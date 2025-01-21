https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/elon-muskin-doge-bakanligindan-ilk-adim-personel-cesitliliginden-sorumlu-konseyi-kaldiracak---1092907357.html
Elon Musk'ın DOGE bakanlığından ilk adım: Personel 'çeşitliliğinden' sorumlu konseyi kaldıracak
Elon Musk'ın DOGE bakanlığından ilk adım: Personel 'çeşitliliğinden' sorumlu konseyi kaldıracak
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, dünkü yemin törenini takiben yaptığı konuşmada "Erkek ve kadın olmak üzere sadece iki cinsiyet olduğu ABD hükümetinin resmi... 21.01.2025, Sputnik Türkiye
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Elon Musk, Donald Trump'ın Oval Ofis'e dönmesinin hemen sonrasında Hükümet Verimliliği Bakanlığı'nın (DOGE) ilk görevini açıkladı. Teknoloji milyarderi, DOGE'un resmi X hesabından yaptığı bir paylaşımın yanına "Başlıyor" diye yazdı. Paylaşımda ABD devlet personelinin resmi sayfasındaki 'Baş Çeşitlilik Görevlileri Yürütme Konseyi' web sitesinin silinmiş gibi gösteriliyor. Musk'ın paylaşımından DOGE'un ilk görevinin ABD devlet personeli arasında LGBT dahil çeşitli cinsiyet, din, ırk ve cinsel tercihi yansıtan kişilerin bulunması için çalışan 'Baş Çeşitlilik Görevlileri Yürütme Konseyi'ni kaldırılacağı şeklinde yorumlandı. ABD Başkanı Trump, yemin töreninde federal hükümet genelinde çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık ofislerini lağvetme niyetini açıkça dile getirmiş "Bugünden itibaren erkek ve kadın olmak üzere sadece iki cinsiyet olduğu ABD hükümetinin resmi politikası olacaktır" demişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/trump-dogumdan-gelen-vatandaslik-hakkini-veto-etti-tartisilan-kararnameyi-imzaladi-1092898946.html
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elon musk, donald trump, doge, abd, çeşitlilik
elon musk, donald trump, doge, abd, çeşitlilik
Elon Musk'ın DOGE bakanlığından ilk adım: Personel 'çeşitliliğinden' sorumlu konseyi kaldıracak
16:25 21.01.2025 (güncellendi: 16:26 21.01.2025)
ABD Başkanı Donald Trump, dünkü yemin törenini takiben yaptığı konuşmada "Erkek ve kadın olmak üzere sadece iki cinsiyet olduğu ABD hükümetinin resmi politikası olacaktır" açıklaması sonrasında bir adım da Elon Musk'ın DOGE bakanlığından geldi. ABD devlet memurları arasında 'eşitlik ve çeşitlilik' gözeten konseyin kaldırılacağı sinyali verildi.
Elon Musk, Donald Trump'ın Oval Ofis'e dönmesinin hemen sonrasında Hükümet Verimliliği Bakanlığı'nın (DOGE) ilk görevini açıkladı. Teknoloji milyarderi, DOGE'un resmi X hesabından yaptığı bir paylaşımın yanına "Başlıyor" diye yazdı. Paylaşımda ABD devlet personelinin resmi sayfasındaki 'Baş Çeşitlilik Görevlileri Yürütme Konseyi' web sitesinin silinmiş gibi gösteriliyor.
Musk'ın paylaşımından DOGE'un ilk görevinin ABD devlet personeli arasında LGBT dahil çeşitli cinsiyet, din, ırk ve cinsel tercihi yansıtan kişilerin bulunması için çalışan 'Baş Çeşitlilik Görevlileri Yürütme Konseyi'ni kaldırılacağı şeklinde yorumlandı.
ABD Başkanı Trump, yemin töreninde federal hükümet genelinde çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık ofislerini lağvetme niyetini açıkça dile getirmiş "Bugünden itibaren erkek ve kadın olmak üzere sadece iki cinsiyet olduğu ABD hükümetinin resmi politikası olacaktır" demişti.