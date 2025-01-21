https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/umit-ozdag-hakkindaki-sorusturmanin-kapsami-genisletildi-1092881806.html

Ümit Özdağ hakkındaki soruşturmanın kapsamı genişletildi

Ümit Özdağ hakkındaki soruşturmanın kapsamı genişletildi

Sputnik Türkiye

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla gözaltına alınmasının ardından soruşturma genişletilerek 'halkı kin ve... 21.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-21T03:32+0300

2025-01-21T03:32+0300

2025-01-21T03:36+0300

türkiye

ümit özdağ

gözaltı

gözaltı kararı

soruşturma

cumhurbaşkanına hakaret

cumhurbaşkanına alenen hakaret

halkı kin ve düşmanlığa tahrik

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınarak İstanbul'a getirilmişti.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Özdağ hakkında başlatılan soruşturmanın 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçu yönünden de genişletildiği bildirildi.Özdağ'dan tepkiGözaltına alınan Özdağ'ın sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:Ayrıca Özdağ'ın hesabından "Beni öldürmeden susturamazsınız" başlığıyla canlı yayın açılarak paylaşım yapıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/ozdagin-gozaltina-alinmasina-siyasilerden-tepki-geldi-teroristbasi-ocalani-serbest-birakmak-icin-mi-1092878637.html

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