Elon Musk'ın DOGE bakanlığından ilk adım: Personel 'çeşitliliğinden' sorumlu konseyi kaldıracak

Türkiye
SON DAKİKA | Bakan Tunç: Otel yangınına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Her sigara tüketicisi potansiyel bir elektronik sigara tüketicisidir'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Rojin Kabaiş'in ölümü: Soruşturmaya yeni savcı atandı, aile gizlilik kararının kaldırılmasını istedi
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:05
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Türkiye Raporu'na göre Mansur Yavaş en başarılı siyasetçi seçildi
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Mesleklerin oluşmasının temel sebebi nedir?
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Tarımda kullanılan güneş enerjisi santralleri: ‘Türkiye, TarımGES ile 15 GW’lik potansiyel yaratabilir’
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Amerika Trump’laştı'
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:07
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'İş verenlerin yararına olacak bir düzenleme geliyor'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
11 dk
YERİ VE ZAMANI
Verem savaş dispanserleri kapanıyor: Toplum sağlığı açısından olumsuz bir tablo
09:12
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
29 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Ümit Özdağ neden gözaltına alındı?
11:29
32 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
GÜN ORTASI
Siyasilerden Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına tepki
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Süper Lig’de 20 . haftaya toplu bakış
14:05
49 dk
ANKARA FARKI
Ateşkes İsrail'i karıştırdı
15:05
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
10 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:10
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Görevi biten Biden’dan ‘final’ şaşkınlığı: Merdivenleri bulamadı
17:39
2 dk
SESLİ HABER
Trump: Putin’le görüşebilirim
17:48
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/elon-muskin-doge-bakanligindan-ilk-adim-personel-cesitliliginden-sorumlu-konseyi-kaldiracak---1092907357.html
Elon Musk'ın DOGE bakanlığından ilk adım: Personel 'çeşitliliğinden' sorumlu konseyi kaldıracak
Elon Musk'ın DOGE bakanlığından ilk adım: Personel 'çeşitliliğinden' sorumlu konseyi kaldıracak
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, dünkü yemin törenini takiben yaptığı konuşmada "Erkek ve kadın olmak üzere sadece iki cinsiyet olduğu ABD hükümetinin resmi... 21.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-21T16:25+0300
2025-01-21T16:26+0300
dünya
elon musk
donald trump
doge
abd
çeşitlilik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/03/1091119973_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cebbe765a6707a5b7b8272204965285d.jpg
Elon Musk, Donald Trump'ın Oval Ofis'e dönmesinin hemen sonrasında Hükümet Verimliliği Bakanlığı'nın (DOGE) ilk görevini açıkladı. Teknoloji milyarderi, DOGE'un resmi X hesabından yaptığı bir paylaşımın yanına "Başlıyor" diye yazdı. Paylaşımda ABD devlet personelinin resmi sayfasındaki 'Baş Çeşitlilik Görevlileri Yürütme Konseyi' web sitesinin silinmiş gibi gösteriliyor. Musk'ın paylaşımından DOGE'un ilk görevinin ABD devlet personeli arasında LGBT dahil çeşitli cinsiyet, din, ırk ve cinsel tercihi yansıtan kişilerin bulunması için çalışan 'Baş Çeşitlilik Görevlileri Yürütme Konseyi'ni kaldırılacağı şeklinde yorumlandı. ABD Başkanı Trump, yemin töreninde federal hükümet genelinde çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık ofislerini lağvetme niyetini açıkça dile getirmiş "Bugünden itibaren erkek ve kadın olmak üzere sadece iki cinsiyet olduğu ABD hükümetinin resmi politikası olacaktır" demişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/trump-dogumdan-gelen-vatandaslik-hakkini-veto-etti-tartisilan-kararnameyi-imzaladi-1092898946.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/03/1091119973_332:0:3063:2048_1920x0_80_0_0_430c14a744d1678c92154a6a48c9c2ea.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
elon musk, donald trump, doge, abd, çeşitlilik
elon musk, donald trump, doge, abd, çeşitlilik

Elon Musk'ın DOGE bakanlığından ilk adım: Personel 'çeşitliliğinden' sorumlu konseyi kaldıracak

16:25 21.01.2025 (güncellendi: 16:26 21.01.2025)
© Fotoğraf : Brandon BellElon Musk'ın 56 milyar dolarlık ödeme paketi, mahkemece ikinci defa reddedildi
Elon Musk'ın 56 milyar dolarlık ödeme paketi, mahkemece ikinci defa reddedildi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2025
© Fotoğraf : Brandon Bell
Abone ol
ABD Başkanı Donald Trump, dünkü yemin törenini takiben yaptığı konuşmada "Erkek ve kadın olmak üzere sadece iki cinsiyet olduğu ABD hükümetinin resmi politikası olacaktır" açıklaması sonrasında bir adım da Elon Musk'ın DOGE bakanlığından geldi. ABD devlet memurları arasında 'eşitlik ve çeşitlilik' gözeten konseyin kaldırılacağı sinyali verildi.
Elon Musk, Donald Trump'ın Oval Ofis'e dönmesinin hemen sonrasında Hükümet Verimliliği Bakanlığı'nın (DOGE) ilk görevini açıkladı. Teknoloji milyarderi, DOGE'un resmi X hesabından yaptığı bir paylaşımın yanına "Başlıyor" diye yazdı. Paylaşımda ABD devlet personelinin resmi sayfasındaki 'Baş Çeşitlilik Görevlileri Yürütme Konseyi' web sitesinin silinmiş gibi gösteriliyor.
Musk'ın paylaşımından DOGE'un ilk görevinin ABD devlet personeli arasında LGBT dahil çeşitli cinsiyet, din, ırk ve cinsel tercihi yansıtan kişilerin bulunması için çalışan 'Baş Çeşitlilik Görevlileri Yürütme Konseyi'ni kaldırılacağı şeklinde yorumlandı.
ABD Başkanı Trump, yemin töreninde federal hükümet genelinde çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık ofislerini lağvetme niyetini açıkça dile getirmiş "Bugünden itibaren erkek ve kadın olmak üzere sadece iki cinsiyet olduğu ABD hükümetinin resmi politikası olacaktır" demişti.
Donald Trump Kongre'deki törende yemin ederek resmen ABD'nin 47. Başkanı oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2025
DÜNYA
Trump 'doğumdan gelen vatandaşlık hakkına' son verdi: Tartışılan kararnameyi imzaladı
13:12
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала