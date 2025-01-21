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Slovakya meclisinde bugün Fico hükümetinin güven oylaması yapılacak
Slovakya meclisinde bugün Fico hükümetinin güven oylaması yapılacak
Sputnik Türkiye
Slovakya parlamentosu Ulusal Konseyi’nde bugün muhalefetin talebiyle Robert Fico hükümetinin güven oylaması yapılacak. 21.01.2025, Sputnik Türkiye
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güvenoyu
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Slovakya’da muhalefet partileri, Başbakan Robert Fico’nun Rusya’yla yakın bağlara sahip olduğu iddiasıyla hükümete karşı güvenoyuna başvurdu. Güven oylamasının bugün yapılacağı bildirildi.Fico’nun geçen Aralık ayında Rusya’nın başkenti Moskova’ya gerçekleştirdiği ziyaretin ardından muhalif güçlerin baskısı yoğunlaştı. Slovakya’nın başkenti Bratislava’da protesto gösterileri düzenlenirken sonuncusu en az 15 bin kişi topladı.Hükümetin güvenoyu alabilmesi için en az 75 ‘evet’ oyu alması gerekiyor.Ulusal Konsey Başkan Yardımcısı Andrej Danko, ülkede “başka birinin başbakan olması” için büyük bir baskı olduğunu iddia etti.Daha önce Fico, büyük bir heyetle 9 Mayıs’ta Moskova’ya gelerek Zafer Bayramı geçidine katılacağı bildirilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/trump-selefi-bidenin-aldigi-78-karari-iptal-etti-1092887243.html
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slovakya, robert fico, güvenoyu, andrej danko, rusya
slovakya, robert fico, güvenoyu, andrej danko, rusya

Slovakya meclisinde bugün Fico hükümetinin güven oylaması yapılacak

12:16 21.01.2025 (güncellendi: 12:22 21.01.2025)
© AFP 2023 / SAMUEL KUBANISlovakya - bayrak
Slovakya - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2025
© AFP 2023 / SAMUEL KUBANI
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Slovakya parlamentosu Ulusal Konseyi’nde bugün muhalefetin talebiyle Robert Fico hükümetinin güven oylaması yapılacak.
Slovakya’da muhalefet partileri, Başbakan Robert Fico’nun Rusya’yla yakın bağlara sahip olduğu iddiasıyla hükümete karşı güvenoyuna başvurdu. Güven oylamasının bugün yapılacağı bildirildi.
Fico’nun geçen Aralık ayında Rusya’nın başkenti Moskova’ya gerçekleştirdiği ziyaretin ardından muhalif güçlerin baskısı yoğunlaştı. Slovakya’nın başkenti Bratislava’da protesto gösterileri düzenlenirken sonuncusu en az 15 bin kişi topladı.
Hükümetin güvenoyu alabilmesi için en az 75 ‘evet’ oyu alması gerekiyor.
Ulusal Konsey Başkan Yardımcısı Andrej Danko, ülkede “başka birinin başbakan olması” için büyük bir baskı olduğunu iddia etti.
Daha önce Fico, büyük bir heyetle 9 Mayıs’ta Moskova’ya gelerek Zafer Bayramı geçidine katılacağı bildirilmişti.
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