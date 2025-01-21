https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/meslekten-men-davasinda-hakim-karsisina-cikan-prof-dr-canan-karatay-suclamalara-cocuk-bile-inanmaz-1092904432.html
Meslekten men davasında hakim karşısına çıkan Prof. Dr. Canan Karatay: 'Suçlamalara çocuk bile inanmaz'
Meslekten men davasında hakim karşısına çıkan Prof. Dr. Canan Karatay: 'Suçlamalara çocuk bile inanmaz'
Sputnik Türkiye
Yaptığı açıklamalarla tartışmalara neden olan Prof. Dr. Canan Karatay, meslekten men davasında hakim karşısına çıktı. Bir hastasının ölümüne neden olmakla... 21.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-21T14:52+0300
2025-01-21T14:52+0300
2025-01-21T14:52+0300
sağlik
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meslekten men davası
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İç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, kanser hastası Ceyhun Ülker'in uyguladığı tedavi nedeniyle hayatını kaybetmesine neden olduğu iddiasıyla açılan 'meslekten men' edilmesine yönelik davada hakim karşısına çıktı. Ülker'i 'tüm ilaçlar iptal' diyerek bolca tuz kullanmasını tavsiye ederek ölümüne neden olduğu iddialarına karşılık Prof. Dr. Karatay, "4 sene görmediğim bir hasta yüzünden suçlanıyorum. Buna çocuk bile inanmaz" diyerek kendini savundu.Hayatını kaybeden Ceyhun Ülker adına şikayetçi olan Hürriyet Ülker'in, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği şikayet dilekçesine göre Ceyhun Ülker'e 2014'te yüksek tansiyon sorunuyla gittiği Yeditepe Üniversitesi'nde anjiyo yapılmış, 5 damarın yüzde 80-95 seviyesinde tıkalı olduğu belirtilerek, Bypass önerilmişti. Doğru hekim ve hastaneyi bulmak için gittiği farklı hastanelerde de tanı hep aynı söylenmişti.Tahlil yapmadan kalp değil şeker hastası teşhisi koydu iddiası Sabah'ın haberine göre, 2016'da televizyondan tanıdığı ve giderek de inandırıcı bulduğu Prof. Dr. Canan Karatay'ın çalıştığı özel hastaneye gitmiş, iddiaya göre herhangi bir tahlil veya ileri düzeyde görüntüleme yapılmadan, anjiyo raporlarına bakılmadan, Ülker'e kalp hastası değil şeker hastası olduğu, asıl sorunun yaşam biçiminden kaynaklandığı söylenmişti.'Tüm ilaçlar iptal'Prof. Dr. Karatay "Tüm ilaçlar iptal" diyerek bolca tuz kullanmasını tavsiye etmişti. 4 yıl boyunca uygulanan bu ve benzeri 'doğal' tedaviler sonrası Ülker'in böbrekleri iflas etmiş, nakille hayatta kalarak kalıcı engellilik hali oluşmuştu. Süreç içinde de kansere yakalanarak 8 Kasım 2024 günü hayatını kaybetmişti.Meslekten men davasında hakim karşısına çıktıHürriyet Ülker savcılığa sunduğu şikayet dilekçesinde Prof. Dr. Canan Karatay'ın "meslekten men" edilmesini talep etmişti. Hürriyet Ülker, Kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'a, eşinin ölümüne yol açan tedavi süreci nedeniyle meslekten men edilmesi talebiyle dava açmıştı. İstanbul Anadolu 4. Tüketici Mahkemesi'ndeki davada bugün Canan Karatay'ın yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya davalı Karatay katılırken taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu.'4 sene görmediğin bir hasta yüzünden suçlanıyorum'Duruşmada ifade veren Prof. Dr. Karatay hastayı ilk kez 2016 yılında gördüğünü ve 3-4 sene takibini yaptığını belirterek kendini şöyle savundu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/canan-karatay-magdurlari-platformu-kuruldu-9-ocakta-meslekten-men-talebiyle-hakim-karsisina-cikacak-1092316396.html
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Meslekten men davasında hakim karşısına çıkan Prof. Dr. Canan Karatay: 'Suçlamalara çocuk bile inanmaz'
Yaptığı açıklamalarla tartışmalara neden olan Prof. Dr. Canan Karatay, meslekten men davasında hakim karşısına çıktı. Bir hastasının ölümüne neden olmakla suçlanan Karatay suçlamaların saçma olduğunu söyledi.
İç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, kanser hastası Ceyhun Ülker'in uyguladığı tedavi nedeniyle hayatını kaybetmesine neden olduğu iddiasıyla açılan 'meslekten men' edilmesine yönelik davada hakim karşısına çıktı. Ülker'i 'tüm ilaçlar iptal' diyerek bolca tuz kullanmasını tavsiye ederek ölümüne neden olduğu iddialarına karşılık Prof. Dr. Karatay, "4 sene görmediğim bir hasta yüzünden suçlanıyorum. Buna çocuk bile inanmaz" diyerek kendini savundu.
Hayatını kaybeden Ceyhun Ülker adına şikayetçi olan Hürriyet Ülker'in, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği şikayet dilekçesine göre Ceyhun Ülker'e 2014'te yüksek tansiyon sorunuyla gittiği Yeditepe Üniversitesi'nde anjiyo yapılmış, 5 damarın yüzde 80-95 seviyesinde tıkalı olduğu belirtilerek, Bypass önerilmişti. Doğru hekim ve hastaneyi bulmak için gittiği farklı hastanelerde de tanı hep aynı söylenmişti.
Tahlil yapmadan kalp değil şeker hastası teşhisi koydu iddiası
Sabah'ın haberine göre, 2016'da televizyondan tanıdığı ve giderek de inandırıcı bulduğu Prof. Dr. Canan Karatay'ın çalıştığı özel hastaneye gitmiş, iddiaya göre herhangi bir tahlil veya ileri düzeyde görüntüleme yapılmadan, anjiyo raporlarına bakılmadan, Ülker'e kalp hastası değil şeker hastası olduğu, asıl sorunun yaşam biçiminden kaynaklandığı söylenmişti.
Prof. Dr. Karatay "Tüm ilaçlar iptal" diyerek bolca tuz kullanmasını tavsiye etmişti. 4 yıl boyunca uygulanan bu ve benzeri 'doğal' tedaviler sonrası Ülker'in böbrekleri iflas etmiş, nakille hayatta kalarak kalıcı engellilik hali oluşmuştu. Süreç içinde de kansere yakalanarak 8 Kasım 2024 günü hayatını kaybetmişti.
Meslekten men davasında hakim karşısına çıktı
Hürriyet Ülker savcılığa sunduğu şikayet dilekçesinde Prof. Dr. Canan Karatay'ın "meslekten men" edilmesini talep etmişti. Hürriyet Ülker, Kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'a, eşinin ölümüne yol açan tedavi süreci nedeniyle meslekten men edilmesi talebiyle dava açmıştı. İstanbul Anadolu 4. Tüketici Mahkemesi'ndeki davada bugün Canan Karatay'ın yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya davalı Karatay katılırken taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu.
'4 sene görmediğin bir hasta yüzünden suçlanıyorum'
Duruşmada ifade veren Prof. Dr. Karatay hastayı ilk kez 2016 yılında gördüğünü ve 3-4 sene takibini yaptığını belirterek kendini şöyle savundu:
"Muayene sırasında ve devamında hasta çok iyi oldu ve daha sonra geldi bana teşekkür etti. 2020 yılından sonra 4 yıl hastayı ben hiç görmedim, ben 4 yıldır görmediğim bir hasta yüzünden suçlanıyorum. Buna çocuk bile inanmaz. Hasta şeker hastası olduğu için tansiyonu yüksekti, vücudu tuzsuz olduğu için de tansiyonu yüksekti, alkol ve sigara kullanıyordu. Hastaya diyabet beslenme listesi verildi ve Karatay diyet uygulanması önerildi. Alkol ve aşırı meyve kullanımının bırakılması önerildi. Hastaya 2016 yılına kadar şeker hastası olduğu söylenmemiş ancak 2005 teki kayıtlarında ürik asit yüksekliği vardı. Benim önerim ve tedavilerim sonucu ürik asit düşmeye başlamıştır. Kalbinde çarpıntı vardı, benim önerilerim ve tedavilerim sayesinde değerleri düzeldi. Diğer birçok risk faktörleri de benim tedavi ve önerilerim sayesinde düzelmiştir.