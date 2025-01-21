https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/trumptan-kuzey-kore-aciklamasi-onlar-bir-nukleer-guc-bence-geri-dondugume-sevinecekler-1092897382.html

Trump'tan Kuzey Kore açıklaması: 'Onlar bir nükleer güç, bence geri döndüğüme sevinecekler'

Trump'tan Kuzey Kore açıklaması: 'Onlar bir nükleer güç, bence geri döndüğüme sevinecekler'

Sputnik Türkiye

Donald Trump, Kuzey Kore'yi bir 'nükleer güç' olarak tanımlayarak, ABD - Kuzey Kore ilişkilerinin geçmişte onun döneminde olduğu gibi iyi olacağını vurguladı. 21.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-21T12:41+0300

2025-01-21T12:41+0300

2025-01-21T12:41+0300

dünya

donald trump

kim yo jong

kuzey kore lideri kim jong un

kuzey kore

nükleer

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nükleer silah

müzakere

güney kore

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ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis’te basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda Kuzey Kore’yi 'nükleer bir güç' olarak tanımladı ve tekrar başkan olmasının Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un’u mutlu edeceğini söyledi. Trump, önceki başkanlık döneminde Kim ile dostane bir ilişki kurduğunu belirterek, bu dostluğun 'büyük bir tehdit' olarak algılandığını ifade etti. Güney Kore’den Tepki Yonhap haber ajansına göre, Güney Kore Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jeon Ha-kyou, Trump’ın ifadelerine tepki gösterdi. Jeon, Kuzey Kore’nin nükleer silahlardan arındırılması için hükümetin çalışmalarını sürdüreceğini belirtti ve “Kuzey Kore’nin nükleer silahlardan arındırılması, dünyada kalıcı barış ve istikrarın ön koşuludur” dedi. Trump ile Kim Jong-Un nükleer müzakereler gerçekleştirmişti Trump, 45. başkanlık döneminde Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile nükleer müzakereler için üç kez bir araya gelmiş ancak 2019’daki Hanoi zirvesi sonuçsuz kalmıştı. Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), Trump’ın yeni dönemde Kim ile nükleer silahlanma konusunda yeniden görüşmek isteyebileceğini değerlendirdi.

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