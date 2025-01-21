https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/putin-ve-cinli-mevkidasi-si-video-formatinda-gorusme-yapti-1092898104.html

Putin ve Çinli mevkidaşı Şi video formatında görüşme yaptı

Putin ve Çinli mevkidaşı Şi video formatında görüşme yaptı

Sputnik Türkiye

Çin Merkez Televizyonu (CCTV), Rus lider Putin ve Çinli mevkidaşı Şi’nin video formatında görüştüğünü bildirdi. 21.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-21T12:58+0300

2025-01-21T12:58+0300

2025-01-21T14:27+0300

dünya

rusya

kremlin

vladimir putin

çin

şi cinping

çin devlet başkanı şi cinping

görüntülü görüşme

çin merkez televizyonu (cctv)

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Çin Merkez Televizyonu (CCTV) Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çinli mevkidaşı Şi Cinping'in video formatında görüştüğünü bildirirken Kremlin, liderlerin yaptıkları görüşmenin görüntülerini yayınladı.Habere Şi Cinping, Çin-Rusya ilişkilerini yeni bir boyuta taşımaya ve dış belirsizliklere karşı koymaya hazır olduğunu açıkladı.Putin ise Rusya ile Çin arasındaki ortak çalışmanın uluslararası ilişkilerde önemli, istikrar sağlayıcı bir rol oynadığını ifade etti. Rus lider, Rusya ile Çin arasındaki ilişkilerin kapsamlı şekilde güçlendirilmesinin, bu ilişkilerin kapsamlı şekilde geliştirilmesi hedefleriyle örtüştüğünü vurguladı.‘Moskova ve Pekin dostluk ve karşılıklı güvene dayalı ilişkiler kuruyor’Putin, “Moskova ve Pekin arasındaki işbirliğinin temelinin geniş bir ulusal çıkarlar birliği ve büyük devletler arasındaki ilişkilerin nasıl olması gerektiğine dair görüşlerin örtüşmesi olduğu konusunda sizinle aynı fikirdeyim. Bağlarımızı dostluk, karşılıklı güven ve destek, eşitlik ve karşılıklı yarar temelinde kuruyoruz” vurgusunu yaptı.‘Rusya ile Çin arasındaki ticaret hacmi 2024’ün ilk 11 ayında yüzde 7’nin üzerinde arttı’Rusya Devlet Başkanı, 2024 yılının ilk 11 ayında Rusya ile Çin arasındaki ticaret hacminin yüzde 7’nin üzerinde bir artışla 220 milyar doları aştığını, Çin’in istatistiklerine göre ise yıllık yaklaşık 245 milyar dolar seviyesine ulaştığını ifade etti.‘Rusya ve Çin daha adil çok kutuplu bir dünya düzeninin kurulmasını savunuyoruz’Putin, “Daha adil, çok kutuplu bir dünya düzeninin inşası için birlikte mücadele ediyoruz, Avrasya coğrafyasında ve dünyada bölünmez güvenliğin sağlanması yönünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.Rusya’nın Çin’e doğalgaz sağlayan tedarikçiler arasında birinci sıraya geldiğine dikakt çeken Putin, iki ülkenin sanayi, ulaştırma, tarım ve diğer alanlarda başarılı projeleri hayata geçirdiğinin altını çizdi.Rus lider, Rusya ile Çin arasındaki ilişkilerin siyasi konjonktüre bağlı olmadığını dile getirdi.

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rusya, kremlin, vladimir putin, çin, şi cinping, çin devlet başkanı şi cinping, görüntülü görüşme, çin merkez televizyonu (cctv)