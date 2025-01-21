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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/rusya-bolgelerinde-gece-55-ukrayna-ihasi-imha-edildi-1092885245.html
Rusya bölgelerinde gece 55 Ukrayna İHA’sı imha edildi
Rusya bölgelerinde gece 55 Ukrayna İHA’sı imha edildi
Sputnik Türkiye
Rusya hava savunma güçlerinin gece saatlerinde ülkenin 6 bölgesinde, Ukrayna ordusuna ait 55 uçak tipi insansız hava aracını (İHA) engellediği belirtildi. 21.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-21T07:58+0300
2025-01-21T08:05+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
hava savunma
hava savunma sistemi
ukrayna
ukrayna ordusu
insansız hava aracı (iha)
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, görev başındaki hava savunma sistemlerinin geçen gece boyunca ülkenin 6 bölgesinde 55 Ukrayna İHA’sını imha ettiği ifade edildi.Açıklamaya göre, hava hedeflerinin 22’si Bryansk, 12’si Rostov, 10’u Smolensk, 6’sı Voronej, 4’ü Saratov ve biri Kursk bölgesinde vuruldu.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/ukrayna-ordusu-herson-bolgesinde-bir-yerlesimi-himarsla-vurdu-iki-olu-19-yarali-1092865443.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, bryansk, rostov, smolensk, voronej, saratov, kursk
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, bryansk, rostov, smolensk, voronej, saratov, kursk

Rusya bölgelerinde gece 55 Ukrayna İHA’sı imha edildi

07:58 21.01.2025 (güncellendi: 08:05 21.01.2025)
© Sputnik / Yevgeniy BiyatovRus hava savunma sistemi Strela-10
Rus hava savunma sistemi Strela-10 - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2025
© Sputnik / Yevgeniy Biyatov
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Rusya hava savunma güçlerinin gece saatlerinde ülkenin 6 bölgesinde, Ukrayna ordusuna ait 55 uçak tipi insansız hava aracını (İHA) engellediği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, görev başındaki hava savunma sistemlerinin geçen gece boyunca ülkenin 6 bölgesinde 55 Ukrayna İHA’sını imha ettiği ifade edildi.
Açıklamaya göre, hava hedeflerinin 22’si Bryansk, 12’si Rostov, 10’u Smolensk, 6’sı Voronej, 4’ü Saratov ve biri Kursk bölgesinde vuruldu.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
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