https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/abdnin-yeni-disisleri-bakani-marco-rubio-oldu-ukrayna-filistin-ve-cin-konusundaki-gorusleri-neler--1092896424.html

ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Marco Rubio oldu: Ukrayna, Filistin ve Çin konularındaki görüşleri neler?

ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Marco Rubio oldu: Ukrayna, Filistin ve Çin konularındaki görüşleri neler?

Sputnik Türkiye

Trump'ın aday gösterdiği ve yeni Dışişleri Bakanı olan Marco Rubio, Ukrayna konusunda tarafların taviz vermesi gerektiğini söylemişti. Gazze konusunda ise... 21.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-21T12:26+0300

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ABD Senatosu, Başkan Donald Trump’ın Dışişleri Bakanı adayı Senatör Marco Rubio’yu 99 oyla onayladı. Rubio geçmişte Senato Dış İlişkiler Komitesi’ndeki oturumda Ukrayna, Çin, Gazze Savaşı ve Grönland gibi konulara ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Rubio, Ukrayna’daki çatışmanın sona erdirilmesi için tarafların bazı tavizler vermesi gerektiğini ifade ederek, “Ukrayna’nın, Rusya’yı Moskova’nın özel askeri operasyonundan önceki sınırlara itmesinin gerçekçi olmadığını” söyledi ve ABD’nin Ukrayna konusundaki resmi politikasının çatışmayı sona erdirmek olduğunu belirtti. Ayrıca, Batı’nın Rusya’ya uyguladığı yaptırımların, olası barış görüşmelerinde önemli bir rol oynayabileceğini dile getirdi. Gazze hakkında ne diyor?Gazze’deki durumla ilgili olarak Rubio, ateşkes anlaşmasının ve rehinelerin serbest bırakılmasının ardından ABD’nin süreci daha etkin bir şekilde değerlendirmesi gerektiğini vurguladı. 'Çin, ABD'ye meydan okuyor'Çin hakkında ise Rubio, bu ülkenin ABD için 'olağanüstü bir meydan okuma' olduğunu ve bu durumun 21. yüzyıla damgasını vuracağını belirtti. Grönland konusunda da açıklamalarda bulunan Rubio, ABD’nin, Arktik bölgesindeki etkisini artırma çabaları doğrultusunda Grönland’ı radarında tutmaya devam edeceğini ifade etti.Marco Rubio kimdir?Marco Rubio, ABD’nin yeni Dışişleri Bakanı olarak görevine başlayan deneyimli bir politikacı ve devlet adamıdır. 28 Mayıs 1971’de Florida’nın Miami şehrinde doğan Rubio, Küba kökenli bir aileden gelmektedir. Ailesi, Fidel Castro döneminde ülkeden kaçarak ABD’ye yerleşmiş ve Rubio, bu kültürel geçmişin etkisiyle politika alanında kariyer yapmaya yönelmiştir. Rubio, Florida Üniversitesi’nde siyaset bilimi üzerine lisans eğitimi aldıktan sonra Miami Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Hukuk kariyerine başladıktan sonra, siyasi alanda aktif bir rol oynamaya karar vermiştir. 2000 yılında Florida Temsilciler Meclisi’ne seçilen Rubio, burada Cumhuriyetçi Parti’nin öne çıkan isimlerinden biri olmuştur. 2006 yılında Florida Temsilciler Meclisi Başkanı olarak görev yapan Rubio, devlet politikalarındaki reform odaklı çalışmalarıyla dikkat çekmiştir. 2010 yılında ABD Senatosu’na seçilen Rubio, burada ulusal güvenlik, dış politika ve göçmenlik gibi kritik konularda aktif bir rol oynamıştır. Özellikle Rusya, Çin ve Orta Doğu politikaları üzerine yaptığı açıklamalar ve önerilerle tanınmaktadır. Politik kariyerinde ABD’nin küresel etkisini artırmaya yönelik bir duruş sergileyen Rubio, özellikle dış politika konularındaki sert söylemleriyle bilinir. 2025 yılı itibarıyla Başkan Donald Trump tarafından ABD Dışişleri Bakanı olarak atanmış ve Senato tarafından onaylanmıştır. Rubio, batı basınının söyledi ifadelere göre, görev süresince ABD’nin uluslararası ilişkilerdeki etkisini artırmaya yönelik politikalar izleyecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/yeni-abd-disisleri-bakani-rubiodan-ukrayna-krizine-dair-ilk-aciklama-taviz-vurgusu-yapti-1092891862.html

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