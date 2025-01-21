https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/umit-ozdag-hakkindaki-sorusturmanin-kapsami-genisletildi-1092881806.html
Ümit Özdağ hakkındaki soruşturmanın kapsamı genişletildi
Ümit Özdağ hakkındaki soruşturmanın kapsamı genişletildi
Sputnik Türkiye
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla gözaltına alınmasının ardından soruşturma genişletilerek 'halkı kin ve... 21.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-21T03:32+0300
2025-01-21T03:32+0300
2025-01-21T03:36+0300
türkiye
ümit özdağ
gözaltı
gözaltı kararı
soruşturma
cumhurbaşkanına hakaret
cumhurbaşkanına alenen hakaret
halkı kin ve düşmanlığa tahrik
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınarak İstanbul'a getirilmişti.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Özdağ hakkında başlatılan soruşturmanın 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçu yönünden de genişletildiği bildirildi.Özdağ'dan tepkiGözaltına alınan Özdağ'ın sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:Ayrıca Özdağ'ın hesabından "Beni öldürmeden susturamazsınız" başlığıyla canlı yayın açılarak paylaşım yapıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/ozdagin-gozaltina-alinmasina-siyasilerden-tepki-geldi-teroristbasi-ocalani-serbest-birakmak-icin-mi-1092878637.html
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Ümit Özdağ hakkındaki soruşturmanın kapsamı genişletildi
03:32 21.01.2025 (güncellendi: 03:36 21.01.2025)
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla gözaltına alınmasının ardından soruşturma genişletilerek 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek' suçu yönünden de soruşturulmasına karar verildi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınarak İstanbul'a getirilmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Özdağ hakkında başlatılan soruşturmanın 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçu yönünden de genişletildiği bildirildi.
Gözaltına alınan Özdağ'ın sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
Devlet aklı değil, millet vicdanı Çağlayan Adliyesi önünde olacak!
Ayrıca Özdağ'ın hesabından "Beni öldürmeden susturamazsınız" başlığıyla canlı yayın açılarak paylaşım yapıldı.