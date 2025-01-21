https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/trumpin-soylediklerinin-hayata-gecirilmesi-durumunda-abdnin-ic-ve-dis-politikasinda-ciddi-1092913711.html
‘Trump’ın söylediklerinin hayata geçirilmesi durumunda ABD’nin iç ve dış politikasında ciddi değişiklikler olacak’
‘Trump’ın söylediklerinin hayata geçirilmesi durumunda ABD’nin iç ve dış politikasında ciddi değişiklikler olacak’
Sputnik Türkiye
Donald Trump’ın göreve başlama töreninde yaptığı açıklamaları değerlendiren İranlı uzman Burburi, ABD Başkanı’nın söylediklerinin hayata geçmesi durumunda... 21.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-21T18:36+0300
2025-01-21T18:36+0300
2025-01-21T18:36+0300
görüş
abd
donald trump
göreve başlama töreni
konuşma
değerlendirme
sputnik
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İranlı uzman Haşiyar Burburi, ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump’ın göreve başlama töreninde yaptığı açıklamaları Sputnik’e değerlendirdi.Konuşmanın en önemli kısımları arasında Trump’ın seçim kampanyasında da kullanılan ‘Önce Amerika’ sloganının yer aldığına dikkat çeken Burburi, “Trump’ın bu konsepti kullanarak ABD’nin ekonomik ve sosyal politikada kendi kendine yeterlilik duygusunu yeniden tesis etmeye çalıştığı anlaşılıyor. Bu yaklaşım, ona hükümete olan güveni yeniden tesis etmeye çalışan bir kurtarıcı ve reformcu olarak konumlanma olanağı sağlıyor" diye konuştu.Burburi, diğer yandan ise Trump’ın, sınırların güvenliğinin sağlanması ve kaçak göçmenlerin sınır dışı edilmesi gerektiğini vurgulayarak, halkın kaygılarına yanıt vermeye ve toplumun belirli kesimlerinden destek almaya çalıştığını dile getirdi.İranlı uzman, “Hatta bunun ABD’nin siyasi tarihinde bir dönüm noktası olacağını söyleyebiliriz” vurgusunu yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/america-first-abd-dis-politikasi-trump-doneminde-daha-agresif-olacak-1092884703.html
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abd, donald trump, göreve başlama töreni, konuşma, değerlendirme, sputnik
abd, donald trump, göreve başlama töreni, konuşma, değerlendirme, sputnik
‘Trump’ın söylediklerinin hayata geçirilmesi durumunda ABD’nin iç ve dış politikasında ciddi değişiklikler olacak’
Donald Trump’ın göreve başlama töreninde yaptığı açıklamaları değerlendiren İranlı uzman Burburi, ABD Başkanı’nın söylediklerinin hayata geçmesi durumunda ülkenin iç ve dış politikasında ciddi değişiklikler beklenebileceğini ifade etti.
İranlı uzman Haşiyar Burburi, ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump’ın göreve başlama töreninde yaptığı açıklamaları Sputnik’e değerlendirdi.
Konuşmanın en önemli kısımları arasında Trump’ın seçim kampanyasında da kullanılan ‘Önce Amerika’ sloganının yer aldığına dikkat çeken Burburi, “Trump’ın bu konsepti kullanarak ABD’nin ekonomik ve sosyal politikada kendi kendine yeterlilik duygusunu yeniden tesis etmeye çalıştığı anlaşılıyor. Bu yaklaşım, ona hükümete olan güveni yeniden tesis etmeye çalışan bir kurtarıcı ve reformcu olarak konumlanma olanağı sağlıyor" diye konuştu.
Burburi, diğer yandan ise Trump’ın, sınırların güvenliğinin sağlanması ve kaçak göçmenlerin sınır dışı edilmesi gerektiğini vurgulayarak, halkın kaygılarına yanıt vermeye ve toplumun belirli kesimlerinden destek almaya çalıştığını dile getirdi.
Trump’ın Beyaz Saray’a dönmesini sağlayan strateji de bu oldu. Ve şimdi yine onun yardımıyla programlarını hayata geçirmek için gerekli desteği sağlamaya çalışacak. Trump, konuşmasında çok iddialı ifadeler kullandı, bunların hayata geçirilmesi durumunda ABD’nin iç ve dış politikasında ciddi değişiklikler olacak.
İranlı uzman, “Hatta bunun ABD’nin siyasi tarihinde bir dönüm noktası olacağını söyleyebiliriz” vurgusunu yaptı.