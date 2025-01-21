https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/tayvandaki-depremde-6-bina-yikildi-4-kisi-yaralandi-1092882085.html

Tayvan'daki depremde 6 bina yıkıldı, 4 kişi yaralandı

Tayvan'daki depremde 6 bina yıkıldı, 4 kişi yaralandı

Sputnik Türkiye

Tayvan'da meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremde, adanın güneyindeki Tainan şehrinde 6 evin yıkılması sonucu 4 kişi yaralandı. 21.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-21T04:35+0300

2025-01-21T04:35+0300

2025-01-21T04:35+0300

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Tayvan haber ajansı CNA'ya göre, Tainan İtfaiye Bürosu, Nanxi ilçesindeki Minzu Caddesi'nde, tek katlı binaların bulunduğu alanda 6 evin çöktüğünü açıkladı. Deprem sırasında yıkılan evlerdeki 11 kişi kurtarılırken, 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.Bölgedeki 10 evin, deprem ve artçı sarsıntılar nedeniyle ya yıkıldığı ya da hasar gördüğü belirtildi.Tayvan Meteoroloji Bürosu, depremin merkez üssünün Tayvan Adası'nın güneybatısındaki Chiayi ilinin 37.9 kilometre güneybatısında olduğunu ve 6.4 büyüklüğünde gerçekleştiğini açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/tayvanda-64-buyuklugunde-deprem--1092876588.html

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