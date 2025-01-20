https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/tayvanda-64-buyuklugunde-deprem--1092876588.html
Tayvan'da 6.4 büyüklüğünde deprem
Tayvan'da 6.4 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Tayvan'ın güneyinde 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Görgü tanıkları, Tayvan'ın başkenti Taipei'de binaların sallandığını belirtirken, yetkili makamlar... 20.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-20T19:55+0300
2025-01-20T19:55+0300
2025-01-20T20:40+0300
son depremler
deprem
tayvan
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/10/1092742919_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_34646878f263d3aaa0c9b104e1a31a30.jpg
Tayvan'ın güneyinde 6.4 büyüklüğünde deprem binaları sarsarken tsunami uyarısı yapılmadı.Tayvan'ın güneyinde Chiayi şehrine yakın konumda 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği ifade edildi. Adanın meteoroloji idaresine göre, deprem Taipei'deki binaları sarstı. Depremin derinliği 9 km (6 mil) olarak açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/sanliurfada-korkutan-deprem--1092870607.html
tayvan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/10/1092742919_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_3ebc52c1ac01d0e94161f498192c19c3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
deprem, deprem mi oldu, tayvan deprem, taiwan eartquake
deprem, deprem mi oldu, tayvan deprem, taiwan eartquake
Tayvan'da 6.4 büyüklüğünde deprem
19:55 20.01.2025 (güncellendi: 20:40 20.01.2025)
Tayvan'ın güneyinde 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Görgü tanıkları, Tayvan'ın başkenti Taipei'de binaların sallandığını belirtirken, yetkili makamlar depremin 9 kilometre derinlikte gerçekleştiğini raporladı.
Tayvan'ın güneyinde 6.4 büyüklüğünde deprem binaları sarsarken tsunami uyarısı yapılmadı.
Tayvan'ın güneyinde Chiayi şehrine yakın konumda 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği ifade edildi. Adanın meteoroloji idaresine göre, deprem Taipei'deki binaları sarstı. Depremin derinliği 9 km (6 mil) olarak açıklandı.