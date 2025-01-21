https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/rusya-bolgelerinde-gece-55-ukrayna-ihasi-imha-edildi-1092885245.html

Rusya bölgelerinde gece 55 Ukrayna İHA’sı imha edildi

Rusya bölgelerinde gece 55 Ukrayna İHA’sı imha edildi

Sputnik Türkiye

Rusya hava savunma güçlerinin gece saatlerinde ülkenin 6 bölgesinde, Ukrayna ordusuna ait 55 uçak tipi insansız hava aracını (İHA) engellediği belirtildi. 21.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-21T07:58+0300

2025-01-21T07:58+0300

2025-01-21T08:05+0300

ukrayna krizi

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ukrayna

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insansız hava aracı (iha)

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, görev başındaki hava savunma sistemlerinin geçen gece boyunca ülkenin 6 bölgesinde 55 Ukrayna İHA’sını imha ettiği ifade edildi.Açıklamaya göre, hava hedeflerinin 22’si Bryansk, 12’si Rostov, 10’u Smolensk, 6’sı Voronej, 4’ü Saratov ve biri Kursk bölgesinde vuruldu.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/ukrayna-ordusu-herson-bolgesinde-bir-yerlesimi-himarsla-vurdu-iki-olu-19-yarali-1092865443.html

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