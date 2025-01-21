https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/trump-abddeki-tiktok-yasagini-75-gunlugune-erteledi-1092903958.html

Trump, ABD’deki TikTok yasağını 75 günlüğüne erteledi

Trump, ABD’deki TikTok yasağını 75 günlüğüne erteledi

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki TikTok yasağını 75 günlüğüne erteleyen kararnameyi imzaladı. 21.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-21T14:47+0300

2025-01-21T14:47+0300

2025-01-21T14:44+0300

dünya

abd

donald trump

tiktok

yasak

abd adalet bakanlığı

abd anayasası

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ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'teki tören sırasında imzaladığı çok sayıda başkanlık kararnamelerden biri de TikTok yasağının ertelenmesine yönelik oldu.Beyaz Saray internet sitesinde yayınlanan kararname metninde, “Yönetimime TikTok ile ilgili uygun eylem planını belirleme fırsatını vermek için Başsavcı'ya, bu emrin imzalandığı tarihten itibaren 75 gün boyunca, engelleme yasasını uygulamak için ABD adına hiçbir işlem yapmamasını emrediyorum” ifadesine yer verildi.Kararnamede, ABD Adalet Bakanlığı’nın 75 günlük erteleme süresi dolduktan sonra bile, herhangi bir yabancı uygulamanın dağıtılması, sürdürülmesi veya güncellenmesi için benzer eylem ve cezalar almaması gerektiği belirtiyor.Daha önce ABD Yüksek Mahkemesi, TikTok'un yasağı durdurma talebini reddetmişti. TikTok, yasağın ABD Anayasası’na uygun olarak ifade özgürlüğünü ihlal ettiğini savunmuştu.Trump, sahip olduğu Truth Social sosyal medya platformundan, TikTok yasağına ilişkin yaptığı açıklamada, “Pazartesi günü, yasanın hükümlerinin yürürlüğe girme süresini uzatacak bir kararname yayımlayacağım, böylece ulusal güvenliğimizi korumak için bir anlaşma yapabiliriz” ifadelerini kullanmıştı.Söz konusu kararnameyle TikTok'un yasaklı kalmasını önlemek için destek veren şirketlerin yasal sorumluluğunun olmayacağını da belirten Trump, ancak TikTok'un yarısının ABD'lilere ait olmasını istediğini dile getirmişti.

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abd, donald trump, tiktok, yasak, abd adalet bakanlığı, abd anayasası