https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/ukrayna-ordusu-herson-bolgesinde-bir-yerlesimi-himarsla-vurdu-iki-olu-19-yarali-1092865443.html

Ukrayna ordusu Herson Bölgesi’nde bir yerleşimi HIMARS’la vurdu: İki ölü, 19 yaralı

Ukrayna ordusu Herson Bölgesi’nde bir yerleşimi HIMARS’la vurdu: İki ölü, 19 yaralı

Sputnik Türkiye

Rusya Federasyonu’na bağlı Herson Bölgesi’nin Behterı köyüne Ukrayna ordusu tarafından düzenlenen füze saldırısında iki kişinin yaşamını yitirdiği, 19 kişinin... 20.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-20T14:10+0300

2025-01-20T14:10+0300

2025-01-20T14:10+0300

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herson

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Herson Valiliği’nden Sputnik’e yapılan açıklamada, “Ukrayna ordusu, Behteri köyündeki bir okulu, Amerikan DPICM mühimmatlı HIMARS çok namlulu roketatar kullanarak vurdu” ifadesine yer verildi.Saldırıda iki kişinin yaşamını yitirdiği, 19 kişinin daha yaralandığı bildirilirken yaralılar arasında, ikisi ağır üç çocuğun olduğu kaydedildi.Bir yetişkin kişinin daha durumunun ağır olduğu ifade edildi.Saldırının sabah saat 8.00 sularında meydana geldiğini açıklayan Herson Valisi Vladimir Saldo, iki füzenin okul yakınına isabet ettiğini kaydederek füzelerin misket bombalar taşıdığını belirtti.Ukrayna ordusu, askeri yardım paketlerinin bir parçası olarak ABD'den misket bombaları alıyor. Bu bombalar 123 ülkenin onayladığı uluslararası bir sözleşme ile yasaklandı, ama ABD ve Ukrayna bu ülkeler arasında yer almıyor. Misket bombaları patladığında etrafa daha küçük mühimmatlar saçar ve bunların bazıları teknik nedenlerden dolayı patlamıyor. Bu durum da sivilleri tehlikeye atıyor, zira patlamamış mühimmat mayın haline gelir ve çatışma bittikten çok sonra bile insanları öldürebiliyor ya da sakat bırakabiliyor.

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rusya, herson, vladimir saldo, ukrayna, ukrayna ordusu, himars, misket bombası, ölü, yaralı