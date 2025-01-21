https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/macron-avrupayi-abdye-olan-bagimliligini-azaltmak-icin-savunmaya-daha-fazla-harcama-yapmaya-cagirdi-1092888643.html

Macron, Avrupa'yı ABD'ye olan bağımlılığını azaltmak için savunmaya daha fazla harcama yapmaya çağırdı

Macron, Avrupa'yı ABD'ye olan bağımlılığını azaltmak için savunmaya daha fazla harcama yapmaya çağırdı

Sputnik Türkiye

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün Fransız ordusuna hitaben yaptığı konuşmada Avrupa'yı 'uyanmaya' ve güvenliği için ABD'ye olan bağımlılığını azaltmak... 21.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-21T10:26+0300

2025-01-21T10:26+0300

2025-01-21T10:26+0300

dünya

emmanuel macron

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savunma

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Batı Fransa'da bulunan Ordu Dijital ve Siber Destek Komutanlığı'ndaki askerlere hitap eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Washington'ın yeni dış politikasına atıfta bulunarak bunun "Avrupa için stratejik bir uyanış çağrısı" fırsatı olduğunu söyledi. Macron konuşmasında "Amerikan müttefikimiz Akdeniz'deki savaş gemilerini çekerse yarın Avrupa'da ne yapacağız? Savaş uçaklarını Atlantik'ten Pasifik'e gönderirlerse?" diyerek Fransa ve Avrupa'nın değişen tehditlere ve değişen çıkarlara uyum sağlaması gerektiğini söyledi. Macron, son zamanlarda gündemde yer alan Grönland'a değinerek "Bir yıl önce Grönland'ın siyasi ve stratejik tartışmaların merkezinde olacağını kim tahmin edebilirdi? Durum bu" dedi. ABD'de dün yemin ederek göreve başlayan Donald Trump, açıklamalarıyla dış ülkelere yardımlar, NATO mali yükü ve savunma destekleri konusunda tavrını açıkça belli ederek bu mali yükün Avrupa tarafından paylaşılması gerektiğini defalarca vurgulamıştı.

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emmanuel macron, fransa, nato, grönland, avrupa, savunma, askeri destek