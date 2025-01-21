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Putin ve Çinli mevkidaşı Şi video formatında görüşme yaptı
Putin ve Çinli mevkidaşı Şi video formatında görüşme yaptı
Sputnik Türkiye
Çin Merkez Televizyonu (CCTV), Rus lider Putin ve Çinli mevkidaşı Şi’nin video formatında görüştüğünü bildirdi. 21.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-21T12:58+0300
2025-01-21T14:27+0300
dünya
rusya
kremlin
vladimir putin
çin
şi cinping
çin devlet başkanı şi cinping
görüntülü görüşme
çin merkez televizyonu (cctv)
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Çin Merkez Televizyonu (CCTV) Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çinli mevkidaşı Şi Cinping'in video formatında görüştüğünü bildirirken Kremlin, liderlerin yaptıkları görüşmenin görüntülerini yayınladı.Habere Şi Cinping, Çin-Rusya ilişkilerini yeni bir boyuta taşımaya ve dış belirsizliklere karşı koymaya hazır olduğunu açıkladı.Putin ise Rusya ile Çin arasındaki ortak çalışmanın uluslararası ilişkilerde önemli, istikrar sağlayıcı bir rol oynadığını ifade etti. Rus lider, Rusya ile Çin arasındaki ilişkilerin kapsamlı şekilde güçlendirilmesinin, bu ilişkilerin kapsamlı şekilde geliştirilmesi hedefleriyle örtüştüğünü vurguladı.‘Moskova ve Pekin dostluk ve karşılıklı güvene dayalı ilişkiler kuruyor’Putin, “Moskova ve Pekin arasındaki işbirliğinin temelinin geniş bir ulusal çıkarlar birliği ve büyük devletler arasındaki ilişkilerin nasıl olması gerektiğine dair görüşlerin örtüşmesi olduğu konusunda sizinle aynı fikirdeyim. Bağlarımızı dostluk, karşılıklı güven ve destek, eşitlik ve karşılıklı yarar temelinde kuruyoruz” vurgusunu yaptı.‘Rusya ile Çin arasındaki ticaret hacmi 2024’ün ilk 11 ayında yüzde 7’nin üzerinde arttı’Rusya Devlet Başkanı, 2024 yılının ilk 11 ayında Rusya ile Çin arasındaki ticaret hacminin yüzde 7’nin üzerinde bir artışla 220 milyar doları aştığını, Çin’in istatistiklerine göre ise yıllık yaklaşık 245 milyar dolar seviyesine ulaştığını ifade etti.‘Rusya ve Çin daha adil çok kutuplu bir dünya düzeninin kurulmasını savunuyoruz’Putin, “Daha adil, çok kutuplu bir dünya düzeninin inşası için birlikte mücadele ediyoruz, Avrasya coğrafyasında ve dünyada bölünmez güvenliğin sağlanması yönünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.Rusya’nın Çin’e doğalgaz sağlayan tedarikçiler arasında birinci sıraya geldiğine dikakt çeken Putin, iki ülkenin sanayi, ulaştırma, tarım ve diğer alanlarda başarılı projeleri hayata geçirdiğinin altını çizdi.Rus lider, Rusya ile Çin arasındaki ilişkilerin siyasi konjonktüre bağlı olmadığını dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/putin-direkt-olarak-talimat-verdi-rusya-ve-cin-yapay-zeka-konusunda-isbirligi-yapacak-1092327376.html
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rusya, kremlin, vladimir putin, çin, şi cinping, çin devlet başkanı şi cinping, görüntülü görüşme, çin merkez televizyonu (cctv)
rusya, kremlin, vladimir putin, çin, şi cinping, çin devlet başkanı şi cinping, görüntülü görüşme, çin merkez televizyonu (cctv)

Putin ve Çinli mevkidaşı Şi video formatında görüşme yaptı

12:58 21.01.2025 (güncellendi: 14:27 21.01.2025)
© Sputnik / Сергей ГунеевPutin ve Şi
Putin ve Şi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2025
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Çin Merkez Televizyonu (CCTV), Rus lider Putin ve Çinli mevkidaşı Şi’nin video formatında görüştüğünü bildirdi.
Çin Merkez Televizyonu (CCTV) Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çinli mevkidaşı Şi Cinping'in video formatında görüştüğünü bildirirken Kremlin, liderlerin yaptıkları görüşmenin görüntülerini yayınladı.
Habere Şi Cinping, Çin-Rusya ilişkilerini yeni bir boyuta taşımaya ve dış belirsizliklere karşı koymaya hazır olduğunu açıkladı.
Putin ise Rusya ile Çin arasındaki ortak çalışmanın uluslararası ilişkilerde önemli, istikrar sağlayıcı bir rol oynadığını ifade etti. Rus lider, Rusya ile Çin arasındaki ilişkilerin kapsamlı şekilde güçlendirilmesinin, bu ilişkilerin kapsamlı şekilde geliştirilmesi hedefleriyle örtüştüğünü vurguladı.

‘Moskova ve Pekin dostluk ve karşılıklı güvene dayalı ilişkiler kuruyor’

Putin, “Moskova ve Pekin arasındaki işbirliğinin temelinin geniş bir ulusal çıkarlar birliği ve büyük devletler arasındaki ilişkilerin nasıl olması gerektiğine dair görüşlerin örtüşmesi olduğu konusunda sizinle aynı fikirdeyim. Bağlarımızı dostluk, karşılıklı güven ve destek, eşitlik ve karşılıklı yarar temelinde kuruyoruz” vurgusunu yaptı.

‘Rusya ile Çin arasındaki ticaret hacmi 2024’ün ilk 11 ayında yüzde 7’nin üzerinde arttı’

Rusya Devlet Başkanı, 2024 yılının ilk 11 ayında Rusya ile Çin arasındaki ticaret hacminin yüzde 7’nin üzerinde bir artışla 220 milyar doları aştığını, Çin’in istatistiklerine göre ise yıllık yaklaşık 245 milyar dolar seviyesine ulaştığını ifade etti.

‘Rusya ve Çin daha adil çok kutuplu bir dünya düzeninin kurulmasını savunuyoruz’

Putin, “Daha adil, çok kutuplu bir dünya düzeninin inşası için birlikte mücadele ediyoruz, Avrasya coğrafyasında ve dünyada bölünmez güvenliğin sağlanması yönünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.
Rusya’nın Çin’e doğalgaz sağlayan tedarikçiler arasında birinci sıraya geldiğine dikakt çeken Putin, iki ülkenin sanayi, ulaştırma, tarım ve diğer alanlarda başarılı projeleri hayata geçirdiğinin altını çizdi.
Rus lider, Rusya ile Çin arasındaki ilişkilerin siyasi konjonktüre bağlı olmadığını dile getirdi.
Putin Şi, Rusya Çin - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2025
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Putin direkt olarak talimat verdi: Rusya ve Çin, yapay zeka konusunda işbirliği yapacak
3 Ocak, 16:05
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