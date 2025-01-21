https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/usakov-rusya-abdnin-yeni-yonetimiyle-ukrayna-konusunda-diyaloga-acik-1092908877.html

Uşakov: Rusya, ABD’nin yeni yönetimiyle Ukrayna konusunda diyaloğa açık

Uşakov: Rusya, ABD’nin yeni yönetimiyle Ukrayna konusunda diyaloğa açık

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Uşakov, Moskova’nın ABD’nin yeni yönetimi ile Ukrayna ihtilafı kousunda diyaloğa hazır olduğunu belirtti. 21.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-21T16:46+0300

2025-01-21T16:46+0300

2025-01-21T17:13+0300

dünya

rusya

kremlin

yuriy uşakov

abd

donald trump

ukrayna

washington

diyalog

hazır

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Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov, gazetecilere yaptığı açıklamada seçilmiş Başkan Donald Trump’ın ekibinin karşılıklı ilgi göstermesi halinde Rusya’nın Ukrayna ihtilafı kousunda ABD ile diyaloğa hazır olduğunu ifade etti.“Ukrayna ihtilafı konusunda ABD’nin yeni yönetimiyle diyaloğa açığız. Eğer Washington’dan buna ilişkin sinyaller gelirse onları dikkate alırız ilgili müzakereleri, temasları yürütmeye hazır oluruz” diyen Uşakov, liderler arasında telefon görüşmesi konusunda Washington’dan henüz somut ibr sinyal alınmadığını ifade etti.Uşakov, Rusya lideri Vladimir Putin ile Çinli mevkidaşı Şi Cinping'in video formatında gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin ayrıntıları da paylaştı.Görüşmenin Trump'ın göreve başlama töreniyle ilgisi bulunmadığına dikkat çeken Uşakov, ilgili anlaşmanın geçtiğimiz Aralık ayında yapıldığı bilgisini verdi.Putin ve Şi'nin Trump’ın göreve başlamasını dikkate alarak Ukrayna’daki durumu ve ABD ile ilişkileri ele aldığını anlatan Uşakov, liderlerin ticaret ve ekonomik işbirliği konularına da geniş yer verdiklaerinin altını çizdi.Açıklamaya göre Putin ve Şi, ulaştırma etkileşiminin iyileştirilmesi, yük trafiğinin artırılması ve Kuzey Denizi Rotası’nın geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.1 saat 35 dakika devam eden liderlerin görüşmesi kapsamlı olup, samimi bir ortamda gerçekleştiğini vurgulayan Uşakov, Çin liderinin Japonya’ya karşı kazanılan zaferin ve II. Dünya Savaşı’nın sona ermesinin 80. yıldönümü dolayısıyla Çin’de düzenlenecek etkinliklere katılmak üzere Putin'i davet ettiğini, Rus liderin ise Çinli mevkidaşını Moskova’da düzenlenecek Zafer Günü 80. yıldönümü kutlamalarına davet ettiğini vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/putin-ve-cinli-mevkidasi-si-video-formatinda-gorusme-yapti-1092898104.html

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