https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/tayvandaki-depremde-6-bina-yikildi-4-kisi-yaralandi-1092882085.html
Tayvan'daki depremde 6 bina yıkıldı, 4 kişi yaralandı
Tayvan'daki depremde 6 bina yıkıldı, 4 kişi yaralandı
Sputnik Türkiye
Tayvan'da meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremde, adanın güneyindeki Tainan şehrinde 6 evin yıkılması sonucu 4 kişi yaralandı. 21.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-21T04:35+0300
2025-01-21T04:35+0300
2025-01-21T04:35+0300
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Tayvan haber ajansı CNA'ya göre, Tainan İtfaiye Bürosu, Nanxi ilçesindeki Minzu Caddesi'nde, tek katlı binaların bulunduğu alanda 6 evin çöktüğünü açıkladı. Deprem sırasında yıkılan evlerdeki 11 kişi kurtarılırken, 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.Bölgedeki 10 evin, deprem ve artçı sarsıntılar nedeniyle ya yıkıldığı ya da hasar gördüğü belirtildi.Tayvan Meteoroloji Bürosu, depremin merkez üssünün Tayvan Adası'nın güneybatısındaki Chiayi ilinin 37.9 kilometre güneybatısında olduğunu ve 6.4 büyüklüğünde gerçekleştiğini açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/tayvanda-64-buyuklugunde-deprem--1092876588.html
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asya & pasifik, tayvan, tainan, cna, deprem
asya & pasifik, tayvan, tainan, cna, deprem
Tayvan'daki depremde 6 bina yıkıldı, 4 kişi yaralandı
Tayvan'da meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremde, adanın güneyindeki Tainan şehrinde 6 evin yıkılması sonucu 4 kişi yaralandı.
Tayvan haber ajansı CNA'ya göre, Tainan İtfaiye Bürosu, Nanxi ilçesindeki Minzu Caddesi'nde, tek katlı binaların bulunduğu alanda 6 evin çöktüğünü açıkladı. Deprem sırasında yıkılan evlerdeki 11 kişi kurtarılırken, 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Bölgedeki 10 evin, deprem ve artçı sarsıntılar nedeniyle ya yıkıldığı ya da hasar gördüğü belirtildi.
Tayvan Meteoroloji Bürosu, depremin merkez üssünün Tayvan Adası'nın güneybatısındaki Chiayi ilinin 37.9 kilometre güneybatısında olduğunu ve 6.4 büyüklüğünde gerçekleştiğini açıkladı.