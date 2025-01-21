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Emniyet açıkladı: Ankara'da bugün bu yollar kapalı
Emniyet açıkladı: Ankara'da bugün bu yollar kapalı
Sputnik Türkiye
Başkentte bugün Ankara Spor Salonu’nda düzenlenecek program nedeniyle sabah saat 05.00’ten itibaren birçok yol araç trafiğine kapatıldı. Cumhuriyet Caddesi ve... 21.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-21T06:27+0300
2025-01-21T06:27+0300
türkiye
ankara
trafik
yol
kapalı yollar
emniyet genel müdürlüğü (egm)
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Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek program dolayısıyla başkentte bazı yollar trafiğe kapatıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, düzenleme 23 Ocak sabahı saat 05.00 itibarıyla başladı.Cumhuriyet Caddesi çift yönlü kapalıCumhuriyet Caddesi’nin, Tren Garı Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasında kalan bölümü çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak. Ayrıca, Tren Garı Kavşağı’ndan buraya bağlanan ve açılan yan varyantların tamamı, alt geçit hariç, trafiğe kapalı olacak.Kazım Karabekir ve ulaştırma kavşaklarında kısıtlamaUlaştırma Kavşağı’ndan Tren Garı Kavşağı’na bağlanan yolların tamamı ile Tren Garı Kavşağı’ndan Kazım Karabekir Caddesi’ne bağlanan varyantların üst geçit dışındaki bölümleri kullanılamayacak. Program sona erene kadar bu yolların trafiğe kapalı olacağı bildirildi.Hipodrom Caddesi gerekirse kapatılacakAnkara Emniyeti, ihtiyaç halinde Hipodrom Caddesi’nin Kazım Karabekir Caddesi ile Mevlana Bulvarı arasında kalan bölümünün de çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılabileceğini duyurdu.Sürücülerin kapanan yollar nedeniyle mağduriyet yaşamamaları için alternatif güzergahları tercih etmeleri öneriliyor.
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ankara yollar kapalı, ankara trafik düzenlemesi, ankara spor salonu programı, ankara kapalı yollar 21 ocak, cumhuriyet caddesi kapalı, hipodrom caddesi trafiğe kapalı, kazım karabekir caddesi trafiğe kapalı, ankara alternatif güzergahlar, ankara trafiğe kapatılan yollar, ankara ulaşım düzenlemesi, tren garı kavşağı kapalı, baruthane kavşağı araç trafiğine kapalı, ulaştırma kavşağı trafiğe kapalı, program nedeniyle yollar kapalı, ankara sabah trafik düzenlemesi, 21 ocak ankara kapalı yollar, ankara emniyet müdürlüğü duyuru, başkentte trafik değişikliği, araç trafiğine kapalı yollar ankara
ankara yollar kapalı, ankara trafik düzenlemesi, ankara spor salonu programı, ankara kapalı yollar 21 ocak, cumhuriyet caddesi kapalı, hipodrom caddesi trafiğe kapalı, kazım karabekir caddesi trafiğe kapalı, ankara alternatif güzergahlar, ankara trafiğe kapatılan yollar, ankara ulaşım düzenlemesi, tren garı kavşağı kapalı, baruthane kavşağı araç trafiğine kapalı, ulaştırma kavşağı trafiğe kapalı, program nedeniyle yollar kapalı, ankara sabah trafik düzenlemesi, 21 ocak ankara kapalı yollar, ankara emniyet müdürlüğü duyuru, başkentte trafik değişikliği, araç trafiğine kapalı yollar ankara

Emniyet açıkladı: Ankara'da bugün bu yollar kapalı

06:27 21.01.2025
© AAAnkara'da trafiğe kapalı yollar
Ankara'da trafiğe kapalı yollar - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2025
© AA
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Başkentte bugün Ankara Spor Salonu’nda düzenlenecek program nedeniyle sabah saat 05.00’ten itibaren birçok yol araç trafiğine kapatıldı. Cumhuriyet Caddesi ve çevresindeki ana arterlerde geçişlere izin verilmeyecek.
Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek program dolayısıyla başkentte bazı yollar trafiğe kapatıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, düzenleme 23 Ocak sabahı saat 05.00 itibarıyla başladı.

Cumhuriyet Caddesi çift yönlü kapalı

Cumhuriyet Caddesi’nin, Tren Garı Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasında kalan bölümü çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak. Ayrıca, Tren Garı Kavşağı’ndan buraya bağlanan ve açılan yan varyantların tamamı, alt geçit hariç, trafiğe kapalı olacak.

Kazım Karabekir ve ulaştırma kavşaklarında kısıtlama

Ulaştırma Kavşağı’ndan Tren Garı Kavşağı’na bağlanan yolların tamamı ile Tren Garı Kavşağı’ndan Kazım Karabekir Caddesi’ne bağlanan varyantların üst geçit dışındaki bölümleri kullanılamayacak. Program sona erene kadar bu yolların trafiğe kapalı olacağı bildirildi.

Hipodrom Caddesi gerekirse kapatılacak

Ankara Emniyeti, ihtiyaç halinde Hipodrom Caddesi’nin Kazım Karabekir Caddesi ile Mevlana Bulvarı arasında kalan bölümünün de çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılabileceğini duyurdu.
Sürücülerin kapanan yollar nedeniyle mağduriyet yaşamamaları için alternatif güzergahları tercih etmeleri öneriliyor.
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