Trump'tan Kuzey Kore açıklaması: 'Onlar bir nükleer güç, bence geri döndüğüme sevinecekler'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Her sigara tüketicisi potansiyel bir elektronik sigara tüketicisidir'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Rojin Kabaiş'in ölümü: Soruşturmaya yeni savcı atandı, aile gizlilik kararının kaldırılmasını istedi
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:05
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Türkiye Raporu'na göre Mansur Yavaş en başarılı siyasetçi seçildi
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Mesleklerin oluşmasının temel sebebi nedir?
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Tarımda kullanılan güneş enerjisi santralleri: ‘Türkiye, TarımGES ile 15 GW’lik potansiyel yaratabilir’
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Trump'ın yemin töreni öncesi Trump'tan beklentiler neler?
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:07
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'İş verenlerin yararına olacak bir düzenleme geliyor'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
11 dk
YERİ VE ZAMANI
Fahiş fiyat talep eden özel okullara inceleme
09:12
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
29 dk
YAZI - YORUM
Gözaltına alınan Ümit Özdağ hakkındaki suç duyurusunun detayları
11:29
32 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
GÜN ORTASI
Siyasilerden Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına tepki
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/trumptan-kuzey-kore-aciklamasi-onlar-bir-nukleer-guc-bence-geri-dondugume-sevinecekler-1092897382.html
Trump'tan Kuzey Kore açıklaması: 'Onlar bir nükleer güç, bence geri döndüğüme sevinecekler'
Trump'tan Kuzey Kore açıklaması: 'Onlar bir nükleer güç, bence geri döndüğüme sevinecekler'
Sputnik Türkiye
Donald Trump, Kuzey Kore'yi bir 'nükleer güç' olarak tanımlayarak, ABD - Kuzey Kore ilişkilerinin geçmişte onun döneminde olduğu gibi iyi olacağını vurguladı. 21.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-21T12:41+0300
2025-01-21T12:41+0300
dünya
donald trump
kim yo jong
kuzey kore lideri kim jong un
kuzey kore
nükleer
nükleer füze
nükleer silah
müzakere
güney kore
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103790/57/1037905759_0:208:3978:2446_1920x0_80_0_0_5391c6a356f43e4c2c2820398130d211.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis’te basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda Kuzey Kore’yi 'nükleer bir güç' olarak tanımladı ve tekrar başkan olmasının Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un’u mutlu edeceğini söyledi. Trump, önceki başkanlık döneminde Kim ile dostane bir ilişki kurduğunu belirterek, bu dostluğun 'büyük bir tehdit' olarak algılandığını ifade etti. Güney Kore’den Tepki Yonhap haber ajansına göre, Güney Kore Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jeon Ha-kyou, Trump’ın ifadelerine tepki gösterdi. Jeon, Kuzey Kore’nin nükleer silahlardan arındırılması için hükümetin çalışmalarını sürdüreceğini belirtti ve “Kuzey Kore’nin nükleer silahlardan arındırılması, dünyada kalıcı barış ve istikrarın ön koşuludur” dedi. Trump ile Kim Jong-Un nükleer müzakereler gerçekleştirmişti Trump, 45. başkanlık döneminde Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile nükleer müzakereler için üç kez bir araya gelmiş ancak 2019’daki Hanoi zirvesi sonuçsuz kalmıştı. Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), Trump’ın yeni dönemde Kim ile nükleer silahlanma konusunda yeniden görüşmek isteyebileceğini değerlendirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/abdnin-yeni-disisleri-bakani-marco-rubio-oldu-ukrayna-filistin-ve-cin-konusundaki-gorusleri-neler--1092896424.html
kuzey kore
güney kore
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103790/57/1037905759_221:0:3757:2652_1920x0_80_0_0_9921d9e7970694cde84e2e3a48a7f20e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
donald trump, kim yo jong, kuzey kore lideri kim jong un, kuzey kore, nükleer, nükleer füze, nükleer silah, müzakere, güney kore, işçi partisi (kuzey kore), asya & pasifik
donald trump, kim yo jong, kuzey kore lideri kim jong un, kuzey kore, nükleer, nükleer füze, nükleer silah, müzakere, güney kore, işçi partisi (kuzey kore), asya & pasifik

Trump'tan Kuzey Kore açıklaması: 'Onlar bir nükleer güç, bence geri döndüğüme sevinecekler'

12:41 21.01.2025
© AFP 2023 / Saul LoebABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore Lideri kim Jong-un Vietnam'da ikinci kez yüz yüze görüştü
ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore Lideri kim Jong-un Vietnam'da ikinci kez yüz yüze görüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2025
© AFP 2023 / Saul Loeb
Abone ol
Donald Trump, Kuzey Kore'yi bir 'nükleer güç' olarak tanımlayarak, ABD - Kuzey Kore ilişkilerinin geçmişte onun döneminde olduğu gibi iyi olacağını vurguladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis’te basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda Kuzey Kore’yi 'nükleer bir güç' olarak tanımladı ve tekrar başkan olmasının Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un’u mutlu edeceğini söyledi.
Trump, önceki başkanlık döneminde Kim ile dostane bir ilişki kurduğunu belirterek, bu dostluğun 'büyük bir tehdit' olarak algılandığını ifade etti. Güney Kore’den Tepki Yonhap haber ajansına göre, Güney Kore Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jeon Ha-kyou, Trump’ın ifadelerine tepki gösterdi. Jeon, Kuzey Kore’nin nükleer silahlardan arındırılması için hükümetin çalışmalarını sürdüreceğini belirtti ve “Kuzey Kore’nin nükleer silahlardan arındırılması, dünyada kalıcı barış ve istikrarın ön koşuludur” dedi.

Trump ile Kim Jong-Un nükleer müzakereler gerçekleştirmişti

Trump, 45. başkanlık döneminde Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile nükleer müzakereler için üç kez bir araya gelmiş ancak 2019’daki Hanoi zirvesi sonuçsuz kalmıştı. Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), Trump’ın yeni dönemde Kim ile nükleer silahlanma konusunda yeniden görüşmek isteyebileceğini değerlendirdi.
Trump'ın Dışişleri Bakanı adayı Marco Rubio - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2025
DÜNYA
ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Marco Rubio oldu: Ukrayna, Filistin ve Çin konularındaki görüşleri neler?
12:26
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала