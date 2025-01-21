https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/meksika-devlet-baskani-sheinbaumdan-trumpa-yanit-1092916428.html

Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum'dan Trump'a yanıt

Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum'dan Trump'a yanıt

Sputnik Türkiye

Meksika Körfezi'nin adını Amerika Körfezi olarak değiştireceğini söyleyen ABD Başkanı Donald Trump'a Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum'dan yanıt geldi... 21.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-21T21:42+0300

2025-01-21T21:42+0300

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meksika körfezi

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haberler

amerika

meksika

dünya

claudia sheinbaum

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Yemin ederek göreve başlayan ABD'nin 47. Donald Trump yemin töreninde yaptığı konuşmada Meksika Körfezi ile ilgili "Meksika Körfezi'nin adını Amerika Körfezi olarak değiştireceğiz" ifadesini kullandı. Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum Trump'ın sözlerine "Bu bölgeye Amerika Körfezi diyorlar, bizim için hala Meksika Körfezi'dir ve tüm dünya için de böyledir" dedi.Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında konuşan Sheinbaum, "ABD'nin kıta sahanlığına karşılık gelen bu bölgeye Amerika Körfezi diyorlar, bizim için hala Meksika Körfezi'dir ve tüm dünya için de böyledir" ifadesini kullandı.ABD ile göçmenler konusunda kısa sürede diyalog kurulmasını arzu ettiklerini dile getiren Sheinbaum şunları ifade etti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/abdde-ikinci-trump-donemi-resmen-basladi-1092876811.html

meksika körfezi

amerika

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meksika körfezi, abd, haberler, amerika, meksika, claudia sheinbaum