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Tüm ekipler harekete geçti: Kastamonu’da radarda kaybolan yabancı cisim alarmı
Tüm ekipler harekete geçti: Kastamonu’da radarda kaybolan yabancı cisim alarmı
Sputnik Türkiye
Kastamonu’da radara girip bir süre sonra kaybolan tanımlanamayan yabancı cisim, jandarma ve AFAD ekiplerini harekete geçirdi. Türk Hava Kuvvetlerinin de destek... 21.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-21T06:40+0300
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Kastamonu’da akşam saatlerinde, merkeze bağlı Kırışoğlu köyü kırsalında radara giren tanımlanamayan bir yabancı cisim, bir süre sonra gözden kayboldu. Cismin radardan çıkmasının ardından bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.Jandarma ve AFAD ekipleri harekete geçtiOlayın ardından Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve komando birlikleri bölgede arama çalışmaları yürütüyor. Türk Hava Kuvvetleri de durumu yakından takip ederken, termal özellikli dronlarla ormanlık alanda araştırmalar devam ediyor.Şu ana kadar i̇z bulunamadıArama çalışmalarında şu ana kadar yabancı cisme ait herhangi bir bulguya rastlanmadı. Ekipler, radara giren cismin ne olduğuna dair henüz bir bilgi edinemezken, bölgedeki çalışmalara yoğun şekilde devam ediliyor.Ormanlık alan taranıyorRadarda kaybolan cismin görüldüğü ormanlık alan tamamen taranıyor. AFAD ekipleri, termal dronların yanı sıra farklı teknolojilerle de arama faaliyetlerini sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/emniyet-acikladi-ankarada-bugun-bu-yollar-kapali-1092882617.html
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Tüm ekipler harekete geçti: Kastamonu’da radarda kaybolan yabancı cisim alarmı

06:40 21.01.2025
© AADrone
Drone - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2025
© AA
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Kastamonu’da radara girip bir süre sonra kaybolan tanımlanamayan yabancı cisim, jandarma ve AFAD ekiplerini harekete geçirdi. Türk Hava Kuvvetlerinin de destek verdiği çalışmalarda, termal dronlar kullanılarak ormanlık alanda arama yapıldı. Cismin ne olduğuna dair henüz bir bilgi bulunmuyor.
Kastamonu’da akşam saatlerinde, merkeze bağlı Kırışoğlu köyü kırsalında radara giren tanımlanamayan bir yabancı cisim, bir süre sonra gözden kayboldu. Cismin radardan çıkmasının ardından bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Jandarma ve AFAD ekipleri harekete geçti

Olayın ardından Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve komando birlikleri bölgede arama çalışmaları yürütüyor. Türk Hava Kuvvetleri de durumu yakından takip ederken, termal özellikli dronlarla ormanlık alanda araştırmalar devam ediyor.

Şu ana kadar i̇z bulunamadı

Arama çalışmalarında şu ana kadar yabancı cisme ait herhangi bir bulguya rastlanmadı. Ekipler, radara giren cismin ne olduğuna dair henüz bir bilgi edinemezken, bölgedeki çalışmalara yoğun şekilde devam ediliyor.

Ormanlık alan taranıyor

Radarda kaybolan cismin görüldüğü ormanlık alan tamamen taranıyor. AFAD ekipleri, termal dronların yanı sıra farklı teknolojilerle de arama faaliyetlerini sürdürüyor.
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