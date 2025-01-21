https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/slovakya-meclisinde-bugun-fico-hukumetinin-guven-oylamasi-yapilacak-1092896614.html

Slovakya meclisinde bugün Fico hükümetinin güven oylaması yapılacak

Slovakya meclisinde bugün Fico hükümetinin güven oylaması yapılacak

Sputnik Türkiye

Slovakya parlamentosu Ulusal Konseyi’nde bugün muhalefetin talebiyle Robert Fico hükümetinin güven oylaması yapılacak. 21.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-21T12:16+0300

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2025-01-21T12:22+0300

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slovakya

robert fico

güvenoyu

andrej danko

rusya

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Slovakya’da muhalefet partileri, Başbakan Robert Fico’nun Rusya’yla yakın bağlara sahip olduğu iddiasıyla hükümete karşı güvenoyuna başvurdu. Güven oylamasının bugün yapılacağı bildirildi.Fico’nun geçen Aralık ayında Rusya’nın başkenti Moskova’ya gerçekleştirdiği ziyaretin ardından muhalif güçlerin baskısı yoğunlaştı. Slovakya’nın başkenti Bratislava’da protesto gösterileri düzenlenirken sonuncusu en az 15 bin kişi topladı.Hükümetin güvenoyu alabilmesi için en az 75 ‘evet’ oyu alması gerekiyor.Ulusal Konsey Başkan Yardımcısı Andrej Danko, ülkede “başka birinin başbakan olması” için büyük bir baskı olduğunu iddia etti.Daha önce Fico, büyük bir heyetle 9 Mayıs’ta Moskova’ya gelerek Zafer Bayramı geçidine katılacağı bildirilmişti.

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slovakya, robert fico, güvenoyu, andrej danko, rusya