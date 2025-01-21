https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/kartalkayada-tatil-yapiyordu--mahsun-kirmizigulden-yangin-aciklamasi-1092896386.html
Kartalkaya'da tatil yapıyordu, : Mahsun Kırmızıgül'den yangın açıklaması
Kartalkaya'da tatil yapıyordu, : Mahsun Kırmızıgül'den yangın açıklaması
Sputnik Türkiye
Mahsun Kırmızıgül, yarıyıl tatilinde kızı Lavin ile birlikte Kartalkaya'ya gitti. Kırmızıgül, konakladığı otelin yanındaki Grand Kartal'ın yanmasıyla büyük bir... 21.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-21T12:21+0300
2025-01-21T12:21+0300
2025-01-21T12:21+0300
türkiye
mahsun kırmızgül
mahsun kırmızıgül
yangın
kartalkaya
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Habetürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Mahsun Kırmızıgül, 8 yaşındaki kızı Lavin ile yarıyıl tatili için Kartalkaya'ya gitti.Gece saatlerinde, Kırmızıgül ve kızının konakladığı otelin yanında bulunan Grand Kartalkaya'da yangın çıktı. 'Çok üzgünüm'Mahsun Kırmızıgül, konakladığı otelin yanındaki Grand Kartal Oteli'nin yanmasıyla büyük bir üzüntü yaşadı. Kırmızıgül, hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı dilerken "Hepimiz büyük bir şok yaşadık. Çok üzgünüm. Büyük bir acı. Yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/boluda-yanan-otelin-ici-goruntulendi-hala-yanan-odalar-var-1092892849.html
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mahsun kırmızıgül, kartalkaya, bolu yangın
mahsun kırmızıgül, kartalkaya, bolu yangın
Kartalkaya'da tatil yapıyordu, : Mahsun Kırmızıgül'den yangın açıklaması
Mahsun Kırmızıgül, yarıyıl tatilinde kızı Lavin ile birlikte Kartalkaya'ya gitti. Kırmızıgül, konakladığı otelin yanındaki Grand Kartal'ın yanmasıyla büyük bir şok yaşadı. Ünlü şarkıcı, hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı dilerken "Çok üzgünüm" dedi
Habetürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Mahsun Kırmızıgül, 8 yaşındaki kızı Lavin ile yarıyıl tatili için Kartalkaya'ya gitti.
Gece saatlerinde, Kırmızıgül ve kızının konakladığı otelin yanında bulunan Grand Kartalkaya'da yangın çıktı.
Mahsun Kırmızıgül, konakladığı otelin yanındaki Grand Kartal Oteli'nin yanmasıyla büyük bir üzüntü yaşadı. Kırmızıgül, hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı dilerken "Hepimiz büyük bir şok yaşadık. Çok üzgünüm. Büyük bir acı. Yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.