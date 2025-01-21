Trump göreve başladı: Bundan sonra dünyada neler olacak?

“Diğer konu Filistin topraklarındaki İsrail işgalinin hangi noktada olduğu hususu. Evet, temel meselelerden bir tanesi İsrail'in Trump'ın gelmesiyle beraber özellikle Netanyahu'nun bir miktar sıkıştırıldığı, ateşkesi imzalamak durumunda bırakıldığı, hatta kabinedeki bazı bakanların buna direnç gösterdiği ama Trump'ın temsilcisi vasıtasıyla bu imzayı atmak zorunda kaldıkları şeklindeki güçlü önermesiyle beraber ilk adım atıldı. Netanyahu 42 günlük bir ateşkese belki de zorunlu kalmış oldu. Şayet iki devletli bir çözüm ortaya çıkacaksa tarihte günün birinde, bunun Trump döneminde olma ihtimalini yüksek görenler arasındayım. Çünkü uzun yıllarda, 1947-48'den beri değerlendirirseniz, 80 yıldır var olan bir süreçte müesses nizamın Filistin devletini tanımak diye bir kaygısı olmadığını hep beraber gözlemledik. Çok radikal, çok marjinal bir söylem gerekiyor ki, gerçekten coğrafyada Filistin diye bir devlet oluşsun ve olgunlaşsın. Herhalde Trump'tan daha radikal bir Amerikan devlet başkanının önümüzdeki yıllarda gelme ihtimali zayıf gördüğünü özellikle belirtmeliyim. Dolayısıyla şayet iki devletli bir çözüm olacaksa, Trump dönemi bunun için belki de en elverişli, en uygun dönem diye değerlendiriyorum.”