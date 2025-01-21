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America First: ABD dış politikası Trump döneminde daha agresif olacak
America First: ABD dış politikası Trump döneminde daha agresif olacak
Sputnik Türkiye
Brezilyalı uzman Rodrigues’in görüşüne göre, Donald Trump'ın ABD'nin, sanayisini yok etmekten çıkarlarına jeopolitik tehditler yaratmaya kadar uzanan küresel... 21.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-21T07:36+0300
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Rio de Janeiro Federal Üniversitesi (Inest/UFF) Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nde Uluslararası İlişkiler Öğretim Görevlisi Thiago Rodrigues, Sputnik’e açıklamasında, Donald Trump dönemindeki ABD dış politikasının geleceğini değerlendirdi.Donald Trump'ın ABD'nin küresel komploların kurbanı olduğu yönündeki açıklamalarına dikkat çeken Rodrigues, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:Trump'ın yeni başkanlık döneminin başlıca dış politika konusunun Çin olacağına inanan Brezilyalı uzman, aynı zamanda Latin Amerika, Avrupa ve Ukrayna’nın da ABD’nin dış politikasından etkileneceğini düşünüyor. En çok “paniklemesi gereken kişinin” Vladimir Zelenskiy olduğunu belirten Rodrigues, sözlerini şöyle sürdürdü:Bu görüşe katılan Brasilia Üniversitesi’nden (UnB) meslektaşı Roberto Goulart Menezes’e göre Batı Yarımküreye gelince, en güçlü baskıyı, Küba ve Venezüella hissedecek.Venezüella’nın komşu Guyana'ya yönelik toprak iddiaları bağlamında, Amazon bölgesine bir ABD askeri üssünün kurulabileceğini dile getiren Menenzes, bunun da Brezilya’yı endişelendirdiğini kaydetti.
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abd, donald trump, dış politika, çin, ukrayna, vladimir zelenskiy, avrupa, brezilya, amazon, askeri üs

America First: ABD dış politikası Trump döneminde daha agresif olacak

07:36 21.01.2025 (güncellendi: 07:51 21.01.2025)
© AP Photo / Alex BrandonPresident-elect Donald Trump arrives to speak at a meeting of the House GOP conference, Wednesday, Nov. 13, 2024, in Washington.
President-elect Donald Trump arrives to speak at a meeting of the House GOP conference, Wednesday, Nov. 13, 2024, in Washington. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2025
© AP Photo / Alex Brandon
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Brezilyalı uzman Rodrigues’in görüşüne göre, Donald Trump'ın ABD'nin, sanayisini yok etmekten çıkarlarına jeopolitik tehditler yaratmaya kadar uzanan küresel komploların kurbanı olduğu yönündeki açıklamalarının, kamuoyunu dış politika dahil daha agresif politikaya hazırladığı şeklinde algılanması gerektiğini belirtti.
Rio de Janeiro Federal Üniversitesi (Inest/UFF) Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nde Uluslararası İlişkiler Öğretim Görevlisi Thiago Rodrigues, Sputnik’e açıklamasında, Donald Trump dönemindeki ABD dış politikasının geleceğini değerlendirdi.
Donald Trump'ın ABD'nin küresel komploların kurbanı olduğu yönündeki açıklamalarına dikkat çeken Rodrigues, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:
Bu tür ‘mağdur’ açıklamaları her zaman endişe yaratır, çünkü bu şekilde ulusal toplum harekete geçirilmeye, dış saldırılara karşı kendini savunmaya hazırlanmaya çalışılır. Ancak bu saldırılar gerçekte var olmadığından, toplum aslında saldırıya, yani dış devrede saldırgan eylemlere hazırlanmakta.
Trump'ın yeni başkanlık döneminin başlıca dış politika konusunun Çin olacağına inanan Brezilyalı uzman, aynı zamanda Latin Amerika, Avrupa ve Ukrayna’nın da ABD’nin dış politikasından etkileneceğini düşünüyor. En çok “paniklemesi gereken kişininVladimir Zelenskiy olduğunu belirten Rodrigues, sözlerini şöyle sürdürdü:

Trump ilk döneminde (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ile iyi anlaşmıştı ve bana öyle geliyor ki Trump döneminde taviz vermek ve Rusya ile barışmak Washington'un jeopolitik hesaplarının bir parçası olacak. Kırım'da durum böyleydi ve tüm göstergeler şimdi de aynı olacağını gösteriyor.

Bu görüşe katılan Brasilia Üniversitesi’nden (UnB) meslektaşı Roberto Goulart Menezes’e göre Batı Yarımküreye gelince, en güçlü baskıyı, Küba ve Venezüella hissedecek.
Venezüella’nın komşu Guyana'ya yönelik toprak iddiaları bağlamında, Amazon bölgesine bir ABD askeri üssünün kurulabileceğini dile getiren Menenzes, bunun da Brezilya’yı endişelendirdiğini kaydetti.
Trump'ın Dışişleri Bakanı adayı Marco Rubio - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2025
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