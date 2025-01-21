https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/emniyet-acikladi-ankarada-bugun-bu-yollar-kapali-1092882617.html

Emniyet açıkladı: Ankara'da bugün bu yollar kapalı

Emniyet açıkladı: Ankara'da bugün bu yollar kapalı

Sputnik Türkiye

Başkentte bugün Ankara Spor Salonu’nda düzenlenecek program nedeniyle sabah saat 05.00’ten itibaren birçok yol araç trafiğine kapatıldı. Cumhuriyet Caddesi ve... 21.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-21T06:27+0300

2025-01-21T06:27+0300

2025-01-21T06:27+0300

türkiye

ankara

trafik

yol

kapalı yollar

emniyet genel müdürlüğü (egm)

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Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek program dolayısıyla başkentte bazı yollar trafiğe kapatıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, düzenleme 23 Ocak sabahı saat 05.00 itibarıyla başladı.Cumhuriyet Caddesi çift yönlü kapalıCumhuriyet Caddesi’nin, Tren Garı Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasında kalan bölümü çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak. Ayrıca, Tren Garı Kavşağı’ndan buraya bağlanan ve açılan yan varyantların tamamı, alt geçit hariç, trafiğe kapalı olacak.Kazım Karabekir ve ulaştırma kavşaklarında kısıtlamaUlaştırma Kavşağı’ndan Tren Garı Kavşağı’na bağlanan yolların tamamı ile Tren Garı Kavşağı’ndan Kazım Karabekir Caddesi’ne bağlanan varyantların üst geçit dışındaki bölümleri kullanılamayacak. Program sona erene kadar bu yolların trafiğe kapalı olacağı bildirildi.Hipodrom Caddesi gerekirse kapatılacakAnkara Emniyeti, ihtiyaç halinde Hipodrom Caddesi’nin Kazım Karabekir Caddesi ile Mevlana Bulvarı arasında kalan bölümünün de çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılabileceğini duyurdu.Sürücülerin kapanan yollar nedeniyle mağduriyet yaşamamaları için alternatif güzergahları tercih etmeleri öneriliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/ahmet-ozer-hakkinda-yeni-tutuklama-karari-1092882322.html

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