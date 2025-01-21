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Ümit Özdağ hakkındaki soruşturmanın kapsamı genişletildi
Ümit Özdağ hakkındaki soruşturmanın kapsamı genişletildi
Sputnik Türkiye
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla gözaltına alınmasının ardından soruşturma genişletilerek 'halkı kin ve... 21.01.2025, Sputnik Türkiye
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türkiye
ümit özdağ
gözaltı
gözaltı kararı
soruşturma
cumhurbaşkanına hakaret
cumhurbaşkanına alenen hakaret
halkı kin ve düşmanlığa tahrik
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınarak İstanbul'a getirilmişti.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Özdağ hakkında başlatılan soruşturmanın 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçu yönünden de genişletildiği bildirildi.Özdağ'dan tepkiGözaltına alınan Özdağ'ın sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:Ayrıca Özdağ'ın hesabından "Beni öldürmeden susturamazsınız" başlığıyla canlı yayın açılarak paylaşım yapıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/ozdagin-gozaltina-alinmasina-siyasilerden-tepki-geldi-teroristbasi-ocalani-serbest-birakmak-icin-mi-1092878637.html
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Ümit Özdağ hakkındaki soruşturmanın kapsamı genişletildi

03:32 21.01.2025 (güncellendi: 03:36 21.01.2025)
© AAZafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2025
© AA
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla gözaltına alınmasının ardından soruşturma genişletilerek 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek' suçu yönünden de soruşturulmasına karar verildi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınarak İstanbul'a getirilmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Özdağ hakkında başlatılan soruşturmanın 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçu yönünden de genişletildiği bildirildi.

Özdağ'dan tepki

Gözaltına alınan Özdağ'ın sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
Devlet aklı değil, millet vicdanı Çağlayan Adliyesi önünde olacak!
Ayrıca Özdağ'ın hesabından "Beni öldürmeden susturamazsınız" başlığıyla canlı yayın açılarak paylaşım yapıldı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2025
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Özdağ'ın gözaltına alınmasına siyasilerden tepki geldi: 'Teröristbaşı Öcalan’ı serbest bırakmak için mi yapıyorsunuz?'
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