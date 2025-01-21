https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/trump-dis-politikasini-belirleyen-talimati-verdi-1092880747.html
Trump, dış politikasını belirleyen talimatı verdi
Trump, dış politikasını belirleyen talimatı verdi
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin dış politikasını belirleyecek talimatı Dışişleri Bakanlığına verdi. Belgede, “ABD Dışişleri Bakanlığı ‘Önce Amerika’ ilkesine... 21.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-21T01:00+0300
2025-01-21T01:00+0300
2025-01-21T01:00+0300
dünya
abd
donald trump
dışişleri bakanlığı
dış politika
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Beyaz Saray tarafından yayımlanan belgede, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Dışişleri Bakanlığı'nın Amerikan dış politikasını ülkenin iç çıkarlarına odaklanacak şekilde yönlendirmesini istediği yer aldı. Belgede “ABD Dışişleri Bakanlığı ‘Önce Amerika’ ilkesine dayalı bir dış politika uygulayacaktır” ifadeleri yer aldı. Yeni yönetimin diğer kilit yönelimleri arasında kamu bürokrasisinin reformu, bürokrasinin azaltılması, 'gereksiz ve radikal' düzenleyici normlardan vazgeçilmesi, geleneksel değerlerin desteklenmesi ve enerji hakimiyeti politikasına geri dönülmesi yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/abdde-ikinci-trump-donemi-resmen-basladi-1092876811.html
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abd, donald trump, dışişleri bakanlığı, dış politika
abd, donald trump, dışişleri bakanlığı, dış politika
Trump, dış politikasını belirleyen talimatı verdi
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin dış politikasını belirleyecek talimatı Dışişleri Bakanlığına verdi. Belgede, “ABD Dışişleri Bakanlığı ‘Önce Amerika’ ilkesine dayalı bir dış politika uygulayacaktır” ifadeleri yer aldı.
Beyaz Saray tarafından yayımlanan belgede, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Dışişleri Bakanlığı'nın Amerikan dış politikasını ülkenin iç çıkarlarına odaklanacak şekilde yönlendirmesini istediği yer aldı.
Belgede “ABD Dışişleri Bakanlığı ‘Önce Amerika’ ilkesine dayalı bir dış politika uygulayacaktır” ifadeleri yer aldı.
Yeni yönetimin diğer kilit yönelimleri arasında kamu bürokrasisinin reformu, bürokrasinin azaltılması, 'gereksiz ve radikal' düzenleyici normlardan vazgeçilmesi, geleneksel değerlerin desteklenmesi ve enerji hakimiyeti politikasına geri dönülmesi yer alıyor.