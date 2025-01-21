https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/trumpin-soylediklerinin-hayata-gecirilmesi-durumunda-abdnin-ic-ve-dis-politikasinda-ciddi-1092913711.html

‘Trump’ın söylediklerinin hayata geçirilmesi durumunda ABD’nin iç ve dış politikasında ciddi değişiklikler olacak’

‘Trump’ın söylediklerinin hayata geçirilmesi durumunda ABD’nin iç ve dış politikasında ciddi değişiklikler olacak’

Sputnik Türkiye

Donald Trump’ın göreve başlama töreninde yaptığı açıklamaları değerlendiren İranlı uzman Burburi, ABD Başkanı’nın söylediklerinin hayata geçmesi durumunda... 21.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-21T18:36+0300

2025-01-21T18:36+0300

2025-01-21T18:36+0300

görüş

abd

donald trump

göreve başlama töreni

konuşma

değerlendirme

sputnik

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İranlı uzman Haşiyar Burburi, ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump’ın göreve başlama töreninde yaptığı açıklamaları Sputnik’e değerlendirdi.Konuşmanın en önemli kısımları arasında Trump’ın seçim kampanyasında da kullanılan ‘Önce Amerika’ sloganının yer aldığına dikkat çeken Burburi, “Trump’ın bu konsepti kullanarak ABD’nin ekonomik ve sosyal politikada kendi kendine yeterlilik duygusunu yeniden tesis etmeye çalıştığı anlaşılıyor. Bu yaklaşım, ona hükümete olan güveni yeniden tesis etmeye çalışan bir kurtarıcı ve reformcu olarak konumlanma olanağı sağlıyor" diye konuştu.Burburi, diğer yandan ise Trump’ın, sınırların güvenliğinin sağlanması ve kaçak göçmenlerin sınır dışı edilmesi gerektiğini vurgulayarak, halkın kaygılarına yanıt vermeye ve toplumun belirli kesimlerinden destek almaya çalıştığını dile getirdi.İranlı uzman, “Hatta bunun ABD’nin siyasi tarihinde bir dönüm noktası olacağını söyleyebiliriz” vurgusunu yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/america-first-abd-dis-politikasi-trump-doneminde-daha-agresif-olacak-1092884703.html

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abd, donald trump, göreve başlama töreni, konuşma, değerlendirme, sputnik