https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/trump-abddeki-tiktok-yasagini-75-gunlugune-erteledi-1092903958.html
Trump, ABD’deki TikTok yasağını 75 günlüğüne erteledi
Trump, ABD’deki TikTok yasağını 75 günlüğüne erteledi
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki TikTok yasağını 75 günlüğüne erteleyen kararnameyi imzaladı. 21.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-21T14:47+0300
2025-01-21T14:47+0300
2025-01-21T14:44+0300
dünya
abd
donald trump
tiktok
yasak
abd adalet bakanlığı
abd anayasası
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ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'teki tören sırasında imzaladığı çok sayıda başkanlık kararnamelerden biri de TikTok yasağının ertelenmesine yönelik oldu.Beyaz Saray internet sitesinde yayınlanan kararname metninde, “Yönetimime TikTok ile ilgili uygun eylem planını belirleme fırsatını vermek için Başsavcı'ya, bu emrin imzalandığı tarihten itibaren 75 gün boyunca, engelleme yasasını uygulamak için ABD adına hiçbir işlem yapmamasını emrediyorum” ifadesine yer verildi.Kararnamede, ABD Adalet Bakanlığı’nın 75 günlük erteleme süresi dolduktan sonra bile, herhangi bir yabancı uygulamanın dağıtılması, sürdürülmesi veya güncellenmesi için benzer eylem ve cezalar almaması gerektiği belirtiyor.Daha önce ABD Yüksek Mahkemesi, TikTok'un yasağı durdurma talebini reddetmişti. TikTok, yasağın ABD Anayasası’na uygun olarak ifade özgürlüğünü ihlal ettiğini savunmuştu.Trump, sahip olduğu Truth Social sosyal medya platformundan, TikTok yasağına ilişkin yaptığı açıklamada, “Pazartesi günü, yasanın hükümlerinin yürürlüğe girme süresini uzatacak bir kararname yayımlayacağım, böylece ulusal güvenliğimizi korumak için bir anlaşma yapabiliriz” ifadelerini kullanmıştı.Söz konusu kararnameyle TikTok'un yasaklı kalmasını önlemek için destek veren şirketlerin yasal sorumluluğunun olmayacağını da belirten Trump, ancak TikTok'un yarısının ABD'lilere ait olmasını istediğini dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/venezuellali-uzman-trumpin-pragmatik-durusu-daha-hesapli-hale-gelecek-1092901584.html
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abd, donald trump, tiktok, yasak, abd adalet bakanlığı, abd anayasası
abd, donald trump, tiktok, yasak, abd adalet bakanlığı, abd anayasası
Trump, ABD’deki TikTok yasağını 75 günlüğüne erteledi
ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki TikTok yasağını 75 günlüğüne erteleyen kararnameyi imzaladı.
ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'teki tören sırasında imzaladığı çok sayıda başkanlık kararnamelerden biri de TikTok yasağının ertelenmesine yönelik oldu.
Beyaz Saray internet sitesinde yayınlanan kararname metninde, “Yönetimime TikTok ile ilgili uygun eylem planını belirleme fırsatını vermek için Başsavcı'ya, bu emrin imzalandığı tarihten itibaren 75 gün boyunca, engelleme yasasını uygulamak için ABD adına hiçbir işlem yapmamasını emrediyorum” ifadesine yer verildi.
Kararnamede, ABD Adalet Bakanlığı’nın 75 günlük erteleme süresi dolduktan sonra bile, herhangi bir yabancı uygulamanın dağıtılması, sürdürülmesi veya güncellenmesi için benzer eylem ve cezalar almaması gerektiği belirtiyor.
Daha önce ABD Yüksek Mahkemesi, TikTok'un yasağı durdurma talebini reddetmişti. TikTok, yasağın ABD Anayasası’na uygun olarak ifade özgürlüğünü ihlal ettiğini savunmuştu.
Trump, sahip olduğu Truth Social sosyal medya platformundan, TikTok yasağına ilişkin yaptığı açıklamada, “Pazartesi günü, yasanın hükümlerinin yürürlüğe girme süresini uzatacak bir kararname yayımlayacağım, böylece ulusal güvenliğimizi korumak için bir anlaşma yapabiliriz” ifadelerini kullanmıştı.
Söz konusu kararnameyle TikTok'un yasaklı kalmasını önlemek için destek veren şirketlerin yasal sorumluluğunun olmayacağını da belirten Trump, ancak TikTok'un yarısının ABD'lilere ait olmasını istediğini dile getirmişti.