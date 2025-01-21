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Rus Senatör Kosaçev: Artık çok daha fazla soru işareti var
Rus Senatör Kosaçev: Artık çok daha fazla soru işareti var
Sputnik Türkiye
Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev, ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasının ardından planlarına ilişkin soruların arttığını... 21.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-21T02:42+0300
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Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev Telegram kanalında, ABD Başkanı Donald Trump'ın yemin töreni ve gelecek süreç hakkında açıklamalarda bulundu.Açıklamasında Kosaçev, “Kısaca ifade etmek gerekirse, Trump'ın açılış konuşması dikkatlice ayarlanmıştı ve sadece yeni seçilen başkanın gerçekleştirilebilirliğinden ve başarısından emin olduğu pozisyonları içeriyordu, hatta iki cinsiyete dönüş ve Mars'a insanlı uçuş da buna dahildi. İşte bu nedenle bu konuşmada dile getirilmeyenlere dikkat etmek önemlidir” şeklinde konuştu. Senatör, Rusya'nın çıkarlarıyla ilgili önemli sorular olduğunu vurgulayarak, "Trump'ın ABD'yi enerji süper gücü haline getirme çabası ve dünya pazarlarını Amerikan petrolü ile doldurma isteği, tek bir "kesişme" noktasıdır. Bu, yalnızca Rusya'da değil, diğer petrol üretici ülkelerde de izlenecek önemli bir durumdur" ifadelerinde bulundu. Senatör ayrıca, stratejik istikrar, silah kontrolü, kolektif güvenlik ve Ukrayna krizi konularının tartışılmamasının Trump'ın bu konularda net bir pozisyona sahip olmadığına işaret edebileceğini vurguladı.Senatör açıklamasını, "Açık bir tavır, hem potansiyel ortakların argümanlarını dinlemeye istekli olmayı ifade edebilir, hem de tam tersine, nihayetinde bu argümanları aynı potansiyel ortakların başlarına indirmek için kendi argümanlarını mükemmelleştirme niyetini gösterebilir. Genel olarak, daha önce olduğundan çok daha fazla soru işareti var" şeklinde sonlandırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/slutskiy-rusya-ve-abdnin-iliskilerini-duzeltmesi-uzun-yillar-alabilir--1092881103.html
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donald trump, konstantin kosaçev, ukrayna, yemin töreni
donald trump, konstantin kosaçev, ukrayna, yemin töreni

Rus Senatör Kosaçev: Artık çok daha fazla soru işareti var

02:42 21.01.2025
© Sputnik / Максим БлиновRusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2025
© Sputnik / Максим Блинов
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Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev, ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasının ardından planlarına ilişkin soruların arttığını söyledi.
Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev Telegram kanalında, ABD Başkanı Donald Trump'ın yemin töreni ve gelecek süreç hakkında açıklamalarda bulundu.
Açıklamasında Kosaçev, “Kısaca ifade etmek gerekirse, Trump'ın açılış konuşması dikkatlice ayarlanmıştı ve sadece yeni seçilen başkanın gerçekleştirilebilirliğinden ve başarısından emin olduğu pozisyonları içeriyordu, hatta iki cinsiyete dönüş ve Mars'a insanlı uçuş da buna dahildi. İşte bu nedenle bu konuşmada dile getirilmeyenlere dikkat etmek önemlidir” şeklinde konuştu.
Senatör, Rusya'nın çıkarlarıyla ilgili önemli sorular olduğunu vurgulayarak, "Trump'ın ABD'yi enerji süper gücü haline getirme çabası ve dünya pazarlarını Amerikan petrolü ile doldurma isteği, tek bir "kesişme" noktasıdır. Bu, yalnızca Rusya'da değil, diğer petrol üretici ülkelerde de izlenecek önemli bir durumdur" ifadelerinde bulundu.
Senatör ayrıca, stratejik istikrar, silah kontrolü, kolektif güvenlik ve Ukrayna krizi konularının tartışılmamasının Trump'ın bu konularda net bir pozisyona sahip olmadığına işaret edebileceğini vurguladı.
Senatör açıklamasını, "Açık bir tavır, hem potansiyel ortakların argümanlarını dinlemeye istekli olmayı ifade edebilir, hem de tam tersine, nihayetinde bu argümanları aynı potansiyel ortakların başlarına indirmek için kendi argümanlarını mükemmelleştirme niyetini gösterebilir. Genel olarak, daha önce olduğundan çok daha fazla soru işareti var" şeklinde sonlandırdı.
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