https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/ozdagin-gozaltina-alinmasina-siyasilerden-tepki-geldi-teroristbasi-ocalani-serbest-birakmak-icin-mi-1092878637.html

Özdağ'ın gözaltına alınmasına siyasilerden tepki geldi: 'Teröristbaşı Öcalan’ı serbest bırakmak için mi yapıyorsunuz?'

Özdağ'ın gözaltına alınmasına siyasilerden tepki geldi: 'Teröristbaşı Öcalan’ı serbest bırakmak için mi yapıyorsunuz?'

Sputnik Türkiye

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ'ın 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla gözaltına alınmasıyla ilgili kendi partisinden ve birçok siyasiden... 20.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-20T22:09+0300

2025-01-20T22:09+0300

2025-01-20T22:09+0300

türkiye

ümit özdağ

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özgür özel

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antalya

zafer partisi

ergenekon

ekrem imamoğlu

gözaltı

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Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'ın, 19 Ocak'ta Antalya’da partisinin İl Başkanları İstişare Toplantısı’nın son gününde yaptığı kapanış konuşmasında "Türkiye Cumhuriyeti, Türk milleti için yeni bir Ergenekon oldu ve bu yeni Ergenekon'da aziz milletimiz güçlendi, silahlandı, sanayisini inşa etti, yıkılış döneminin bırakmış olduğu hastalıkları bertaraf etti, sonra Hatay'ı aldı, sonra Kıbrıs'ta devlet kurdu. Emin olun ki son bin yılda gerçekleşen hiçbir Haçlı Seferi, Erdoğan'ın ve AKP'nin Türk milletine ve Türk devletine verdiği zararı vermemiştir. Hiçbir Haçlı Seferi, Türk Devleti'ne casusları sokamamıştır" sözleri sebebiyle 'Cumhurbaşkanına Hakaret' suçlamasıyla gözaltına alınarak emniyet güçlerince İstanbul'a getirildi.Özdağ'ın tutuklanmasına ise bazı siyasiler tepki gösterdi.Zafer Partisi: En sert cevabı vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasınÖzdağ'ın gözaltına alınmasının ardından Genel Başkanı olduğu Zafer Partisi sosyal medya hesabından acil kodla toplandıklarını bildirdi.Parti, yaptığı paylaşımda şu ifadelerde bulundu:Özgür Özel: Siyasetçileri itibarsızlaştırma girişimlerinin devamıdırCHP Genel Başkanı Özgür Özel, Özdağ'ın gözaltına alınmasıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, "Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ifadeye çağırmak yerine yemek yediği restoranda apar topar gözaltına almak muhalif siyasetçileri itibarsızlaştırma girişimlerinin devamıdır" ifadelerinde bulundu. Uzun açıklamasında Özel, şu ifadelere yer verdi:Mansur Yavaş: Bu acele nedir?Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından Özdağ'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Yavaş, "Bu acele nedir? Apar topar gözaltı işlemi uyguluyorsunuz. Bırakın süreç kendi seyrinde işlesin" idafederlinde bulunduğu paylaşımda şu sözlere yer verdi:Muharrem İnce: Teröristbaşı Öcalan’ı serbest bırakmak için mi yapıyorsunuz?Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'de Özdağ'a destek paylaşımında bulundu. İnce, "Siyasi rakiplerini yargıyla yok etmeye, susturmaya çalışıyorsun" ifadelerini kullandığı paylaşımının ardından bir kez daha paylaşımda bulundu. Paylaşımlarında İnce, şu ifadeleri kullandı:Ekrem İmamoğlu: Yargı, siyasetin aparatı olamazİstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Özdağ'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi. İmamoğlu, "Yargı, siyasetin aparatı olamaz" ifadelerinde bulundu. Paylaşımının tamamında ise İmamoğlu, şu sözleri kullandı:

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ümit özdağ, mansur yavaş, özgür özel, hatay, antalya, zafer partisi, ergenekon, ekrem imamoğlu, gözaltı, gözaltı kararı