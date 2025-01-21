https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/mourinhonun-adanadaki-ilk-11-tercihinin-nedeni-ortaya-cikti-samandirayi-influenza-a-vurdu-1092887102.html

Mourinho'nun Adana'daki ilk 11 tercihinin nedeni ortaya çıktı: Samandıra'yı Influenza A vurdu

Mourinho'nun Adana'daki ilk 11 tercihinin nedeni ortaya çıktı: Samandıra'yı Influenza A vurdu

Sputnik Türkiye

Jose Mourinho'nun Adana Demirspor maçında yaptığı rotasyonun perde arkası aralandı. Mourinho'nun tercihlerinin taktik gereği değil hastalık sebepli olduğu... 21.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-21T09:46+0300

2025-01-21T09:46+0300

2025-01-21T09:46+0300

spor

jose mourinho

fenerbahçe

ali koç

mert müldür

adana

süper lig

adana demirspor

dusan tadic

mert hakan yandaş

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Süper Lig'de son oynanan Adana Demirspor deplasmanında ilk 11'de sürpriz tercihler yapmıştı. Oyuncu rotasyonu eleştirilmişti: Sebebi belli olduMourinho'nun rotasyonunun taktik gereği değil hastalık kaynaklı olduğu ortaya çıktı.Fenerbahçe'de Influenza A kriziHürriyet'in haberine göre Fenerbahçe'de 6 futbolcu ve tercümanın Influenza A Virüsü kaptı. Sarı-lacivertlilerde Dusan Tadic, Osayi-Samuel, Mert Müldür, Saint-Maximin, Mert Hakan Yandaş ve Szymanski ile tercüman Sinan Levi hastalığı şiddetli yaşadı.Maximin ve Sinan Levi, Adana'ya gidemedi. Mert Müldür ise fedakarlık göstererek 90 dakika sahada kaldı. Dusan Tadic ve Osayi-Samuel ise vitamin takviyeleriyle ikinci yarıda görev yapabildi.

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jose mourinho, fenerbahçe, ali koç, mert müldür, adana, süper lig, adana demirspor, dusan tadic, mert hakan yandaş, influenza, grip