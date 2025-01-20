https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/bakanlik-duyurdu-fahis-fiyat-artisi-yapan-ozel-okullara-sorusturma-baslatildi-1092867158.html
Bakanlık duyurdu: 'Fahiş fiyat' artışı yapan özel okullara soruşturma başlatıldı
Bakanlık duyurdu: 'Fahiş fiyat' artışı yapan özel okullara soruşturma başlatıldı
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için öğrenci kayıtlarında mevzuata aykırı şekilde "fahiş fiyat" artışı yapan özel okullara inceleme ve... 20.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-20T14:45+0300
2025-01-20T14:45+0300
2025-01-20T14:55+0300
türkiye
milli eğitim bakanlığı (meb)
özel okul
özel okullar
özel okul fiyatları
özel okul ücretleri
soruşturma
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Milli Eğitim Bakanlığı, artış sınırları üzerinde ücret talebinde bulunan, kademe başlangıç sınıflarına (okul öncesi 1, 5 ve 9. sınıflar) 'fahiş fiyat uygulayan' ve eğitim dışındaki hizmetleri almaları için 'velileri zorlayan özel okullara' yönelik titiz bir çalışma yürüttüğünü ifade ederek soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bakanlık açıklamasında, velilerin ekonomik çıkarlarını korumak ve mağduriyetlerini önlemek amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemlerinde (MEBBİS) yer alan son iki yılın verilerini incelediğini belirterek şu ifadelere yer verildi:Millî Eğitim Bakanlığı açıklamasında Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nde 3 Ocak’ta yapılan değişiklikle özel okulların sundukları eğitim hizmeti için ilan edebilecekleri ücretler konusunda yeni bir düzenleme getirdiklerini ve 'söz konusu mevzuata "Okullar tarafından kademe başlangıçları için belirlenen öğrenim ücretlerinde fahiş oranda artış yapılamaz' hükmü konulduğunu vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/hande-firattan-ozel-okul-fiyatlarina-tepki-etrafinizda-ozel-ders-almadan-yabanci-dil-konusan-kac-1092774074.html
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milli eğitim bakanlığı (meb), özel okul, özel okullar, özel okul fiyatları, özel okul ücretleri, soruşturma
milli eğitim bakanlığı (meb), özel okul, özel okullar, özel okul fiyatları, özel okul ücretleri, soruşturma
Bakanlık duyurdu: 'Fahiş fiyat' artışı yapan özel okullara soruşturma başlatıldı
14:45 20.01.2025 (güncellendi: 14:55 20.01.2025)
Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için öğrenci kayıtlarında mevzuata aykırı şekilde "fahiş fiyat" artışı yapan özel okullara inceleme ve soruşturma başlattığını duyurdu.
Milli Eğitim Bakanlığı, artış sınırları üzerinde ücret talebinde bulunan, kademe başlangıç sınıflarına (okul öncesi 1, 5 ve 9. sınıflar) 'fahiş fiyat uygulayan' ve eğitim dışındaki hizmetleri almaları için 'velileri zorlayan özel okullara' yönelik titiz bir çalışma yürüttüğünü ifade ederek soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Bakanlık açıklamasında, velilerin ekonomik çıkarlarını korumak ve mağduriyetlerini önlemek amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemlerinde (MEBBİS) yer alan son iki yılın verilerini incelediğini belirterek şu ifadelere yer verildi:
"Bu kapsamda, aralarında Türkiye genelinde faaliyet gösteren okulların da bulunduğu bazı özel okulların fahiş ücret ilan ettikleri tespit edildi. Bu özel okulların 'etüt, kitap-kırtasiye, kıyafet ve yemek ücreti' ilanlarının da ilgili mevzuatlara aykırı ve hizmetin maliyetini aşan oranlarda olduğu tespit edildi.
Bakanlığa ulaşan şikâyetler de dikkate alınarak bazı özel okullar hakkında inceleme ve soruşturma başlatılırken Ticaret Bakanlığınca da fahiş ücret artışı yapan kurumlar takip edilmektedir."
Millî Eğitim Bakanlığı açıklamasında Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nde 3 Ocak’ta yapılan değişiklikle özel okulların sundukları eğitim hizmeti için ilan edebilecekleri ücretler konusunda yeni bir düzenleme getirdiklerini ve 'söz konusu mevzuata "Okullar tarafından kademe başlangıçları için belirlenen öğrenim ücretlerinde fahiş oranda artış yapılamaz' hükmü konulduğunu vurguladı.