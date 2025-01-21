https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/meksika-devlet-baskani-sheinbaumdan-trumpa-yanit-1092916428.html
Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum'dan Trump'a yanıt
Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum'dan Trump'a yanıt
Sputnik Türkiye
Meksika Körfezi'nin adını Amerika Körfezi olarak değiştireceğini söyleyen ABD Başkanı Donald Trump'a Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum'dan yanıt geldi... 21.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-21T21:42+0300
2025-01-21T21:42+0300
2025-01-21T21:59+0300
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meksika
dünya
claudia sheinbaum
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Yemin ederek göreve başlayan ABD'nin 47. Donald Trump yemin töreninde yaptığı konuşmada Meksika Körfezi ile ilgili "Meksika Körfezi'nin adını Amerika Körfezi olarak değiştireceğiz" ifadesini kullandı. Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum Trump'ın sözlerine "Bu bölgeye Amerika Körfezi diyorlar, bizim için hala Meksika Körfezi'dir ve tüm dünya için de böyledir" dedi.Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında konuşan Sheinbaum, "ABD'nin kıta sahanlığına karşılık gelen bu bölgeye Amerika Körfezi diyorlar, bizim için hala Meksika Körfezi'dir ve tüm dünya için de böyledir" ifadesini kullandı.ABD ile göçmenler konusunda kısa sürede diyalog kurulmasını arzu ettiklerini dile getiren Sheinbaum şunları ifade etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/abdde-ikinci-trump-donemi-resmen-basladi-1092876811.html
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meksika körfezi, abd, haberler, amerika, meksika, claudia sheinbaum
meksika körfezi, abd, haberler, amerika, meksika, claudia sheinbaum
Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum'dan Trump'a yanıt
21:42 21.01.2025 (güncellendi: 21:59 21.01.2025)
Meksika Körfezi'nin adını Amerika Körfezi olarak değiştireceğini söyleyen ABD Başkanı Donald Trump'a Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum'dan yanıt geldi. Sheinbaum "Bizim için hala Meksika Körfezi'dir ve tüm dünya için de böyledir" dedi.
Yemin ederek göreve başlayan ABD'nin 47. Donald Trump yemin töreninde yaptığı konuşmada Meksika Körfezi ile ilgili "Meksika Körfezi'nin adını Amerika Körfezi olarak değiştireceğiz" ifadesini kullandı.
Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum Trump'ın sözlerine "Bu bölgeye Amerika Körfezi diyorlar, bizim için hala Meksika Körfezi'dir ve tüm dünya için de böyledir" dedi.
Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında konuşan Sheinbaum, "ABD'nin kıta sahanlığına karşılık gelen bu bölgeye Amerika Körfezi diyorlar, bizim için hala Meksika Körfezi'dir ve tüm dünya için de böyledir" ifadesini kullandı.
ABD ile göçmenler konusunda kısa sürede diyalog kurulmasını arzu ettiklerini dile getiren Sheinbaum şunları ifade etti:
"Benim görevim, bu büyük halkın temsilcisi olmaktır. Bu nedenle ABD ile ilişkilerimizde eşitlik temelinde hareket edeceğiz ve her zaman ABD’de yaşayan Meksikalıları savunmaya devam edeceğiz. Diyalog ve işbirliği için zamanın geldiğine inanıyoruz."