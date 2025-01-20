Özdağ'ın gözaltına alınmasına siyasilerden tepki geldi: 'Teröristbaşı Öcalan’ı serbest bırakmak için mi yapıyorsunuz?'
© AAZafer Partisi Genel Başkanı Özdağ
© AA
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Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ'ın 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla gözaltına alınmasıyla ilgili kendi partisinden ve birçok siyasiden tepki yağdı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'ın, 19 Ocak'ta Antalya’da partisinin İl Başkanları İstişare Toplantısı’nın son gününde yaptığı kapanış konuşmasında "Türkiye Cumhuriyeti, Türk milleti için yeni bir Ergenekon oldu ve bu yeni Ergenekon'da aziz milletimiz güçlendi, silahlandı, sanayisini inşa etti, yıkılış döneminin bırakmış olduğu hastalıkları bertaraf etti, sonra Hatay'ı aldı, sonra Kıbrıs'ta devlet kurdu. Emin olun ki son bin yılda gerçekleşen hiçbir Haçlı Seferi, Erdoğan'ın ve AKP'nin Türk milletine ve Türk devletine verdiği zararı vermemiştir. Hiçbir Haçlı Seferi, Türk Devleti'ne casusları sokamamıştır" sözleri sebebiyle 'Cumhurbaşkanına Hakaret' suçlamasıyla gözaltına alınarak emniyet güçlerince İstanbul'a getirildi.
Özdağ'ın tutuklanmasına ise bazı siyasiler tepki gösterdi.
Zafer Partisi: En sert cevabı vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın
Özdağ'ın gözaltına alınmasının ardından Genel Başkanı olduğu Zafer Partisi sosyal medya hesabından acil kodla toplandıklarını bildirdi.
Parti, yaptığı paylaşımda şu ifadelerde bulundu:
"Bu hukuksuzluğa gereken en sert cevabı vereceğimizden ve Genel Başkanımızın yanında olduğumuzdan kimsenin şüphesi olmasın"
Özgür Özel: Siyasetçileri itibarsızlaştırma girişimlerinin devamıdır
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Özdağ'ın gözaltına alınmasıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, "Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ifadeye çağırmak yerine yemek yediği restoranda apar topar gözaltına almak muhalif siyasetçileri itibarsızlaştırma girişimlerinin devamıdır" ifadelerinde bulundu.
Uzun açıklamasında Özel, şu ifadelere yer verdi:
Zafer Partisi Genel Başkanı @umitozdag'ı ifadeye çağırmak yerine yemek yediği restoranda apar topar gözaltına almak muhalif siyasetçileri itibarsızlaştırma girişimlerinin devamıdır... Bunu kabul etmek, buna sessiz kalmak, bunu sineye çekmek mümkün değildir. Aralarındaki çelişki ne olursa olsun bir siyasi partinin genel başkanının itibarı diğer siyasi partilerin genel başkanlarına emanettir. Bu erdemden nasibini almayanların attıkları her adım siyasi tarihimize kara leke olarak geçmektedir. Yaşananlar önceki dönem milletvekili olması nedeniyle Meclis Başkanı @NumanKurtulmus'a da sorumluluk yüklemektedir. Tayyip Erdoğan'a bir kez daha sesleniyorum: Siyasi rakipleriyle mücadelede taşeronlarını aradan çeksin ve bir an önce milletin önüne sandığı getirsin. İstanbul'a getirildiğini öğrendiğimiz Sn. Genel Başkanı ziyaret etmek ve sürece eşlik etmek üzere Grup Başkanvekilimiz Ali Mahir Başarır ve Genel Başkan Yardımcımız Özgür Karabat tarafımdan görevlendirilmiştir.
Mansur Yavaş: Bu acele nedir?
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından Özdağ'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Yavaş, "Bu acele nedir? Apar topar gözaltı işlemi uyguluyorsunuz. Bırakın süreç kendi seyrinde işlesin" idafederlinde bulunduğu paylaşımda şu sözlere yer verdi:
"Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın gözaltına alınması, ifade özgürlüğü ve demokratik değerler açısından derin bir endişe kaynağıdır.
Bu acele nedir? Apar topar gözaltı işlemi uyguluyorsunuz. Bırakın süreç kendi seyrinde işlesin. Bu tür uygulamaların sürekli hale gelmesi yargıya olan güveni zedeliyor.
Siyaset, konuşmak ve eleştirmek içindir. Yargının siyasetin aracı olduğu algısını güçlendirecek tüm uygulamalardan vazgeçilmelidir."
Bu acele nedir? Apar topar gözaltı işlemi uyguluyorsunuz. Bırakın süreç kendi seyrinde işlesin. Bu tür uygulamaların sürekli hale gelmesi yargıya olan güveni zedeliyor.
Siyaset, konuşmak ve eleştirmek içindir. Yargının siyasetin aracı olduğu algısını güçlendirecek tüm uygulamalardan vazgeçilmelidir."
Muharrem İnce: Teröristbaşı Öcalan’ı serbest bırakmak için mi yapıyorsunuz?
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'de Özdağ'a destek paylaşımında bulundu. İnce, "Siyasi rakiplerini yargıyla yok etmeye, susturmaya çalışıyorsun" ifadelerini kullandığı paylaşımının ardından bir kez daha paylaşımda bulundu. Paylaşımlarında İnce, şu ifadeleri kullandı:
"Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın söylediği sözler sebebiyle gözaltına alınması kabul edilemez.
Partili Cumhurbaşkanlığı sisteminde; partiyi devlet, devleti parti konumuna getirdin. Siyasi rakiplerini yargıyla yok etmeye, susturmaya çalışıyorsun. Ekonomiyi batırdın ve başarısız oldukça sertleşiyorsun.
Siyasetin bir raconu vardır. O raconun dışına çıkma, Türkiye’yi daha fazla otoriter bir rejime doğru sürükleme Erdoğan."
Partili Cumhurbaşkanlığı sisteminde; partiyi devlet, devleti parti konumuna getirdin. Siyasi rakiplerini yargıyla yok etmeye, susturmaya çalışıyorsun. Ekonomiyi batırdın ve başarısız oldukça sertleşiyorsun.
Siyasetin bir raconu vardır. O raconun dışına çıkma, Türkiye’yi daha fazla otoriter bir rejime doğru sürükleme Erdoğan."
Ekrem İmamoğlu’na soruşturma, Ümit Özdağ’a gözaltı. Muhalif kim varsa sindirmeye çalışıyorsunuz. Bunların hepsini terörist başı Öcalan’ı serbest bırakmak için mi yapıyorsunuz?
Ekrem İmamoğlu: Yargı, siyasetin aparatı olamaz
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Özdağ'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi. İmamoğlu, "Yargı, siyasetin aparatı olamaz" ifadelerinde bulundu. Paylaşımının tamamında ise İmamoğlu, şu sözleri kullandı:
Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ’ın yaptığı konuşma sebebiyle soruşturma açılması ve hızla gözaltına alınması kabul edilebilir değildir. Siyaset konuşmak, eleştirmek için vardır ve demokrasilerde siyasi hesaplaşma sandıkta olur. Yargı, siyasetin aparatı olamaz.