiye
Bolu'daki otel yangınından kurtulanlar otelde yangına dair hiçbir önlem alınmadığını iddia etti. Hiçbir uyarı anonsu yapılmadığına dikkat çeken otel... 21.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-21T12:59+0300
2025-01-21T12:59+0300
2025-01-21T12:59+0300
türkiye
bolu
otel
otel yangını
grand kartal oteli
grand kartal otel
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/15/1092897777_0:87:3072:1815_1920x0_80_0_0_572d5f24848a99866b9b2bb5a9f3e8c8.jpg
Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde çıkan yangından kendi imkanlarıyla kurtulan müşterilerden biri otelin önlem almadığına dikkat çekti. Otel misafiri: Camdan atlayarak kurtuldukYangından kurtulan otel misafiri Ekol TV'ye yaptığı konuşmasında "Hiçbir güvenlik önlemi yoktu; ne yangın merdiveni, ne duman dedektörü, ne yangın tüpü vardı. Çocuklarımın arkadaşları ve annesinden haber alamıyoruz. Camdan atlayarak kurtulduk." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/kartalkayada-tatil-yapiyordu--mahsun-kirmizigulden-yangin-aciklamasi-1092896386.html
türkiye
bolu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/15/1092897777_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0dcbe17630e4ea0323ac5455ca0e0d95.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
grand kartal otel, kartalkaya, grand kartal, bolu kartalkaya yangın, bolu kartalkaya, kartalkaya kayak merkezi, bolu yangın, bolu, bolu otel yangını, mazhar murtezaoğlu, kartalkaya otel yangını, son dakika, kartalkaya otel, otel yangını, bolu son dakika, kartal otel, bolu grand kartal, kartalkaya grand kartal otel, yangın, son dakika haberleri, bolu da otel yangını, bolu haber, boludaki yangın neden çıktı
grand kartal otel, kartalkaya, grand kartal, bolu kartalkaya yangın, bolu kartalkaya, kartalkaya kayak merkezi, bolu yangın, bolu, bolu otel yangını, mazhar murtezaoğlu, kartalkaya otel yangını, son dakika, kartalkaya otel, otel yangını, bolu son dakika, kartal otel, bolu grand kartal, kartalkaya grand kartal otel, yangın, son dakika haberleri, bolu da otel yangını, bolu haber, boludaki yangın neden çıktı
Otel yangınından kurtulanlar konuştu: 'Hiçbir güvenlik önlemi yoktu, ne yangın merdiveni, ne duman dedektörü'
Bolu'daki otel yangınından kurtulanlar otelde yangına dair hiçbir önlem alınmadığını iddia etti. Hiçbir uyarı anonsu yapılmadığına dikkat çeken otel müşterileri "Hiçbir güvenlik önlemi yoktu; ne yangın merdiveni, ne duman dedektörü, ne yangın tüpü vardı" dedi.
Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde çıkan yangından kendi imkanlarıyla kurtulan müşterilerden biri otelin önlem almadığına dikkat çekti.
Otel misafiri: Camdan atlayarak kurtulduk
Yangından kurtulan otel misafiri Ekol TV'ye yaptığı konuşmasında "Hiçbir güvenlik önlemi yoktu; ne yangın merdiveni, ne duman dedektörü, ne yangın tüpü vardı. Çocuklarımın arkadaşları ve annesinden haber alamıyoruz. Camdan atlayarak kurtulduk." dedi.