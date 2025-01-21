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Trump'ın Dışişleri Bakanı adayı Marco Rubio, Senatodan onay aldı
Trump'ın Dışişleri Bakanı adayı Marco Rubio, Senatodan onay aldı
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump'ın Dışişleri Bakanı adayı Marco Rubio, 0 'hayır' ve 99 'evet' oyu alarak ABD'nin 72'nci Dışişleri Bakanı oldu. 21.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-21T04:08+0300
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Dışişleri Bakanı adayı ve eski senatör Marco Rubio, ABD Senatosu'nda yapılan oylamayla kabinenin ilk bakanı olarak onay aldı. Oylama sonucu Rubio, ABD'nin 72'nci Dışişleri Bakanı oldu. Yapılan oylamada 0 'hayır' ve 99 'evet' oyu aldı.Marco Rubio kimdir?Marco Rubio, ABD'nin Florida eyaletini temsilen görev yapan bir Cumhuriyetçi senatördür. 28 Mayıs 1971'de Miami, Florida'da doğan Rubio, Kübalı göçmen bir ailenin çocuğudur.Eğitimini, Florida Uluslararası Üniversitesi (FIU) ve Miami Hukuk Okulu'nda tamamlayan Rubio 2010 yılında ABD Senatosu'na seçilmeden önce, Batı Miami'de şehir komiseri ve Florida Temsilciler Meclisi sözcüsü olarak görev yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/trump-dis-politikasini-belirleyen-talimati-verdi-1092880747.html
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abd, marco rubio, donald trump, abd senatosu
abd, marco rubio, donald trump, abd senatosu

Trump'ın Dışişleri Bakanı adayı Marco Rubio, Senatodan onay aldı

04:08 21.01.2025
© AA / Celal GüneşTrump'ın Dışişleri Bakanı adayı Marco Rubio
Trump'ın Dışişleri Bakanı adayı Marco Rubio - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2025
© AA / Celal Güneş
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Dışişleri Bakanı adayı Marco Rubio, 0 'hayır' ve 99 'evet' oyu alarak ABD'nin 72'nci Dışişleri Bakanı oldu.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Dışişleri Bakanı adayı ve eski senatör Marco Rubio, ABD Senatosu'nda yapılan oylamayla kabinenin ilk bakanı olarak onay aldı.
Oylama sonucu Rubio, ABD'nin 72'nci Dışişleri Bakanı oldu. Yapılan oylamada 0 'hayır' ve 99 'evet' oyu aldı.

Marco Rubio kimdir?

Marco Rubio, ABD'nin Florida eyaletini temsilen görev yapan bir Cumhuriyetçi senatördür. 28 Mayıs 1971'de Miami, Florida'da doğan Rubio, Kübalı göçmen bir ailenin çocuğudur.
Eğitimini, Florida Uluslararası Üniversitesi (FIU) ve Miami Hukuk Okulu'nda tamamlayan Rubio 2010 yılında ABD Senatosu'na seçilmeden önce, Batı Miami'de şehir komiseri ve Florida Temsilciler Meclisi sözcüsü olarak görev yaptı.
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