https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/mourinhonun-adanadaki-ilk-11-tercihinin-nedeni-ortaya-cikti-samandirayi-influenza-a-vurdu-1092887102.html
Mourinho'nun Adana'daki ilk 11 tercihinin nedeni ortaya çıktı: Samandıra'yı Influenza A vurdu
Mourinho'nun Adana'daki ilk 11 tercihinin nedeni ortaya çıktı: Samandıra'yı Influenza A vurdu
Sputnik Türkiye
Jose Mourinho'nun Adana Demirspor maçında yaptığı rotasyonun perde arkası aralandı. Mourinho'nun tercihlerinin taktik gereği değil hastalık sebepli olduğu... 21.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-21T09:46+0300
2025-01-21T09:46+0300
2025-01-21T09:46+0300
spor
jose mourinho
fenerbahçe
ali koç
mert müldür
adana
süper lig
adana demirspor
dusan tadic
mert hakan yandaş
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Süper Lig'de son oynanan Adana Demirspor deplasmanında ilk 11'de sürpriz tercihler yapmıştı. Oyuncu rotasyonu eleştirilmişti: Sebebi belli olduMourinho'nun rotasyonunun taktik gereği değil hastalık kaynaklı olduğu ortaya çıktı.Fenerbahçe'de Influenza A kriziHürriyet'in haberine göre Fenerbahçe'de 6 futbolcu ve tercümanın Influenza A Virüsü kaptı. Sarı-lacivertlilerde Dusan Tadic, Osayi-Samuel, Mert Müldür, Saint-Maximin, Mert Hakan Yandaş ve Szymanski ile tercüman Sinan Levi hastalığı şiddetli yaşadı.Maximin ve Sinan Levi, Adana'ya gidemedi. Mert Müldür ise fedakarlık göstererek 90 dakika sahada kaldı. Dusan Tadic ve Osayi-Samuel ise vitamin takviyeleriyle ikinci yarıda görev yapabildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/istanbulda-alarm-hastaneler-doldu-tasti-vakalar-artti-1092848581.html
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jose mourinho, fenerbahçe, ali koç, mert müldür, adana, süper lig, adana demirspor, dusan tadic, mert hakan yandaş, influenza, grip
jose mourinho, fenerbahçe, ali koç, mert müldür, adana, süper lig, adana demirspor, dusan tadic, mert hakan yandaş, influenza, grip
Mourinho'nun Adana'daki ilk 11 tercihinin nedeni ortaya çıktı: Samandıra'yı Influenza A vurdu
Jose Mourinho'nun Adana Demirspor maçında yaptığı rotasyonun perde arkası aralandı. Mourinho'nun tercihlerinin taktik gereği değil hastalık sebepli olduğu belirtildi. İşte Fenerbahçe'deki sıkıntının detayları...
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Süper Lig'de son oynanan Adana Demirspor deplasmanında ilk 11'de sürpriz tercihler yapmıştı.
Oyuncu rotasyonu eleştirilmişti: Sebebi belli oldu
Mourinho'nun rotasyonunun taktik gereği değil hastalık kaynaklı olduğu ortaya çıktı.
Fenerbahçe'de Influenza A krizi
Hürriyet'in haberine göre Fenerbahçe'de 6 futbolcu ve tercümanın Influenza A Virüsü kaptı. Sarı-lacivertlilerde Dusan Tadic, Osayi-Samuel, Mert Müldür, Saint-Maximin, Mert Hakan Yandaş ve Szymanski ile tercüman Sinan Levi hastalığı şiddetli yaşadı.
Maximin ve Sinan Levi, Adana'ya gidemedi. Mert Müldür ise fedakarlık göstererek 90 dakika sahada kaldı. Dusan Tadic ve Osayi-Samuel ise vitamin takviyeleriyle ikinci yarıda görev yapabildi.