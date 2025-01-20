Bakanlık duyurdu: 'Fahiş fiyat' artışı yapan özel okullara soruşturma başlatıldı

"Bu kapsamda, aralarında Türkiye genelinde faaliyet gösteren okulların da bulunduğu bazı özel okulların fahiş ücret ilan ettikleri tespit edildi. Bu özel okulların 'etüt, kitap-kırtasiye, kıyafet ve yemek ücreti' ilanlarının da ilgili mevzuatlara aykırı ve hizmetin maliyetini aşan oranlarda olduğu tespit edildi.

Bakanlığa ulaşan şikâyetler de dikkate alınarak bazı özel okullar hakkında inceleme ve soruşturma başlatılırken Ticaret Bakanlığınca da fahiş ücret artışı yapan kurumlar takip edilmektedir."