Kartalkaya'da tatil yapıyordu, : Mahsun Kırmızıgül'den yangın açıklaması

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Her sigara tüketicisi potansiyel bir elektronik sigara tüketicisidir'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Rojin Kabaiş'in ölümü: Soruşturmaya yeni savcı atandı, aile gizlilik kararının kaldırılmasını istedi
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:05
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Türkiye Raporu'na göre Mansur Yavaş en başarılı siyasetçi seçildi
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Mesleklerin oluşmasının temel sebebi nedir?
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Tarımda kullanılan güneş enerjisi santralleri: ‘Türkiye, TarımGES ile 15 GW’lik potansiyel yaratabilir’
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Trump'ın yemin töreni öncesi Trump'tan beklentiler neler?
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:07
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'İş verenlerin yararına olacak bir düzenleme geliyor'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
11 dk
YERİ VE ZAMANI
Fahiş fiyat talep eden özel okullara inceleme
09:12
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
29 dk
YAZI - YORUM
Gözaltına alınan Ümit Özdağ hakkındaki suç duyurusunun detayları
11:29
32 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
GÜN ORTASI
Siyasilerden Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına tepki
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/kartalkayada-tatil-yapiyordu--mahsun-kirmizigulden-yangin-aciklamasi-1092896386.html
Kartalkaya'da tatil yapıyordu, : Mahsun Kırmızıgül'den yangın açıklaması
Kartalkaya'da tatil yapıyordu, : Mahsun Kırmızıgül'den yangın açıklaması
Sputnik Türkiye
Mahsun Kırmızıgül, yarıyıl tatilinde kızı Lavin ile birlikte Kartalkaya'ya gitti. Kırmızıgül, konakladığı otelin yanındaki Grand Kartal'ın yanmasıyla büyük bir... 21.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-21T12:21+0300
2025-01-21T12:21+0300
türkiye
mahsun kırmızgül
mahsun kırmızıgül
yangın
kartalkaya
bolu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/15/1067328356_0:0:1819:1023_1920x0_80_0_0_c2fdff4fd52dbcbaf3afecad3007b2db.jpg
Habetürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Mahsun Kırmızıgül, 8 yaşındaki kızı Lavin ile yarıyıl tatili için Kartalkaya'ya gitti.Gece saatlerinde, Kırmızıgül ve kızının konakladığı otelin yanında bulunan Grand Kartalkaya'da yangın çıktı. 'Çok üzgünüm'Mahsun Kırmızıgül, konakladığı otelin yanındaki Grand Kartal Oteli'nin yanmasıyla büyük bir üzüntü yaşadı. Kırmızıgül, hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı dilerken "Hepimiz büyük bir şok yaşadık. Çok üzgünüm. Büyük bir acı. Yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/boluda-yanan-otelin-ici-goruntulendi-hala-yanan-odalar-var-1092892849.html
türkiye
kartalkaya
bolu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/15/1067328356_379:0:1819:1080_1920x0_80_0_0_77ab64e2d72c952ad3ccc00dd97dc896.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
mahsun kırmızıgül, kartalkaya, bolu yangın
mahsun kırmızıgül, kartalkaya, bolu yangın

Kartalkaya'da tatil yapıyordu, : Mahsun Kırmızıgül'den yangın açıklaması

12:21 21.01.2025
© İHAMahsun Kırmızıgül
Mahsun Kırmızıgül - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2025
© İHA
Abone ol
Mahsun Kırmızıgül, yarıyıl tatilinde kızı Lavin ile birlikte Kartalkaya'ya gitti. Kırmızıgül, konakladığı otelin yanındaki Grand Kartal'ın yanmasıyla büyük bir şok yaşadı. Ünlü şarkıcı, hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı dilerken "Çok üzgünüm" dedi
Habetürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Mahsun Kırmızıgül, 8 yaşındaki kızı Lavin ile yarıyıl tatili için Kartalkaya'ya gitti.
Gece saatlerinde, Kırmızıgül ve kızının konakladığı otelin yanında bulunan Grand Kartalkaya'da yangın çıktı.

'Çok üzgünüm'

Mahsun Kırmızıgül, konakladığı otelin yanındaki Grand Kartal Oteli'nin yanmasıyla büyük bir üzüntü yaşadı. Kırmızıgül, hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı dilerken "Hepimiz büyük bir şok yaşadık. Çok üzgünüm. Büyük bir acı. Yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.
Bolu'da yanan otelin içi görüntülendi: Hala yanan odalar var - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2025
TÜRKİYE
Bolu'da yanan otelin içi görüntülendi: Hala yanan odalar var
11:40
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала