https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/america-first-abd-dis-politikasi-trump-doneminde-daha-agresif-olacak-1092884703.html

America First: ABD dış politikası Trump döneminde daha agresif olacak

America First: ABD dış politikası Trump döneminde daha agresif olacak

Sputnik Türkiye

Brezilyalı uzman Rodrigues’in görüşüne göre, Donald Trump'ın ABD'nin, sanayisini yok etmekten çıkarlarına jeopolitik tehditler yaratmaya kadar uzanan küresel... 21.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-21T07:36+0300

2025-01-21T07:36+0300

2025-01-21T07:51+0300

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Rio de Janeiro Federal Üniversitesi (Inest/UFF) Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nde Uluslararası İlişkiler Öğretim Görevlisi Thiago Rodrigues, Sputnik’e açıklamasında, Donald Trump dönemindeki ABD dış politikasının geleceğini değerlendirdi.Donald Trump'ın ABD'nin küresel komploların kurbanı olduğu yönündeki açıklamalarına dikkat çeken Rodrigues, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:Trump'ın yeni başkanlık döneminin başlıca dış politika konusunun Çin olacağına inanan Brezilyalı uzman, aynı zamanda Latin Amerika, Avrupa ve Ukrayna’nın da ABD’nin dış politikasından etkileneceğini düşünüyor. En çok “paniklemesi gereken kişinin” Vladimir Zelenskiy olduğunu belirten Rodrigues, sözlerini şöyle sürdürdü:Bu görüşe katılan Brasilia Üniversitesi’nden (UnB) meslektaşı Roberto Goulart Menezes’e göre Batı Yarımküreye gelince, en güçlü baskıyı, Küba ve Venezüella hissedecek.Venezüella’nın komşu Guyana'ya yönelik toprak iddiaları bağlamında, Amazon bölgesine bir ABD askeri üssünün kurulabileceğini dile getiren Menenzes, bunun da Brezilya’yı endişelendirdiğini kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/trumpin-disisleri-bakani-adayi-marco-rubio-senatodan-onay-aldi-1092881960.html

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abd, donald trump, dış politika, çin, ukrayna, vladimir zelenskiy, avrupa, brezilya, amazon, askeri üs