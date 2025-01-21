https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/usakov-rusya-abdnin-yeni-yonetimiyle-ukrayna-konusunda-diyaloga-acik-1092908877.html
Uşakov: Rusya, ABD’nin yeni yönetimiyle Ukrayna konusunda diyaloğa açık
Uşakov: Rusya, ABD’nin yeni yönetimiyle Ukrayna konusunda diyaloğa açık
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Uşakov, Moskova’nın ABD’nin yeni yönetimi ile Ukrayna ihtilafı kousunda diyaloğa hazır olduğunu belirtti. 21.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-21T16:46+0300
2025-01-21T16:46+0300
2025-01-21T17:13+0300
dünya
rusya
kremlin
yuriy uşakov
abd
donald trump
ukrayna
washington
diyalog
hazır
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102606/99/1026069998_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_e2d154ef8b88111db34e2d635d1c3ed4.jpg
Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov, gazetecilere yaptığı açıklamada seçilmiş Başkan Donald Trump’ın ekibinin karşılıklı ilgi göstermesi halinde Rusya’nın Ukrayna ihtilafı kousunda ABD ile diyaloğa hazır olduğunu ifade etti.“Ukrayna ihtilafı konusunda ABD’nin yeni yönetimiyle diyaloğa açığız. Eğer Washington’dan buna ilişkin sinyaller gelirse onları dikkate alırız ilgili müzakereleri, temasları yürütmeye hazır oluruz” diyen Uşakov, liderler arasında telefon görüşmesi konusunda Washington’dan henüz somut ibr sinyal alınmadığını ifade etti.Uşakov, Rusya lideri Vladimir Putin ile Çinli mevkidaşı Şi Cinping'in video formatında gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin ayrıntıları da paylaştı.Görüşmenin Trump'ın göreve başlama töreniyle ilgisi bulunmadığına dikkat çeken Uşakov, ilgili anlaşmanın geçtiğimiz Aralık ayında yapıldığı bilgisini verdi.Putin ve Şi'nin Trump’ın göreve başlamasını dikkate alarak Ukrayna’daki durumu ve ABD ile ilişkileri ele aldığını anlatan Uşakov, liderlerin ticaret ve ekonomik işbirliği konularına da geniş yer verdiklaerinin altını çizdi.Açıklamaya göre Putin ve Şi, ulaştırma etkileşiminin iyileştirilmesi, yük trafiğinin artırılması ve Kuzey Denizi Rotası’nın geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.1 saat 35 dakika devam eden liderlerin görüşmesi kapsamlı olup, samimi bir ortamda gerçekleştiğini vurgulayan Uşakov, Çin liderinin Japonya’ya karşı kazanılan zaferin ve II. Dünya Savaşı’nın sona ermesinin 80. yıldönümü dolayısıyla Çin’de düzenlenecek etkinliklere katılmak üzere Putin'i davet ettiğini, Rus liderin ise Çinli mevkidaşını Moskova’da düzenlenecek Zafer Günü 80. yıldönümü kutlamalarına davet ettiğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/putin-ve-cinli-mevkidasi-si-video-formatinda-gorusme-yapti-1092898104.html
rusya
abd
ukrayna
washington
hazır
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102606/99/1026069998_168:0:2833:1999_1920x0_80_0_0_bd8d61bd5e66349f61a4a8e36166d9ec.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, kremlin, yuriy uşakov, abd, donald trump, ukrayna, washington, diyalog, hazır, vladimir putin, şi cinping, görüşme, detay
rusya, kremlin, yuriy uşakov, abd, donald trump, ukrayna, washington, diyalog, hazır, vladimir putin, şi cinping, görüşme, detay
Uşakov: Rusya, ABD’nin yeni yönetimiyle Ukrayna konusunda diyaloğa açık
16:46 21.01.2025 (güncellendi: 17:13 21.01.2025)
Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Uşakov, Moskova’nın ABD’nin yeni yönetimi ile Ukrayna ihtilafı kousunda diyaloğa hazır olduğunu belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov, gazetecilere yaptığı açıklamada seçilmiş Başkan Donald Trump’ın ekibinin karşılıklı ilgi göstermesi halinde Rusya’nın Ukrayna ihtilafı kousunda ABD ile diyaloğa hazır olduğunu ifade etti.
“Ukrayna ihtilafı konusunda ABD’nin yeni yönetimiyle diyaloğa açığız. Eğer Washington’dan buna ilişkin sinyaller gelirse onları dikkate alırız ilgili müzakereleri, temasları yürütmeye hazır oluruz” diyen Uşakov, liderler arasında telefon görüşmesi konusunda Washington’dan henüz somut ibr sinyal alınmadığını ifade etti.
Uşakov, Rusya lideri Vladimir Putin ile Çinli mevkidaşı Şi Cinping'in video formatında gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin ayrıntıları da paylaştı.
Görüşmenin Trump'ın göreve başlama töreniyle ilgisi bulunmadığına dikkat çeken Uşakov, ilgili anlaşmanın geçtiğimiz Aralık ayında yapıldığı bilgisini verdi.
Putin ve Şi'nin Trump’ın göreve başlamasını dikkate alarak Ukrayna’daki durumu ve ABD ile ilişkileri ele aldığını anlatan Uşakov, liderlerin ticaret ve ekonomik işbirliği konularına da geniş yer verdiklaerinin altını çizdi.
Açıklamaya göre Putin ve Şi, ulaştırma etkileşiminin iyileştirilmesi, yük trafiğinin artırılması ve Kuzey Denizi Rotası’nın geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.
1 saat 35 dakika devam eden liderlerin görüşmesi kapsamlı olup, samimi bir ortamda gerçekleştiğini vurgulayan Uşakov, Çin liderinin Japonya’ya karşı kazanılan zaferin ve II. Dünya Savaşı’nın sona ermesinin 80. yıldönümü dolayısıyla Çin’de düzenlenecek etkinliklere katılmak üzere Putin'i davet ettiğini, Rus liderin ise Çinli mevkidaşını Moskova’da düzenlenecek Zafer Günü 80. yıldönümü kutlamalarına davet ettiğini vurguladı.