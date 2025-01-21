https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/tum-ekipler-harekete-gecti-kastamonuda-radarda-kaybolan-yabanci-cisim-alarmi-1092882958.html

Tüm ekipler harekete geçti: Kastamonu’da radarda kaybolan yabancı cisim alarmı

Tüm ekipler harekete geçti: Kastamonu’da radarda kaybolan yabancı cisim alarmı

Sputnik Türkiye

Kastamonu’da radara girip bir süre sonra kaybolan tanımlanamayan yabancı cisim, jandarma ve AFAD ekiplerini harekete geçirdi. Türk Hava Kuvvetlerinin de destek... 21.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-21T06:40+0300

2025-01-21T06:40+0300

2025-01-21T06:40+0300

türkiye

kastamonu

cisim

radar

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Kastamonu’da akşam saatlerinde, merkeze bağlı Kırışoğlu köyü kırsalında radara giren tanımlanamayan bir yabancı cisim, bir süre sonra gözden kayboldu. Cismin radardan çıkmasının ardından bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.Jandarma ve AFAD ekipleri harekete geçtiOlayın ardından Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve komando birlikleri bölgede arama çalışmaları yürütüyor. Türk Hava Kuvvetleri de durumu yakından takip ederken, termal özellikli dronlarla ormanlık alanda araştırmalar devam ediyor.Şu ana kadar i̇z bulunamadıArama çalışmalarında şu ana kadar yabancı cisme ait herhangi bir bulguya rastlanmadı. Ekipler, radara giren cismin ne olduğuna dair henüz bir bilgi edinemezken, bölgedeki çalışmalara yoğun şekilde devam ediliyor.Ormanlık alan taranıyorRadarda kaybolan cismin görüldüğü ormanlık alan tamamen taranıyor. AFAD ekipleri, termal dronların yanı sıra farklı teknolojilerle de arama faaliyetlerini sürdürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/emniyet-acikladi-ankarada-bugun-bu-yollar-kapali-1092882617.html

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