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Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize atmıştı: Yiğit Marcus için kırmızı bülten talep edildi
Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize atmıştı: Yiğit Marcus için kırmızı bülten talep edildi
Sputnik Türkiye
İş insanı Kerem Kamışlı'yı denize atan ve 34 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Yiğit Marcus Aral için kırmızı bülten çıkarılması talep edildi. 21.01.2025, Sputnik Türkiye
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2025-01-21T11:02+0300
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Eski sevgilisi, Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin ile yemek yiyen Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emine Sabancı'nın oğlu Kerem Kamışlı'yı, denize atan ve öldürmeye teşebbüsten 34 yıla kadar hapsi istenen Yiğit Marcus Aral için kırmızı bülten çıkarılması istendi. Marcus, 3.5 yıldır aranıyor.Kıskançlık krizine girmişti Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin'den ayrıldıktan sonra eski sevgilisinin yemek yediği Kerem Kamışlı'yı denize atan Yiğit Marcus Aral'ın davasında yeni bir gelişme yaşandı. 24 Haziran 2021'de Üsküdar'da bir restoranda yaşanan olayın ardından 'olası kastla öldürmeye teşebbüs', 'tehdit', 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek' ve 'hakaret' suçlarından 34 yıla kadar hapis cezası istenen Yiğit Marcus Aral'ın yargılanmasına 30 Kasım 2021 günü başlandıAradan 3,5 yıl geçmesine rağmen ve hakkında yakalama kararı bulunan Aral yine duruşmaya katılmadı.Kırmızı bülten çıkarılsınSabah'ın haberine göre, davanın 13. celsesinde mahkeme, ABD'nin Miami şehrinde yaşadığı bilinen Yiğit Marcus Aral hakkında çıkarılan yakalama kararının henüz infaz edilemediğini belirtti. Müşteki Kerem Kamışlı'nın avukatı bu durum üzerine sanığın kasten duruşmaya katılmadığını belirterek, "Sanık hakaret tehdit, özel hayata ilişkin suçları işlemiştir. Müvekkilin canına kast etmiştir. Kırmızı bülten talebimiz vardır. Hakkında kırmızı bülten kararı verilmesini talep ederiz" dedi. Mahkeme, Yiğit Marcus Aral hakkında çıkarılan yakalama kararının devam etmesi ve infazının beklenmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
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kerem kamışlı, yiğit marcus aral, şevval şahin, kerem kamışlı yiğit marcus aral,

Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize atmıştı: Yiğit Marcus için kırmızı bülten talep edildi

11:02 21.01.2025
© AAMahkeme - dava - duruşma salonu
Mahkeme - dava - duruşma salonu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2025
© AA
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İş insanı Kerem Kamışlı'yı denize atan ve 34 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Yiğit Marcus Aral için kırmızı bülten çıkarılması talep edildi.
Eski sevgilisi, Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin ile yemek yiyen Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emine Sabancı'nın oğlu Kerem Kamışlı'yı, denize atan ve öldürmeye teşebbüsten 34 yıla kadar hapsi istenen Yiğit Marcus Aral için kırmızı bülten çıkarılması istendi. Marcus, 3.5 yıldır aranıyor.

Kıskançlık krizine girmişti

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin'den ayrıldıktan sonra eski sevgilisinin yemek yediği Kerem Kamışlı'yı denize atan Yiğit Marcus Aral'ın davasında yeni bir gelişme yaşandı. 24 Haziran 2021'de Üsküdar'da bir restoranda yaşanan olayın ardından 'olası kastla öldürmeye teşebbüs', 'tehdit', 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek' ve 'hakaret' suçlarından 34 yıla kadar hapis cezası istenen Yiğit Marcus Aral'ın yargılanmasına 30 Kasım 2021 günü başlandı
Aradan 3,5 yıl geçmesine rağmen ve hakkında yakalama kararı bulunan Aral yine duruşmaya katılmadı.

Kırmızı bülten çıkarılsın

Sabah'ın haberine göre, davanın 13. celsesinde mahkeme, ABD'nin Miami şehrinde yaşadığı bilinen Yiğit Marcus Aral hakkında çıkarılan yakalama kararının henüz infaz edilemediğini belirtti. Müşteki Kerem Kamışlı'nın avukatı bu durum üzerine sanığın kasten duruşmaya katılmadığını belirterek, "Sanık hakaret tehdit, özel hayata ilişkin suçları işlemiştir. Müvekkilin canına kast etmiştir. Kırmızı bülten talebimiz vardır. Hakkında kırmızı bülten kararı verilmesini talep ederiz" dedi. Mahkeme, Yiğit Marcus Aral hakkında çıkarılan yakalama kararının devam etmesi ve infazının beklenmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
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