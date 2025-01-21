https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/kartalkayada-tatil-yapiyordu--mahsun-kirmizigulden-yangin-aciklamasi-1092896386.html

Kartalkaya'da tatil yapıyordu, : Mahsun Kırmızıgül'den yangın açıklaması

Kartalkaya'da tatil yapıyordu, : Mahsun Kırmızıgül'den yangın açıklaması

Sputnik Türkiye

Mahsun Kırmızıgül, yarıyıl tatilinde kızı Lavin ile birlikte Kartalkaya'ya gitti. Kırmızıgül, konakladığı otelin yanındaki Grand Kartal'ın yanmasıyla büyük bir... 21.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-21T12:21+0300

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türkiye

mahsun kırmızgül

mahsun kırmızıgül

yangın

kartalkaya

bolu

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Habetürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Mahsun Kırmızıgül, 8 yaşındaki kızı Lavin ile yarıyıl tatili için Kartalkaya'ya gitti.Gece saatlerinde, Kırmızıgül ve kızının konakladığı otelin yanında bulunan Grand Kartalkaya'da yangın çıktı. 'Çok üzgünüm'Mahsun Kırmızıgül, konakladığı otelin yanındaki Grand Kartal Oteli'nin yanmasıyla büyük bir üzüntü yaşadı. Kırmızıgül, hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı dilerken "Hepimiz büyük bir şok yaşadık. Çok üzgünüm. Büyük bir acı. Yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/boluda-yanan-otelin-ici-goruntulendi-hala-yanan-odalar-var-1092892849.html

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