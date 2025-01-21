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Macron, Avrupa'yı ABD'ye olan bağımlılığını azaltmak için savunmaya daha fazla harcama yapmaya çağırdı
Macron, Avrupa'yı ABD'ye olan bağımlılığını azaltmak için savunmaya daha fazla harcama yapmaya çağırdı
Sputnik Türkiye
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün Fransız ordusuna hitaben yaptığı konuşmada Avrupa'yı 'uyanmaya' ve güvenliği için ABD'ye olan bağımlılığını azaltmak... 21.01.2025, Sputnik Türkiye
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dünya
emmanuel macron
fransa
nato
grönland
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savunma
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Batı Fransa'da bulunan Ordu Dijital ve Siber Destek Komutanlığı'ndaki askerlere hitap eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Washington'ın yeni dış politikasına atıfta bulunarak bunun "Avrupa için stratejik bir uyanış çağrısı" fırsatı olduğunu söyledi. Macron konuşmasında "Amerikan müttefikimiz Akdeniz'deki savaş gemilerini çekerse yarın Avrupa'da ne yapacağız? Savaş uçaklarını Atlantik'ten Pasifik'e gönderirlerse?" diyerek Fransa ve Avrupa'nın değişen tehditlere ve değişen çıkarlara uyum sağlaması gerektiğini söyledi. Macron, son zamanlarda gündemde yer alan Grönland'a değinerek "Bir yıl önce Grönland'ın siyasi ve stratejik tartışmaların merkezinde olacağını kim tahmin edebilirdi? Durum bu" dedi. ABD'de dün yemin ederek göreve başlayan Donald Trump, açıklamalarıyla dış ülkelere yardımlar, NATO mali yükü ve savunma destekleri konusunda tavrını açıkça belli ederek bu mali yükün Avrupa tarafından paylaşılması gerektiğini defalarca vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/nato-genel-sekreteri-savunma-icin-emeklilik-saglik-ve-sosyal-guvenlik-harcamasinin-kucuk-bir-1091485075.html
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emmanuel macron, fransa, nato, grönland, avrupa, savunma, askeri destek
emmanuel macron, fransa, nato, grönland, avrupa, savunma, askeri destek

Macron, Avrupa'yı ABD'ye olan bağımlılığını azaltmak için savunmaya daha fazla harcama yapmaya çağırdı

10:26 21.01.2025
© Fotoğraf : Stephane MaheMacron, Avrupa'yı ABD'ye olan bağımlılığını azaltmak için savunmaya daha fazla harcama yapmaya çağırdı
Macron, Avrupa'yı ABD'ye olan bağımlılığını azaltmak için savunmaya daha fazla harcama yapmaya çağırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2025
© Fotoğraf : Stephane Mahe
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün Fransız ordusuna hitaben yaptığı konuşmada Avrupa'yı 'uyanmaya' ve güvenliği için ABD'ye olan bağımlılığını azaltmak amacıyla savunmaya daha fazla harcama yapmaya çağırdı.
Batı Fransa'da bulunan Ordu Dijital ve Siber Destek Komutanlığı'ndaki askerlere hitap eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Washington'ın yeni dış politikasına atıfta bulunarak bunun "Avrupa için stratejik bir uyanış çağrısı" fırsatı olduğunu söyledi.
Macron konuşmasında "Amerikan müttefikimiz Akdeniz'deki savaş gemilerini çekerse yarın Avrupa'da ne yapacağız? Savaş uçaklarını Atlantik'ten Pasifik'e gönderirlerse?" diyerek Fransa ve Avrupa'nın değişen tehditlere ve değişen çıkarlara uyum sağlaması gerektiğini söyledi. Macron, son zamanlarda gündemde yer alan Grönland'a değinerek "Bir yıl önce Grönland'ın siyasi ve stratejik tartışmaların merkezinde olacağını kim tahmin edebilirdi? Durum bu" dedi.
ABD'de dün yemin ederek göreve başlayan Donald Trump, açıklamalarıyla dış ülkelere yardımlar, NATO mali yükü ve savunma destekleri konusunda tavrını açıkça belli ederek bu mali yükün Avrupa tarafından paylaşılması gerektiğini defalarca vurgulamıştı.
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